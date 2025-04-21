https://sarabic.ae/20250421/نسور-الحضارة-2025-مناورات-جوية-مشتركة-بين-مصر-والصين-لأول-مرة-فيديو-1099755767.html

"نسور الحضارة 2025".. مناورات جوية مشتركة بين مصر والصين لأول مرة.. فيديو

"نسور الحضارة 2025".. مناورات جوية مشتركة بين مصر والصين لأول مرة.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، عن إجراء تدريب جوي مشترك هو الأول من نوعه مع مصر، تحت اسم "نسور الحضارة 2025"، خلال الفترة بين منتصف نيسان/ أبريل الحالي، ومطلع... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T12:51+0000

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2025-04-21T12:51+0000

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وأضافت وزارة الدفاع: "هذه المناورة تمثل أول تدريب مشترك بين جيشي البلدين، وتكتسب أهمية بالغة في تعزيز التعاون العملي، بالإضافة إلى توطيد الصداقة والثقة المتبادلة بينهما". وأكدت بيانات موقع "Flightradar24"، الذي يتتبع مسار الطائرات، "وصول ما لا يقل عن خمس طائرات Y-20 وطائرة إنذار مبكر وتحكم محمولة جواً من طراز KJ-500وقال الخبير في الشؤون العسكرية الصينية، وانج يونفي، لموقع "غلوبال تايمز": إن "الصين ومصر تتمتعان بعلاقات عسكرية جيدة، وأن أول مناورة مشتركة بينهما ستعزز التفاهم والصداقة المتبادلين".ورغم أن التدريب هو أول تدريب مشترك بين البلدين، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الصيني إلى مصر، إذ كان صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، بأنه في الفترة من 27 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2024، أرسل سلاح الجو الصيني سبع طائرات مقاتلة من طراز J-10 عالية الأداء تابعة لفريق "بايي" للاستعراضات الجوية وطائرة نقل من طراز Y-20 للمشاركة في النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران بدعوة من سلاح الجو المصري.وأفادت وكالة أنباء شينخوا أن الطائرتين J-10 وY-20 حلقتا فوق منطقة أهرامات الجيزة خلال الزيارة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها فريق بايي للاستعراضات الجوية التابع لسلاح الجو الصيني دولة إفريقية لتقديم عرض جوي.

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