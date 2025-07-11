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‏البنتاغون: الخارجية توافق على بيع طائرات "إيه 29" العسكرية للبنان
‏البنتاغون: الخارجية توافق على بيع طائرات "إيه 29" العسكرية للبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لتزويد لبنان بخدمات دعم وصيانة لطائرات "إيه - 29 سوبر توكانو" ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقديرية... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب بيان وكالة التعاون الأمني الدفاعي، اليوم الجمعة، فإن حكومة لبنان طلبت شراء معدات دعم ولوجستيات، تضاف إلى صفقة سابقة، كانت تبلغ 43.7 مليون دولار، وشملت أجهزة إطلاق بالذخيرة، ومكونات المحركات، وقطع الغيار والبرمجيات والوثائق التقنية إضافة إلى خدمات دعم هندسي ولوجستي.وأكدت وزارة الدفاع أن الصفقة المقترحة تخدم السياسات الخارجية والأمن القومي الأمريكي، من خلال تعزيز قدرات "الجيش اللبناني" الذي يعد شريكا مهما للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.وأشار البيان إلى أن القوات اللبنانية نشرت وحدات جنوب البلاد لتنفيذ "اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأن هذه الصفقة ستعزز قدرتها على صيانة طائرات "إيه - 29" المستخدمة في "الإسناد الجوي القريب والاستطلاع".وشددت واشنطن على أن الصفقة لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة" كما أنها لن تستدعي إرسال ممثلين أمريكيين إضافيين إلى لبنان.وتصنف "إيه – 29 سوبر توكان" ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام التي تجمع بين قدرات الطائرات الهجومية الخفيفة وطائرات التدريب.وتتميز هذه الطائرات بقوة وقدرة على الأداء الجوي، وهي تحظى بشعبية كبيرة في عدد من الدول حول العالم لقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات العسكرية، ومن بين هذه الدول لبنان.
https://sarabic.ae/20250630/الرئيس-اللبناني-نحتاج-إلى-تمكين-الجيش-من-استكمال-انتشاره-حتى-الحدود-المعترف-بها-دوليا-1102202743.html
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العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية

‏البنتاغون: الخارجية توافق على بيع طائرات "إيه 29" العسكرية للبنان

20:22 GMT 11.07.2025
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة لتزويد لبنان بخدمات دعم وصيانة لطائرات "إيه - 29 سوبر توكانو" ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليون دولار.
وبحسب بيان وكالة التعاون الأمني الدفاعي، اليوم الجمعة، فإن حكومة لبنان طلبت شراء معدات دعم ولوجستيات، تضاف إلى صفقة سابقة، كانت تبلغ 43.7 مليون دولار، وشملت أجهزة إطلاق بالذخيرة، ومكونات المحركات، وقطع الغيار والبرمجيات والوثائق التقنية إضافة إلى خدمات دعم هندسي ولوجستي.
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وأكدت وزارة الدفاع أن الصفقة المقترحة تخدم السياسات الخارجية والأمن القومي الأمريكي، من خلال تعزيز قدرات "الجيش اللبناني" الذي يعد شريكا مهما للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى أن القوات اللبنانية نشرت وحدات جنوب البلاد لتنفيذ "اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأن هذه الصفقة ستعزز قدرتها على صيانة طائرات "إيه - 29" المستخدمة في "الإسناد الجوي القريب والاستطلاع".
وشددت واشنطن على أن الصفقة لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة" كما أنها لن تستدعي إرسال ممثلين أمريكيين إضافيين إلى لبنان.
وتصنف "إيه – 29 سوبر توكان" ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام التي تجمع بين قدرات الطائرات الهجومية الخفيفة وطائرات التدريب.
وتتميز هذه الطائرات بقوة وقدرة على الأداء الجوي، وهي تحظى بشعبية كبيرة في عدد من الدول حول العالم لقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات العسكرية، ومن بين هذه الدول لبنان.
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