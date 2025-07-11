https://sarabic.ae/20250711/إیران-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-الجرائم-الإسرائيلية-بحقها-1102578314.html

إیران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الجرائم الإسرائيلية بحقها

إیران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الجرائم الإسرائيلية بحقها

سبوتنيك عربي

بعث المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن الهجمات... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T06:14+0000

2025-07-11T06:14+0000

2025-07-11T06:17+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن المندوب الإيراني، أكد في رسالة موجهة إلى غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن "الاستهداف المتعمد للمناطق السكنية والمستشفيات والمدنيين والبُنى التحتية للطاقة والعلماء، والمنشآت النووية السلمية يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويشكّل جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة ضد الإنسانية".وأرفق المندوب الإيراني رسالته بتقرير لوزارة الخارجية الإيرانية، يتضمن تفاصيل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حرب الـ12 يوما، التي شنتها إسرائيل ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها.وفي السياق ذاته، كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الخميس، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، تواجد في غرفة القيادة، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، الشهر الماضي.وأضاف قاليباف، في مقابلة مطوّلة: "أصدر خامنئي، من غرفة القيادة توجيهاته ميدانيًا للقادة الجدد، ما أسهم في إخراج القوات المسلحة من حالة الصدمة خلال ساعات قليلة".وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن "القادة الإيرانيين الذين تسلموا زمام الأمور خلال المعركة ضد تل أبيب، تحركوا بسرعة، وأطلقوا 150 صاروخا على إسرائيل، خلال 17 ساعة من بدء العدوان".حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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