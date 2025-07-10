https://sarabic.ae/20250710/-ترامب-يفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-50٪-على-النحاس-لحماية-الأمن-القومي-1102538874.html

ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على النحاس لحماية الأمن القومي

ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على النحاس لحماية الأمن القومي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس اعتبارًا من 1 أغسطس/آب 2025، بهدف تعزيز... 10.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-10T03:45+0000

2025-07-10T03:45+0000

2025-07-10T06:27+0000

ترامب

الرسوم الجمركية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "أعلن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على النحاس، تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025، بعد تلقي تقييم قوي للأمن القومي. النحاس ضروري لأشباه الموصلات والطائرات والسفن والذخيرة ومراكز البيانات والبطاريات الليثيوم، وأنظمة الرادار، وأنظمة الدفاع الصاروخي، وحتى الأسلحة الفرط صوتية، التي نقوم ببناء الكثير منها. النحاس هو ثاني أكثر المواد استخدامًا من قبل وزارة الدفاع".وأضاف: "لماذا قام قادتنا الحمقى (والنائمون!) بتدمير هذه الصناعة المهمة؟ هذه الرسوم الجمركية بنسبة 50% ستُصحح تصرفات إدارة بايدن الطائشة والغبية".وكان ترامب قد مدّد، يوم الاثنين، تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع المستوردة حتى 1 أغسطس، لكنه أخطر عدة دول بأن المعدلات الجديدة ستُطبق اعتبارًا من ذلك التاريخ.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع، في 2 أبريل/نيسان، أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية "متبادلة" على واردات الدول التي تعاني معها الولايات المتحدة من عجز تجاري.وبلغت النسبة الأساسية للرسوم 10%، وتم تطبيق زيادات إضافية على واردات 57 دولة اعتبارًا من 9 أبريل، بناءً على حجم العجز التجاري مع كل دولة، في مسعى لتحقيق توازن تجاري بدلاً من استمرار العجز.وفيما يخص الاتحاد الأوروبي، تم تحديد نسبة الرسوم الجديدة عند 20%، غير أن هذه الإجراءات تم تعليقها سريعًا، في ظل استمرار المفاوضات التجارية بين الجانبين.وتسعى واشنطن وبروكسل إلى التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بحلول 9 يوليو/حزيران، في محاولة لتفادي تصعيد الخلافات التجارية وتحقيق تقدم في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

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الولايات المتحدة الأمريكية

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ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية