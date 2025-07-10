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https://sarabic.ae/20250710/لافروف-يصل-إلى-ماليزيا-للمشاركة-في-اجتماعات-وزراء-خارجية-آسيان-1102541405.html
لافروف يصل إلى ماليزيا للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية "آسيان"
لافروف يصل إلى ماليزيا للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية "آسيان"
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T06:42+0000
2025-07-10T06:42+0000
سيرغي لافروف
أخبار ماليزيا اليوم
أسيا
ماركو روبيو
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وسيشارك لافروف خلال زيارته التي تستمر يومين، في أعمال قمة شرق آسيا ومنتدى "آسيان" الإقليمي للأمن، كما من المقرر أن يقعد وزير الخارجية الروسي اجتماعا بصيغة "روسيا- آسيان".كما من المتوقع أن يعقد لافروف عددا من الاجتماعات مع نظرائه الآسيويين على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). ومن المحتمل أيضا أن يلتقي الوزير بنظيره الأمريكي مارك روبيو، نظرا لكون الولايات المتحدة أحد شركاء الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، تمامًا مثل روسيا. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت سابقا مشاركة روبيو في فعاليات الرابطة في ماليزيا.وقمة شرق آسيا هي منتدى للحوار بين قادة دول آسيا والمحيط الهادئ حول مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز هيكل الأمن الإقليمي. وستُعقد القمة المقبلة لقمة شرق آسيا في أكتوبر/تشرين الأول في عاصمة لاوس فيينتيان. وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) رفيعة المستوى. ومنذ عام 2011، تدعو دول المنظمة قادة روسيا والولايات المتحدة للمشاركة في منتدى قادة شرق وجنوب شرق آسيا.لافروف: روسيا عرضت تصدير الفائض من اليورانيوم المخصب الإيراني
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سيرغي لافروف, أخبار ماليزيا اليوم, أسيا, ماركو روبيو
سيرغي لافروف, أخبار ماليزيا اليوم, أسيا, ماركو روبيو

لافروف يصل إلى ماليزيا للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية "آسيان"

06:42 GMT 10.07.2025
© Sputnik . mid.ruلافروف يصل إلى ماليزيا
لافروف يصل إلى ماليزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© Sputnik . mid.ru
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وسيشارك لافروف خلال زيارته التي تستمر يومين، في أعمال قمة شرق آسيا ومنتدى "آسيان" الإقليمي للأمن، كما من المقرر أن يقعد وزير الخارجية الروسي اجتماعا بصيغة "روسيا- آسيان".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنه "في ظل الاضطرابات العالمية الراهنة، من المتوقع إجراء مناقشات حول أهم القضايا الجيوسياسية الراهنة".

كما من المتوقع أن يعقد لافروف عددا من الاجتماعات مع نظرائه الآسيويين على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). ومن المحتمل أيضا أن يلتقي الوزير بنظيره الأمريكي مارك روبيو، نظرا لكون الولايات المتحدة أحد شركاء الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، تمامًا مثل روسيا. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت سابقا مشاركة روبيو في فعاليات الرابطة في ماليزيا.

تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عشر دول من جنوب شرق آسيا: إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، والفلبين، وتايلاند، ولاوس، وفيتنام، وكمبوديا، وميانمار. ومن المقرر أن تصبح تيمور الشرقية الدولة الحادية عشرة في الرابطة قريبا.

وقمة شرق آسيا هي منتدى للحوار بين قادة دول آسيا والمحيط الهادئ حول مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز هيكل الأمن الإقليمي. وستُعقد القمة المقبلة لقمة شرق آسيا في أكتوبر/تشرين الأول في عاصمة لاوس فيينتيان. وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) رفيعة المستوى. ومنذ عام 2011، تدعو دول المنظمة قادة روسيا والولايات المتحدة للمشاركة في منتدى قادة شرق وجنوب شرق آسيا.
لافروف: روسيا عرضت تصدير الفائض من اليورانيوم المخصب الإيراني
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