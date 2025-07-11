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التحقيق يكشف سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية في أحمد آباد
التحقيق يكشف سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية في أحمد آباد
سبوتنيك عربي
كشف تقرير أولي صادر عن مكتب التحقيق في حوادث الطيران بالهند، أن مفاتيح التحكم في الوقود الخاصة بمحركات طائرة "إير إنديا"، التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها،... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T22:13+0000
2025-07-12T04:27+0000
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وأوضح التقرير، أن الكارثة التي وقعت الشهر الماضي في الهند، نتجت عن انقطاع غير مبرر لتدفق الوقود إلى المحركين بعد وقت قصير من الإقلاع، ما تسبب في ارتباك داخل قمرة القيادة.ووفقًا للتقرير، "بلغت الطائرة أقصى سرعة مسجلة، وفورًا بعد ذلك تم إيقاف مفتاحي ضخ الوقود للمحركين 1 و2... ويمكن سماع أحد الطيارين في تسجيلات قمرة القيادة يسأل زميله: لماذا أغلقت المفاتيح؟، ليرد الآخر بأنه لم يفعل ذلك".وأشار التقرير إلى أن "هذه الواقعة حدثت قبل دقائق قليلة من التحطم، وتمكّن الطاقم من إعادة تشغيل أحد المحركين، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لوقف الانحدار الحاد في سرعة الطائرة، كما أكد التقرير عدم وجود طيور في منطقة الطيران قد تكون دخلت إلى المحركات وتسببت في الحادث.وكانت الطائرة التابعة لـ"إير إنديا" تنفذ الرحلة رقم "أي آي 171" من أحمد آباد إلى لندن، عندما تحطمت في 12 يونيو/ حزيران الماضي، بولاية غوجارات قرب مطار الإقلاع، حيث سقطت فوق مبنى سكني تابع لكلية الطب في المدينة.وبحسب شركة الطيران، كان على متن الطائرة 242 شخصًا، بينهم طياران و10 من أفراد الطاقم. وأسفرت الكارثة عن مقتل 275 شخصًا، بينهم ركاب وسكان المبنى، فيما نجا راكب واحد فقط من الحادث.
https://sarabic.ae/20250612/لحظة-تحطم-طائرة-ركاب-هندية-أثناء-إقلاعها-من-مطار-أحمد-آباد-فيديو-1101587011.html
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التحقيق يكشف سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية في أحمد آباد

22:13 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 04:27 GMT 12.07.2025)
© AP Photo / Ajit Solankiتحطم طائرة ركاب هندية في مدينة أحمد آباد شمال غرب البلاد
تحطم طائرة ركاب هندية في مدينة أحمد آباد شمال غرب البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Ajit Solanki
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كشف تقرير أولي صادر عن مكتب التحقيق في حوادث الطيران بالهند، أن مفاتيح التحكم في الوقود الخاصة بمحركات طائرة "إير إنديا"، التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها، قد تم تحويلها من وضع "التشغيل" إلى "الإيقاف"، قبل لحظات من وقوع الكارثة، التي أودت بحياة 275 شخصًا.
وأوضح التقرير، أن الكارثة التي وقعت الشهر الماضي في الهند، نتجت عن انقطاع غير مبرر لتدفق الوقود إلى المحركين بعد وقت قصير من الإقلاع، ما تسبب في ارتباك داخل قمرة القيادة.
ووفقًا للتقرير، "بلغت الطائرة أقصى سرعة مسجلة، وفورًا بعد ذلك تم إيقاف مفتاحي ضخ الوقود للمحركين 1 و2... ويمكن سماع أحد الطيارين في تسجيلات قمرة القيادة يسأل زميله: لماذا أغلقت المفاتيح؟، ليرد الآخر بأنه لم يفعل ذلك".
طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
لحظة تحطم طائرة ركاب هندية أثناء إقلاعها من مطار أحمد آباد... فيديو
12 يونيو, 09:38 GMT
وأشار التقرير إلى أن "هذه الواقعة حدثت قبل دقائق قليلة من التحطم، وتمكّن الطاقم من إعادة تشغيل أحد المحركين، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لوقف الانحدار الحاد في سرعة الطائرة، كما أكد التقرير عدم وجود طيور في منطقة الطيران قد تكون دخلت إلى المحركات وتسببت في الحادث.
كما لم تسفر التحقيقات الجارية حتى الآن عن توصيات خاصة للمشغلين أو لمصنّعي المحركات المستخدمة في الطائرة المنكوبة. وذُكر أيضًا أن أحد الصندوقين الأسودين فقط نجا من التحطم.
وكانت الطائرة التابعة لـ"إير إنديا" تنفذ الرحلة رقم "أي آي 171" من أحمد آباد إلى لندن، عندما تحطمت في 12 يونيو/ حزيران الماضي، بولاية غوجارات قرب مطار الإقلاع، حيث سقطت فوق مبنى سكني تابع لكلية الطب في المدينة.
وبحسب شركة الطيران، كان على متن الطائرة 242 شخصًا، بينهم طياران و10 من أفراد الطاقم. وأسفرت الكارثة عن مقتل 275 شخصًا، بينهم ركاب وسكان المبنى، فيما نجا راكب واحد فقط من الحادث.
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