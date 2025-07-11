إیران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الجرائم الإسرائيلية بحقها
06:14 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 06:17 GMT 11.07.2025)
© AP Photo / Ariel Schalitمبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
بعث المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن الهجمات المتعمدة التي شنتها إسرائيل على المدنيين والبُنى التحتية والمنشآت النووية السلمية الإيرانية.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن المندوب الإيراني، أكد في رسالة موجهة إلى غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن "الاستهداف المتعمد للمناطق السكنية والمستشفيات والمدنيين والبُنى التحتية للطاقة والعلماء، والمنشآت النووية السلمية يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويشكّل جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة ضد الإنسانية".
24 يونيو, 20:50 GMT
وأرفق المندوب الإيراني رسالته بتقرير لوزارة الخارجية الإيرانية، يتضمن تفاصيل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حرب الـ12 يوما، التي شنتها إسرائيل ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها.
وأكد التقرير مقتل 1100 مدني إيراني، بينهم 132 امرأة و45 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 5700 شخص، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم المروعة تعد انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الخميس، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، تواجد في غرفة القيادة، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، الشهر الماضي.
وأضاف قاليباف، في مقابلة مطوّلة: "أصدر خامنئي، من غرفة القيادة توجيهاته ميدانيًا للقادة الجدد، ما أسهم في إخراج القوات المسلحة من حالة الصدمة خلال ساعات قليلة".
وأزاح قاليباف، الستار عن تفاصيل جديدة تتعلق بدور القيادة العليا في بلاده والتماسك الشعبي، وتحديث الخطط العسكرية، مشيرًا إلى أن "90% من الهجمات الصاروخية الإيرانية في النصف الثاني من الحرب كانت ناجحة، وأن عدد الجرحى الإسرائيليين بلغ 3520، ما يُرجح سقوط أكثر من 500 قتيل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن "القادة الإيرانيين الذين تسلموا زمام الأمور خلال المعركة ضد تل أبيب، تحركوا بسرعة، وأطلقوا 150 صاروخا على إسرائيل، خلال 17 ساعة من بدء العدوان".
يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.
حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.