https://sarabic.ae/20250710/مصر-والصين-تدرسان-مبادلة-العملات-واعتماد-التسويات-بالعملات-المحلية--1102565866.html
مصر والصين تدرسان مبادلة العملات واعتماد التسويات بالعملات المحلية
مصر والصين تدرسان مبادلة العملات واعتماد التسويات بالعملات المحلية
سبوتنيك عربي
بحث محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مع نظيره الصيني، بان قونغ شنغ، اليوم الخميس، عددا من الاتفاقيات المتعلقة بمبادلة العملات والتسويات التجارية... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T15:19+0000
2025-07-10T15:19+0000
2025-07-10T15:19+0000
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كما تناول اللقاء إصدار مصر لسندات "الباندا" في سوق المال الصيني، إلى جانب بحث فرص الربط بين أنظمة المدفوعات في البلدين، وتعزيز التعاون بين البنكين المركزيين وتبادل الخبرات الفنية في مختلف مجالات العمل المصرفي.وخلال زيارة محافظ البنك المركزي الصيني والوفد المرافق له إلى القاهرة، شهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات متنوعة، وفقا لبيان من البنك المركزي المصري.وشملت المذكرات توقيع اتفاق بين بنك قناة السويس وشركة "تيدا" الصينية-الإفريقية للاستثمارات، وشركة "CIPS" الصينية المشغلة لنظام المدفوعات العابرة للحدود، بهدف دعم استخدام اليوان الصيني في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.كما وقعت شركة "UnionPay" الصينية بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC) لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني في مصر وزيادة قبول بطاقاتها على نقاط البيع والمواقع الإلكترونية.وأبرمت "UnionPay" كذلك اتفاقا آخر مع شركة "باي موب" للتعاون في الترويج لخدمات القبول الإلكتروني لدى الشركات والمتاجر المتعاملة معها، بهدف تسهيل استخدام بطاقات "UnionPay" في السوق المصري.
https://sarabic.ae/20230605/بعد-إعلان-مصر-استهداف-طرح-سندات-باندا-ماذا-نعرف-عنها؟-1077773223.html
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مصر, الصين, اقتصاد, العالم, العالم العربي
مصر, الصين, اقتصاد, العالم, العالم العربي
مصر والصين تدرسان مبادلة العملات واعتماد التسويات بالعملات المحلية
بحث محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مع نظيره الصيني، بان قونغ شنغ، اليوم الخميس، عددا من الاتفاقيات المتعلقة بمبادلة العملات والتسويات التجارية بالعملات المحلية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما تناول اللقاء إصدار مصر لسندات "الباندا" في سوق المال الصيني، إلى جانب بحث فرص الربط بين أنظمة المدفوعات في البلدين، وتعزيز التعاون بين البنكين المركزيين وتبادل الخبرات الفنية في مختلف مجالات العمل المصرفي.
وخلال زيارة محافظ البنك المركزي الصيني والوفد المرافق له إلى القاهرة، شهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات متنوعة، وفقا لبيان
من البنك المركزي المصري.
وشملت المذكرات توقيع اتفاق بين بنك قناة السويس وشركة "تيدا" الصينية-الإفريقية للاستثمارات، وشركة "CIPS" الصينية المشغلة لنظام المدفوعات العابرة للحدود، بهدف دعم استخدام اليوان الصيني في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.
كما وقعت شركة "UnionPay" الصينية بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC) لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني في مصر وزيادة قبول بطاقاتها على نقاط البيع والمواقع الإلكترونية.
وأبرمت "UnionPay" كذلك اتفاقا آخر مع شركة "باي موب" للتعاون في الترويج لخدمات القبول الإلكتروني لدى الشركات والمتاجر المتعاملة معها، بهدف تسهيل استخدام بطاقات "UnionPay" في السوق المصري.