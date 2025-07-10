https://sarabic.ae/20250710/أنوثة-وأناقة-أبرز-لقطات-مسابقة-جمال-دونباس--2025-1102545663.html
أنوثة وأناقة... أبرز لقطات مسابقة "جمال دونباس- 2025"
أنوثة وأناقة... أبرز لقطات مسابقة "جمال دونباس- 2025"
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" أجمل الصور من مسابقة الجمال الأقاليمية "جمال دونباس - 2025"، التي أقيمت في مركز الثقافة السلافية في دونيتسك، في إطار... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T09:25+0000
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фото, ملكة جمال, مسابقة جمال, صور
фото, ملكة جمال, مسابقة جمال, صور
أنوثة وأناقة... أبرز لقطات مسابقة "جمال دونباس- 2025"
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" أجمل الصور من مسابقة الجمال الأقاليمية "جمال دونباس - 2025"، التي أقيمت في مركز الثقافة السلافية في دونيتسك، في إطار برنامج"منطقة الشباب" بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وشاركت في المسابقة شابات من جمهوريتي دونباس الشعبية ولوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى منطقتي زابوروجيه وخيرسون.
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صوفيا يايتسكوفا، الفائزة بمسابقة الجمال الأقاليمية "جمال دونباس - 2025"..
صوفيا يايتسكوفا، الفائزة بمسابقة الجمال الأقاليمية "جمال دونباس - 2025"..
المشاركات في نهائيات مسابقة الجمال الأقاليمية .
خلال استعداد المشاركات لعرض أزياء بفساتين السهرة.
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المشاركات في المسابقة يتألقن بفساتين السهرة المصممة وفق أحدث صيحات الموضة.
المشاركات في المسابقة يتألقن بفساتين السهرة المصممة وفق أحدث صيحات الموضة.
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إحدى الفتيات ترتدي زيا وطنيا، وتستعد للمشاركة في المسابقة.
إحدى الفتيات ترتدي زيا وطنيا، وتستعد للمشاركة في المسابقة.
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المشاركات يستعرضن أجمل الأزياء الوطنية في نهائي مسابقة الجمال.
المشاركات يستعرضن أجمل الأزياء الوطنية في نهائي مسابقة الجمال.
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المتسابقات يرتدين فساتين السهرة في العرض الأخير، قبل الإعلان عن الفائزة بلقب ملكة الجمال.
المتسابقات يرتدين فساتين السهرة في العرض الأخير، قبل الإعلان عن الفائزة بلقب ملكة الجمال.
خلال عرض مميز ارتدت فيه جميع المشاركات، أزياء سوداء.
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خلال عرض للمشاركات وهن يرتدين الأزياء الوطنية المزركشة، التي تحاكي الهوية التراثية الأصيلة.
خلال عرض للمشاركات وهن يرتدين الأزياء الوطنية المزركشة، التي تحاكي الهوية التراثية الأصيلة.
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لقطة تظهر المتسابقات في الكواليس يرصدن تفاعل الحضور مع العروض.
لقطة تظهر المتسابقات في الكواليس يرصدن تفاعل الحضور مع العروض.
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لقطة تجمع الفائزة بلقب ملكة "جمال دونباس 2025 " مع وصيفاتها.
لقطة تجمع الفائزة بلقب ملكة "جمال دونباس 2025 " مع وصيفاتها.