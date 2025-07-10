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منظومة دفاع جوي روسية تحمي المواقع العسكرية الاستراتيجية
منظومة دفاع جوي روسية تحمي المواقع العسكرية الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنظمة دفاع جوية متنوعة يمكنها تأمين أجواء البلاد ضد جميع التهديدات الجوية التي تحلق على ارتفاعات تتراوح بين عدة أمتار وعشرات الكيلومترات بمدى يمكنها... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T20:00+0000
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وبينما توفر أنظمة الدفاع الجوي بعيدة ومتوسطة المدى حماية متقدمة عابرة للحدود، فإن المنظومات الدفاعية قصيرة المدى مصممة للدفاع عن المواقع الاستراتيجية للبلاد يمكن أن تنفذها طائرات أو صواريخ معادية على ارتفاعات منخفضة جدا أو من نطاق لا يتجاوز عدة كيلومترات. وتصنف "كرونا - إي" ضمن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى المصممة لحماية الوحدات العسكرية والبنى التحتية الحيوية من الهجمات الجوية في مختلف ظروف القتال، مع قدرتها على العمل في جميع الأحوال الجوية، بحسب موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ولفت الموقع إلى أن المنظومة مصممة لحماية مجموعة من الأهداف عالية الأهمية تشمل:القدرات التشغيلية: تضم منظومة "كرونا - إي" وحدات متعددة من المركبات القتالية والمكونات الإلكترونية والاتصالية، أبرزها:ويتم تسليح المنظومة بنوعين من الصواريخ "أرض - جو" تضم 6 صواريخ من طراز "سوسنا - آر" مزود بتوجيه شعاعي، و4 صواريخ من طراز "9 إم 333" مزود برأس توجيه بصري حراري. ويمكن للمنظومة الروسية "كرونا - إي" أن تشتبك مع الأهداف المعادية في مدى أفقي يتراوح بين 1 إلى 6 كلم أثناء تحليقها على ارتفاعات تتراوح بين 30 مترا حتى 3.5 كلم مع قدرتها على العمل في جميع الاتجاهات الأفقية ومواجهة أهداف في الاتجاه الرأي بزاوية تقترب من 90 درجة. وأهم ما يميز المنظومة الروسية أنه يمكنها الانتقال من وضع الحركة إلى الجاهزية القتالية خلال 10 دقائق بواسطة طاقمها الذي يضم 5 أفراد في مركز القيادة وفردان في المركبة القتالية.
https://sarabic.ae/20230527/بعد-تدميرها-سربا-من-المسيرات-الأوكرانية-معلومات-عن-منظومة-تور-إم-الروسية-1077490434.html
https://sarabic.ae/20250703/بانتسير-الروسية-تتسلح-بقذائف-خارقة-لتدمير-أسراب-الطائرات-المسيرة-1102319067.html
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رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

منظومة دفاع جوي روسية تحمي المواقع العسكرية الاستراتيجية

20:00 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 20:21 GMT 10.07.2025)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورمعرض "تكنولوجيا صناعة الآلات 2012"
معرض تكنولوجيا صناعة الآلات 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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تطور روسيا أنظمة دفاع جوية متنوعة يمكنها تأمين أجواء البلاد ضد جميع التهديدات الجوية التي تحلق على ارتفاعات تتراوح بين عدة أمتار وعشرات الكيلومترات بمدى يمكنها من تدمير أهداف العدو قبل أن تصل إلى حدودها.
وبينما توفر أنظمة الدفاع الجوي بعيدة ومتوسطة المدى حماية متقدمة عابرة للحدود، فإن المنظومات الدفاعية قصيرة المدى مصممة للدفاع عن المواقع الاستراتيجية للبلاد يمكن أن تنفذها طائرات أو صواريخ معادية على ارتفاعات منخفضة جدا أو من نطاق لا يتجاوز عدة كيلومترات.
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - منظومة الدفاع الجوي التكتيكية تور-إم2 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
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وتصنف "كرونا - إي" ضمن منظومات الدفاع الجوي قصيرة المدى المصممة لحماية الوحدات العسكرية والبنى التحتية الحيوية من الهجمات الجوية في مختلف ظروف القتال، مع قدرتها على العمل في جميع الأحوال الجوية، بحسب موقع "كلاشنيكوف" الروسي.

ولفت الموقع إلى أن المنظومة مصممة لحماية مجموعة من الأهداف عالية الأهمية تشمل:

المقرات الحكومية الحساسة
مواقع تخزين الشحنات الخاصة
منشآت الاتصالات الاستراتيجية
مناطق ذات أولوية أمنية
البنى التحتية الحيوية داخل المدن

القدرات التشغيلية: تضم منظومة "كرونا - إي" وحدات متعددة من المركبات القتالية والمكونات الإلكترونية والاتصالية، أبرزها:

6 وحدات من المركبات القتالية التي تعمل معا أو بصورة مستقلة.
6 وحدات من منظومات الرادار مزدوج النطاق "دي بي آر سي".
وحدة قيادة وتحكم ميداني.
6 وحدات تشمل معدات اتصال وتبادل معلومات مع وحدات القيادة الخارجية.
ويتم تسليح المنظومة بنوعين من الصواريخ "أرض - جو" تضم 6 صواريخ من طراز "سوسنا - آر" مزود بتوجيه شعاعي، و4 صواريخ من طراز "9 إم 333" مزود برأس توجيه بصري حراري.
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"بانتسير" الروسية تتسلح بقذائف خارقة لتدمير أسراب الطائرات المسيرة
3 يوليو, 13:46 GMT
ويمكن للمنظومة الروسية "كرونا - إي" أن تشتبك مع الأهداف المعادية في مدى أفقي يتراوح بين 1 إلى 6 كلم أثناء تحليقها على ارتفاعات تتراوح بين 30 مترا حتى 3.5 كلم مع قدرتها على العمل في جميع الاتجاهات الأفقية ومواجهة أهداف في الاتجاه الرأي بزاوية تقترب من 90 درجة.
وأهم ما يميز المنظومة الروسية أنه يمكنها الانتقال من وضع الحركة إلى الجاهزية القتالية خلال 10 دقائق بواسطة طاقمها الذي يضم 5 أفراد في مركز القيادة وفردان في المركبة القتالية.
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