https://sarabic.ae/20250710/إدارة-ترامب-تقاضي-ولاية-كاليفورنيا-بسبب-ارتفاع-أسعار-البيض--1102539533.html
إدارة ترامب تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب ارتفاع أسعار البيض
إدارة ترامب تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب ارتفاع أسعار البيض
سبوتنيك عربي
أقامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، احتجاجًا على لوائحها التنظيمية المتعلقة بالبيض ومزارع الدواجن، متهمةً الولاية بفرض... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T04:17+0000
2025-07-10T04:17+0000
2025-07-10T06:28+0000
ترامب
البيض
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في نص الدعوى، التي قُدّمت أمس الأربعاء أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس، أن قانون فحص منتجات البيض الاتحادي لعام 1970 يُعطي الأفضلية للسلطات الفيدرالية على حساب قوانين الولايات، ويمنح وزارتي الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية الحق الحصري في تنظيم سلامة البيض على المستوى الوطني. وأشارت الدعوى إلى أن هذا القانون يشترط وجود "معايير موحدة" لضمان سلامة المستهلكين، معتبرة أن تنظيم كاليفورنيا يُخلّ بهذا التناسق.وتنص قوانين كاليفورنيا، التي أُقرت بعد صدور القانون الاتحادي، على فرض معايير رفاهية للحيوانات داخل مزارع الدواجن، من بينها منع تكديس الدجاج في أماكن ضيقة لا تسمح له بـ"الجلوس والوقوف وبسط أطرافه والتحرك بحرية".ورغم أن الولاية تؤكد أن الهدف من هذه اللوائح هو الحد من القسوة على الحيوانات وتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء، فإن الحكومة الفيدرالية شددت في الدعوى على أن سلطة تنظيم سلامة البيض تعود فقط للحكومة الاتحادية، وليس للولايات.وجاء في الدعوى: "يمكن لكاليفورنيا أن تنظم مزارع الدواجن داخل حدودها، لكنها لا تملك الحق في فرض متطلبات إضافية على البيض القادم من ولايات أخرى والمباع داخل كاليفورنيا".وتُعد هذه القضية إحدى حلقات الصراع المتصاعد بين إدارة ترامب وبعض الولايات الكبرى بشأن تقاطع السياسات الفيدرالية مع التشريعات المحلية، خاصة في ما يتعلق بقطاع الأغذية والتنظيم البيئي.
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ترامب, البيض, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, البيض, الولايات المتحدة الأمريكية
إدارة ترامب تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب ارتفاع أسعار البيض
04:17 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 06:28 GMT 10.07.2025)
أقامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، احتجاجًا على لوائحها التنظيمية المتعلقة بالبيض ومزارع الدواجن، متهمةً الولاية بفرض قوانين "عقيمة وغير ضرورية" أدت إلى ارتفاع أسعار البيض في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وجاء في نص الدعوى، التي قُدّمت أمس الأربعاء أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس، أن قانون فحص منتجات البيض الاتحادي لعام 1970 يُعطي الأفضلية للسلطات الفيدرالية على حساب قوانين الولايات، ويمنح وزارتي الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية الحق الحصري في تنظيم سلامة البيض على المستوى الوطني. وأشارت الدعوى إلى أن هذا القانون يشترط وجود "معايير موحدة" لضمان سلامة المستهلكين، معتبرة أن تنظيم كاليفورنيا يُخلّ بهذا التناسق.
وتنص قوانين كاليفورنيا، التي أُقرت بعد صدور القانون الاتحادي، على فرض معايير رفاهية للحيوانات داخل مزارع الدواجن، من بينها منع تكديس الدجاج في أماكن ضيقة لا تسمح له بـ"الجلوس والوقوف وبسط أطرافه والتحرك بحرية".
ورغم أن الولاية تؤكد أن الهدف من هذه اللوائح هو الحد من القسوة على الحيوانات وتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء، فإن الحكومة الفيدرالية شددت في الدعوى على أن سلطة تنظيم سلامة البيض تعود فقط للحكومة الاتحادية، وليس للولايات.
وجاء في الدعوى: "يمكن لكاليفورنيا أن تنظم مزارع الدواجن داخل حدودها
، لكنها لا تملك الحق في فرض متطلبات إضافية على البيض القادم من ولايات أخرى والمباع داخل كاليفورنيا".
وتُعد هذه القضية إحدى حلقات الصراع المتصاعد بين إدارة ترامب وبعض الولايات الكبرى بشأن تقاطع السياسات الفيدرالية مع التشريعات المحلية، خاصة في ما يتعلق بقطاع الأغذية والتنظيم البيئي.