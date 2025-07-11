https://sarabic.ae/20250711/التحقيق-يكشف-سبب-تحطم-طائرة-الخطوط-الجوية-الهندية-في-أحمد-آباد-1102610353.html

التحقيق يكشف سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية في أحمد آباد

التحقيق يكشف سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية في أحمد آباد

سبوتنيك عربي

كشف تقرير أولي صادر عن مكتب التحقيق في حوادث الطيران بالهند، أن مفاتيح التحكم في الوقود الخاصة بمحركات طائرة "إير إنديا"، التي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها،... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T22:13+0000

2025-07-11T22:13+0000

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وأوضح التقرير، أن الكارثة التي وقعت الشهر الماضي في الهند، نتجت عن انقطاع غير مبرر لتدفق الوقود إلى المحركين بعد وقت قصير من الإقلاع، ما تسبب في ارتباك داخل قمرة القيادة.ووفقًا للتقرير، "بلغت الطائرة أقصى سرعة مسجلة، وفورًا بعد ذلك تم إيقاف مفتاحي ضخ الوقود للمحركين 1 و2... ويمكن سماع أحد الطيارين في تسجيلات قمرة القيادة يسأل زميله: لماذا أغلقت المفاتيح؟، ليرد الآخر بأنه لم يفعل ذلك".وأشار التقرير إلى أن "هذه الواقعة حدثت قبل دقائق قليلة من التحطم، وتمكّن الطاقم من إعادة تشغيل أحد المحركين، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لوقف الانحدار الحاد في سرعة الطائرة، كما أكد التقرير عدم وجود طيور في منطقة الطيران قد تكون دخلت إلى المحركات وتسببت في الحادث.وكانت الطائرة التابعة لـ"إير إنديا" تنفذ الرحلة رقم "أي آي 171" من أحمد آباد إلى لندن، عندما تحطمت في 12 يونيو/ حزيران الماضي، بولاية غوجارات قرب مطار الإقلاع، حيث سقطت فوق مبنى سكني تابع لكلية الطب في المدينة.وبحسب شركة الطيران، كان على متن الطائرة 242 شخصًا، بينهم طياران و10 من أفراد الطاقم. وأسفرت الكارثة عن مقتل 275 شخصًا، بينهم ركاب وسكان المبنى، فيما نجا راكب واحد فقط من الحادث.

https://sarabic.ae/20250612/لحظة-تحطم-طائرة-ركاب-هندية-أثناء-إقلاعها-من-مطار-أحمد-آباد-فيديو-1101587011.html

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