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https://sarabic.ae/20250710/رئيس-البرلمان-الإيراني-خامنئي-كان-يدير-الحرب-ضد-إسرائيل-من-غرفة-العمليات-1102573584.html
رئيس البرلمان الإيراني: خامنئي كان يدير الحرب ضد إسرائيل من غرفة العمليات
رئيس البرلمان الإيراني: خامنئي كان يدير الحرب ضد إسرائيل من غرفة العمليات
سبوتنيك عربي
كشف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تواجد في غرفة القيادة، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، الشهر... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T20:48+0000
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وأضاف في مقابلة مطولة، أن "خامنئي أصدر من غرفة القيادة توجيهاته ميدانيا للقادة الجدد، مما ساهم في إخراج القوات المسلحة من حالة الصدمة خلال ساعات قليلة". وأزاح قاليباف الستار عن تفاصيل جديدة تتعلق بدور القيادة العليا، والتماسك الشعبي، وتحديث الخطط العسكرية، مشيرا إلى أن "90% من الهجمات الصاروخية الإيرانية في النصف الثاني من الحرب كانت ناجحة، وأن عدد الجرحى الإسرائيليين بلغ 3520، ما يُرجح سقوط أكثر من 500 قتيل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وأضاف أن "القادة الإيرانيين الذين تسلموا زمام الأمور خلال المعركة ضد تل أبيب تحركوا بسرعة، وأطلقوا 150 صاروخا على إسرائيل خلال 17 ساعة من بدء العدوان". ومضى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في تصريحاته مؤكدا أن "الحرب شكلت اختبارا عمليا لقدرات الردع الصاروخية الإيرانية، وأسفرت عن تدمير مراكز عسكرية وفشل منظومات الدفاع الجوي للعدو". يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250705/المرشد-الأعلى-الإيراني-خامنئي-يحضر-فعالية-في-أول-ظهور-علني-له-منذ-أسابيع-صور-1102392277.html
https://sarabic.ae/20250624/لقطات-تكشف-مصير-قائد-فيلق-القدس-الإيراني-إسماعيل-قاآني--فيديو-1102028851.html
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رئيس البرلمان الإيراني: خامنئي كان يدير الحرب ضد إسرائيل من غرفة العمليات

20:48 GMT 10.07.2025
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© Sputnik . Евгений Одиноков
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كشف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تواجد في غرفة القيادة، خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، الشهر الماضي.
وأضاف في مقابلة مطولة، أن "خامنئي أصدر من غرفة القيادة توجيهاته ميدانيا للقادة الجدد، مما ساهم في إخراج القوات المسلحة من حالة الصدمة خلال ساعات قليلة".
وأزاح قاليباف الستار عن تفاصيل جديدة تتعلق بدور القيادة العليا، والتماسك الشعبي، وتحديث الخطط العسكرية، مشيرا إلى أن "90% من الهجمات الصاروخية الإيرانية في النصف الثاني من الحرب كانت ناجحة، وأن عدد الجرحى الإسرائيليين بلغ 3520، ما يُرجح سقوط أكثر من 500 قتيل"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
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5 يوليو, 19:39 GMT
وأضاف أن "القادة الإيرانيين الذين تسلموا زمام الأمور خلال المعركة ضد تل أبيب تحركوا بسرعة، وأطلقوا 150 صاروخا على إسرائيل خلال 17 ساعة من بدء العدوان".
ومضى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في تصريحاته مؤكدا أن "الحرب شكلت اختبارا عمليا لقدرات الردع الصاروخية الإيرانية، وأسفرت عن تدمير مراكز عسكرية وفشل منظومات الدفاع الجوي للعدو".
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يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.
حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
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