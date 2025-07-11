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القوات الروسية تحرر بلدة زيليونايا دولينا في جمهورية دونيتسك الشعبية -عاجل
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إیران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الجرائم الإسرائيلية بحقها
إیران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الجرائم الإسرائيلية بحقها
سبوتنيك عربي
بعث المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن الهجمات... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T06:14+0000
2025-07-11T06:17+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن المندوب الإيراني، أكد في رسالة موجهة إلى غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن "الاستهداف المتعمد للمناطق السكنية والمستشفيات والمدنيين والبُنى التحتية للطاقة والعلماء، والمنشآت النووية السلمية يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويشكّل جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة ضد الإنسانية".وأرفق المندوب الإيراني رسالته بتقرير لوزارة الخارجية الإيرانية، يتضمن تفاصيل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حرب الـ12 يوما، التي شنتها إسرائيل ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها.وفي السياق ذاته، كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الخميس، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، تواجد في غرفة القيادة، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، الشهر الماضي.وأضاف قاليباف، في مقابلة مطوّلة: "أصدر خامنئي، من غرفة القيادة توجيهاته ميدانيًا للقادة الجدد، ما أسهم في إخراج القوات المسلحة من حالة الصدمة خلال ساعات قليلة".وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن "القادة الإيرانيين الذين تسلموا زمام الأمور خلال المعركة ضد تل أبيب، تحركوا بسرعة، وأطلقوا 150 صاروخا على إسرائيل، خلال 17 ساعة من بدء العدوان".حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250624/لقطات-تكشف-مصير-قائد-فيلق-القدس-الإيراني-إسماعيل-قاآني--فيديو-1102028851.html
https://sarabic.ae/20250710/بزشكيان-في-حال-تكرار-العدوان-على-إيران-سيكون-ردنا-أكثر-حسما-1102548578.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

إیران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الجرائم الإسرائيلية بحقها

06:14 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 06:17 GMT 11.07.2025)
© AP Photo / Ariel Schalitمبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025
مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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بعث المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن الهجمات المتعمدة التي شنتها إسرائيل على المدنيين والبُنى التحتية والمنشآت النووية السلمية الإيرانية.
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن المندوب الإيراني، أكد في رسالة موجهة إلى غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن "الاستهداف المتعمد للمناطق السكنية والمستشفيات والمدنيين والبُنى التحتية للطاقة والعلماء، والمنشآت النووية السلمية يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويشكّل جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة ضد الإنسانية".
القائد الجديد لـفيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
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24 يونيو, 20:50 GMT
وأرفق المندوب الإيراني رسالته بتقرير لوزارة الخارجية الإيرانية، يتضمن تفاصيل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حرب الـ12 يوما، التي شنتها إسرائيل ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها.
وأكد التقرير مقتل 1100 مدني إيراني، بينهم 132 امرأة و45 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 5700 شخص، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم المروعة تعد انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الخميس، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، تواجد في غرفة القيادة، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، الشهر الماضي.
وأضاف قاليباف، في مقابلة مطوّلة: "أصدر خامنئي، من غرفة القيادة توجيهاته ميدانيًا للقادة الجدد، ما أسهم في إخراج القوات المسلحة من حالة الصدمة خلال ساعات قليلة".
وأزاح قاليباف، الستار عن تفاصيل جديدة تتعلق بدور القيادة العليا في بلاده والتماسك الشعبي، وتحديث الخطط العسكرية، مشيرًا إلى أن "90% من الهجمات الصاروخية الإيرانية في النصف الثاني من الحرب كانت ناجحة، وأن عدد الجرحى الإسرائيليين بلغ 3520، ما يُرجح سقوط أكثر من 500 قتيل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
بزشكيان: في حال تكرار العدوان على إيران سيكون ردنا أكثر حسما
أمس, 09:18 GMT
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن "القادة الإيرانيين الذين تسلموا زمام الأمور خلال المعركة ضد تل أبيب، تحركوا بسرعة، وأطلقوا 150 صاروخا على إسرائيل، خلال 17 ساعة من بدء العدوان".
يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.
حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
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