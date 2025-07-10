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الأمم المتحدة: عقوبات واشنطن على ألبانيزي "سابقة خطيرة" وغير مقبولة
الأمم المتحدة: عقوبات واشنطن على ألبانيزي "سابقة خطيرة" وغير مقبولة
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، العقوبات الأمريكية المفروضة على المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T17:14+0000
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وقال دوجاريك، خلال إفادة صحفية، إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين يمثل سابقة مقلقة، مشيرا إلى أن ألبانيزي، كغيرها من المقررين، تعد خبيرة مستقلة معينة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقدم تقاريرها إليه.وأضاف أن اللجوء إلى العقوبات الأحادية ضد خبراء أو مسؤولين أمميين مرفوض تماما، ويتعارض مع مبدأ استقلالية عملهم.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها في دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق الولايات المتحدة وإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وصرحت ألبانيزي، العام الماضي بأنها تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية مدبرة"، وأعربت مرارا عن دعمها لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، كما دعت إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل" و"تعليق الاتفاقات التجارية" معها، محذرة من أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، بل حملة إبادة".وفي وقت سابق ذكرت صحيفة غربية أن إدارة ترامب أرسلت طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة لإقالة ألبانيز، متهمة إياها بـ"معاداة السامية المفرطة"، و"دعم الإرهاب"، وممارسة الضغط على الشركات الدولية التي تتعامل مع إسرائيل.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى مطلع الشهر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250710/عضو-فريق-فلسطين-بـالعدل-الدولية-عقوبات-واشنطن-ضد-ألبانيزي-بسبب-غزة-يؤسس-لقانون-الغابة--1102568003.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الأمم المتحدة: عقوبات واشنطن على ألبانيزي "سابقة خطيرة" وغير مقبولة

17:14 GMT 10.07.2025
© AP Photoالمقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي
المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، العقوبات الأمريكية المفروضة على المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، بأنها غير مقبولة وتشكل سابقة خطيرة.
وقال دوجاريك، خلال إفادة صحفية، إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين يمثل سابقة مقلقة، مشيرا إلى أن ألبانيزي، كغيرها من المقررين، تعد خبيرة مستقلة معينة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقدم تقاريرها إليه.
وأضاف أن اللجوء إلى العقوبات الأحادية ضد خبراء أو مسؤولين أمميين مرفوض تماما، ويتعارض مع مبدأ استقلالية عملهم.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها في دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق الولايات المتحدة وإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
فلسطينيون يحملون أكياسًا من الطعام والمساعدات الإنسانية في رفح، جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية": عقوبات واشنطن ضد ألبانيزي بسبب غزة يؤسس لقانون الغابة
16:32 GMT
وصرحت ألبانيزي، العام الماضي بأنها تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية مدبرة"، وأعربت مرارا عن دعمها لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، كما دعت إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل" و"تعليق الاتفاقات التجارية" معها، محذرة من أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، بل حملة إبادة".
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة غربية أن إدارة ترامب أرسلت طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة لإقالة ألبانيز، متهمة إياها بـ"معاداة السامية المفرطة"، و"دعم الإرهاب"، وممارسة الضغط على الشركات الدولية التي تتعامل مع إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى مطلع الشهر الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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