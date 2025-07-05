https://sarabic.ae/20250705/المرشد-الأعلى-الإيراني-خامنئي-يحضر-فعالية-في-أول-ظهور-علني-له-منذ-أسابيع-صور-1102392277.html
المرشد الأعلى الإيراني خامنئي يحضر فعالية في أول ظهور علني له منذ أسابيع.. صور
المرشد الأعلى الإيراني خامنئي يحضر فعالية في أول ظهور علني له منذ أسابيع.. صور
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، صورا وفيديو من مشاركة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، في إحدى الفعاليات بطهران، وذلك بأول ظهور له في محفل عام... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
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وشارك خامنئي في مراسم عزاء أقيمت مساء اليوم السبت، بمناسبة "ذكرى استشهاد الإمام الحسين".وحضر المرشد الأعلى الإيراني المراسم التي أُقيمت في حسينية الإمام الخميني، الواقعة في مجمع مكتبه بوسط العاصمة طهران، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتصادف الليلة التاسعة من شهر محرم، وهي الليلة التي تسبق يوم عاشوراء، حيث استُشهد الإمام الحسين في معركة كربلاء.وكانت واشنطن وتل أبيب أطلقتا تهديدات تمس حياة المرشد الأعلى الإيراني، ما أثار إدانات واسعة من المسلمين في مختلف أنحاء العالم.وقد أصدر كل من آية الله العظمى مكارم الشيرازي وآية الله نوري همداني فتاوى ترفض تلك التهديدات، معتبرين من يهدد حياة علي خامنئي "عدوا لله"، مؤكدين أن إراقة دمه تُعدّ واجبًا شرعيًا على المسلمين.
https://sarabic.ae/20250627/ترامب--أنقذت-خامنئي-من-موت-مهين-أثناء-الصراع-الإيراني-الإسرائيلي-1102140893.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
المرشد الأعلى الإيراني خامنئي يحضر فعالية في أول ظهور علني له منذ أسابيع.. صور
19:39 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 19:43 GMT 05.07.2025)
نشرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، صورا وفيديو من مشاركة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، في إحدى الفعاليات بطهران، وذلك بأول ظهور له في محفل عام جماهيري بعد التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل.
وشارك خامنئي في مراسم عزاء أقيمت مساء اليوم السبت، بمناسبة "ذكرى استشهاد الإمام الحسين".
وحضر المرشد الأعلى الإيراني المراسم التي أُقيمت في حسينية الإمام الخميني، الواقعة في مجمع مكتبه بوسط العاصمة طهران، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وتصادف الليلة التاسعة من شهر محرم، وهي الليلة التي تسبق يوم عاشوراء، حيث استُشهد الإمام الحسين في معركة كربلاء.
وكانت واشنطن وتل أبيب أطلقتا تهديدات تمس حياة المرشد الأعلى الإيراني، ما أثار إدانات واسعة من المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وقد أصدر كل من آية الله العظمى مكارم الشيرازي وآية الله نوري همداني فتاوى ترفض تلك التهديدات، معتبرين من يهدد حياة علي خامنئي "عدوا لله"، مؤكدين أن إراقة دمه تُعدّ واجبًا شرعيًا على المسلمين.