أنوثة وأناقة... أبرز لقطات مسابقة "جمال دونباس- 2025"

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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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30 د
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183 د
بلا قيود
خبيرة: الطاقة النووية في مصر تقلل التبعية للمصادر الخارجية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
18:00 GMT
59 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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149 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
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اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
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نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
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أنوثة وأناقة... أبرز لقطات مسابقة "جمال دونباس- 2025"
أنوثة وأناقة... أبرز لقطات مسابقة "جمال دونباس- 2025"
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" أجمل الصور من مسابقة الجمال الأقاليمية "جمال دونباس - 2025"، التي أقيمت في مركز الثقافة السلافية في دونيتسك، في إطار... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, ملكة جمال, مسابقة جمال, صور
фото, ملكة جمال, مسابقة جمال, صور

أنوثة وأناقة... أبرز لقطات مسابقة "جمال دونباس- 2025"

09:25 GMT 10.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" أجمل الصور من مسابقة الجمال الأقاليمية "جمال دونباس - 2025"، التي أقيمت في مركز الثقافة السلافية في دونيتسك، في إطار برنامج"منطقة الشباب" بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشاركت في المسابقة شابات من جمهوريتي دونباس الشعبية ولوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى منطقتي زابوروجيه وخيرسون.
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صوفيا يايتسكوفا، الفائزة بمسابقة الجمال الأقاليمية "جمال دونباس - 2025"..

صوفيا يايتسكوفا، الفائزة بمسابقة الجمال الأقاليمية &quot;جمال دونباس - 2025&quot;.. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Taisija Voroncova
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صوفيا يايتسكوفا، الفائزة بمسابقة الجمال الأقاليمية "جمال دونباس - 2025"..

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال الأقاليمية .

المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال الأقاليمية . - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Taisija Voroncova
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المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال الأقاليمية .

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

خلال استعداد المشاركات لعرض أزياء بفساتين السهرة.

خلال استعداد المشاركات لعرض أزياء بفساتين السهرة. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Taisija Voroncova
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خلال استعداد المشاركات لعرض أزياء بفساتين السهرة.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في المسابقة يتألقن بفساتين السهرة المصممة وفق أحدث صيحات الموضة.

المشاركات في المسابقة يتألقن بفساتين السهرة المصممة وفق أحدث صيحات الموضة. - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
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المشاركات في المسابقة يتألقن بفساتين السهرة المصممة وفق أحدث صيحات الموضة.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى الفتيات ترتدي زيا وطنيا، وتستعد للمشاركة في المسابقة.

إحدى الفتيات ترتدي زيا وطنيا، وتستعد للمشاركة في المسابقة. - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
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إحدى الفتيات ترتدي زيا وطنيا، وتستعد للمشاركة في المسابقة.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات يستعرضن أجمل الأزياء الوطنية في نهائي مسابقة الجمال.

المشاركات يستعرضن أجمل الأزياء الوطنية في نهائي مسابقة الجمال. - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Taisija Voroncova
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المشاركات يستعرضن أجمل الأزياء الوطنية في نهائي مسابقة الجمال.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

المتسابقات يرتدين فساتين السهرة في العرض الأخير، قبل الإعلان عن الفائزة بلقب ملكة الجمال.

المتسابقات يرتدين فساتين السهرة في العرض الأخير، قبل الإعلان عن الفائزة بلقب ملكة الجمال. - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Taisija Voroncova
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المتسابقات يرتدين فساتين السهرة في العرض الأخير، قبل الإعلان عن الفائزة بلقب ملكة الجمال.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

خلال عرض مميز ارتدت فيه جميع المشاركات، أزياء سوداء.

خلال عرض مميز ارتدت فيه جميع المشاركات، أزياء سوداء. - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
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خلال عرض مميز ارتدت فيه جميع المشاركات، أزياء سوداء.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

خلال عرض للمشاركات وهن يرتدين الأزياء الوطنية المزركشة، التي تحاكي الهوية التراثية الأصيلة.

خلال عرض للمشاركات وهن يرتدين الأزياء الوطنية المزركشة، التي تحاكي الهوية التراثية الأصيلة. - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Taisija Voroncova
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خلال عرض للمشاركات وهن يرتدين الأزياء الوطنية المزركشة، التي تحاكي الهوية التراثية الأصيلة.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة تظهر المتسابقات في الكواليس يرصدن تفاعل الحضور مع العروض.

لقطة تظهر المتسابقات في الكواليس يرصدن تفاعل الحضور مع العروض. - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Taisija Voroncova
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لقطة تظهر المتسابقات في الكواليس يرصدن تفاعل الحضور مع العروض.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

لقطة تجمع الفائزة بلقب ملكة "جمال دونباس 2025 " مع وصيفاتها.

لقطة تجمع الفائزة بلقب ملكة &quot;جمال دونباس 2025 &quot; مع وصيفاتها. - سبوتنيك عربي
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لقطة تجمع الفائزة بلقب ملكة "جمال دونباس 2025 " مع وصيفاتها.

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