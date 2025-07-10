لافروف يصل إلى ماليزيا للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية "آسيان"
© Sputnik . mid.ruلافروف يصل إلى ماليزيا
© Sputnik . mid.ru
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وسيشارك لافروف خلال زيارته التي تستمر يومين، في أعمال قمة شرق آسيا ومنتدى "آسيان" الإقليمي للأمن، كما من المقرر أن يقعد وزير الخارجية الروسي اجتماعا بصيغة "روسيا- آسيان".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنه "في ظل الاضطرابات العالمية الراهنة، من المتوقع إجراء مناقشات حول أهم القضايا الجيوسياسية الراهنة".
📍🔊لافروف يصل إلى ماليزيا للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية آسيان— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 10, 2025
🔊 وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في فعاليات وزارية مرتبطة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والمقرر انعقادها خلال يومي 10 و11 يوليو، بحسب ما أفاد به مراسل… pic.twitter.com/GqgWpY576G
كما من المتوقع أن يعقد لافروف عددا من الاجتماعات مع نظرائه الآسيويين على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). ومن المحتمل أيضا أن يلتقي الوزير بنظيره الأمريكي مارك روبيو، نظرا لكون الولايات المتحدة أحد شركاء الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، تمامًا مثل روسيا. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت سابقا مشاركة روبيو في فعاليات الرابطة في ماليزيا.
تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عشر دول من جنوب شرق آسيا: إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وبروناي، والفلبين، وتايلاند، ولاوس، وفيتنام، وكمبوديا، وميانمار. ومن المقرر أن تصبح تيمور الشرقية الدولة الحادية عشرة في الرابطة قريبا.
وقمة شرق آسيا هي منتدى للحوار بين قادة دول آسيا والمحيط الهادئ حول مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز هيكل الأمن الإقليمي. وستُعقد القمة المقبلة لقمة شرق آسيا في أكتوبر/تشرين الأول في عاصمة لاوس فيينتيان. وتعقد الاجتماعات بهذا الشكل سنويا بالتزامن مع فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) رفيعة المستوى. ومنذ عام 2011، تدعو دول المنظمة قادة روسيا والولايات المتحدة للمشاركة في منتدى قادة شرق وجنوب شرق آسيا.