مصر والصين تدرسان مبادلة العملات واعتماد التسويات بالعملات المحلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: الطاقة النووية في مصر تقلل التبعية للمصادر الخارجية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
09:33 GMT
26 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:33 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا لم تعد سيدة العالم.. ومحاولاتها النووية تأتي متأخرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250710/مصر-والصين-تدرسان-مبادلة-العملات-واعتماد-التسويات-بالعملات-المحلية--1102565866.html
مصر والصين تدرسان مبادلة العملات واعتماد التسويات بالعملات المحلية
مصر والصين تدرسان مبادلة العملات واعتماد التسويات بالعملات المحلية
سبوتنيك عربي
بحث محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مع نظيره الصيني، بان قونغ شنغ، اليوم الخميس، عددا من الاتفاقيات المتعلقة بمبادلة العملات والتسويات التجارية... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T15:19+0000
2025-07-10T15:19+0000
مصر
الصين
اقتصاد
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098013257_0:0:1724:971_1920x0_80_0_0_36f2b594295977c31bbe891b48a2defe.jpg
كما تناول اللقاء إصدار مصر لسندات "الباندا" في سوق المال الصيني، إلى جانب بحث فرص الربط بين أنظمة المدفوعات في البلدين، وتعزيز التعاون بين البنكين المركزيين وتبادل الخبرات الفنية في مختلف مجالات العمل المصرفي.وخلال زيارة محافظ البنك المركزي الصيني والوفد المرافق له إلى القاهرة، شهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات متنوعة، وفقا لبيان من البنك المركزي المصري.وشملت المذكرات توقيع اتفاق بين بنك قناة السويس وشركة "تيدا" الصينية-الإفريقية للاستثمارات، وشركة "CIPS" الصينية المشغلة لنظام المدفوعات العابرة للحدود، بهدف دعم استخدام اليوان الصيني في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.كما وقعت شركة "UnionPay" الصينية بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC) لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني في مصر وزيادة قبول بطاقاتها على نقاط البيع والمواقع الإلكترونية.وأبرمت "UnionPay" كذلك اتفاقا آخر مع شركة "باي موب" للتعاون في الترويج لخدمات القبول الإلكتروني لدى الشركات والمتاجر المتعاملة معها، بهدف تسهيل استخدام بطاقات "UnionPay" في السوق المصري.
https://sarabic.ae/20230605/بعد-إعلان-مصر-استهداف-طرح-سندات-باندا-ماذا-نعرف-عنها؟-1077773223.html
https://sarabic.ae/20250421/نسور-الحضارة-2025-مناورات-جوية-مشتركة-بين-مصر-والصين-لأول-مرة-فيديو-1099755767.html
مصر
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098013257_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_b8f79716fd4ac7083e23c43418e82299.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, الصين, اقتصاد, العالم, العالم العربي
مصر, الصين, اقتصاد, العالم, العالم العربي

مصر والصين تدرسان مبادلة العملات واعتماد التسويات بالعملات المحلية

15:19 GMT 10.07.2025
© AP Photo / Amr Nabilالبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة
البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
بحث محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مع نظيره الصيني، بان قونغ شنغ، اليوم الخميس، عددا من الاتفاقيات المتعلقة بمبادلة العملات والتسويات التجارية بالعملات المحلية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما تناول اللقاء إصدار مصر لسندات "الباندا" في سوق المال الصيني، إلى جانب بحث فرص الربط بين أنظمة المدفوعات في البلدين، وتعزيز التعاون بين البنكين المركزيين وتبادل الخبرات الفنية في مختلف مجالات العمل المصرفي.
وخلال زيارة محافظ البنك المركزي الصيني والوفد المرافق له إلى القاهرة، شهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات متنوعة، وفقا لبيان من البنك المركزي المصري.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
بعد إعلان مصر استهداف طرح "سندات باندا".. ماذا نعرف عنها؟
5 يونيو 2023, 19:38 GMT
وشملت المذكرات توقيع اتفاق بين بنك قناة السويس وشركة "تيدا" الصينية-الإفريقية للاستثمارات، وشركة "CIPS" الصينية المشغلة لنظام المدفوعات العابرة للحدود، بهدف دعم استخدام اليوان الصيني في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.
F-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
"نسور الحضارة 2025".. مناورات جوية مشتركة بين مصر والصين لأول مرة.. فيديو
21 أبريل, 12:51 GMT
كما وقعت شركة "UnionPay" الصينية بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC) لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني في مصر وزيادة قبول بطاقاتها على نقاط البيع والمواقع الإلكترونية.
وأبرمت "UnionPay" كذلك اتفاقا آخر مع شركة "باي موب" للتعاون في الترويج لخدمات القبول الإلكتروني لدى الشركات والمتاجر المتعاملة معها، بهدف تسهيل استخدام بطاقات "UnionPay" في السوق المصري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала