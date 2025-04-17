https://sarabic.ae/20250417/البنك-المركزي-المصري-يخفض-معدلات-الفائدة-225-1099653238.html
البنك المركزي المصري يخفض معدلات الفائدة 2.25%
البنك المركزي المصري يخفض معدلات الفائدة 2.25%
سبوتنيك عربي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
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وفي بيان رسمي، قال المركزي المصري أنه بعد التخفيض يصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، وسعر الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.وأوضح أن ذلك هو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو 3 سنوات، مدفوعًا بتراجع أسعار الغذاء والتأثير التراكمي للسياسة النقدية المقيدة.وأشار إلى أن وتيرة التراجع في التضخم قد تبطؤ خلال الفترة المقبلة بفعل إجراءات ضبط المالية العامة.كما شدد البنك على استمراره في تقييم الموقف الاقتصادي بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم لتحقيق استقرار الأسعار، مستهدفة معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026.
https://sarabic.ae/20241103/مديرة-صندوق-النقد-الدولي-من-القاهرة-التضخم-في-مصر-يتخذ-منحنى-تراجعيا-1094445442.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
البنك المركزي المصري يخفض معدلات الفائدة 2.25%
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس.
وفي بيان رسمي، قال المركزي المصري أنه بعد التخفيض يصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، وسعر الإقراض إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وجاء القرار في ظل تراجع التضخم السنوي بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6% والأساسي إلى 9.4% في مارس/آذار الماضي.
وأوضح أن ذلك هو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو 3 سنوات، مدفوعًا بتراجع أسعار الغذاء والتأثير التراكمي للسياسة النقدية المقيدة.
وأضاف المركزي المصري أن المخاطر المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، خاصةً من جانب التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن وتيرة التراجع في التضخم قد تبطؤ خلال الفترة المقبلة بفعل إجراءات ضبط المالية العامة.
كما شدد البنك على استمراره في تقييم الموقف الاقتصادي بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم لتحقيق استقرار الأسعار، مستهدفة معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026.