https://sarabic.ae/20250711/السودان-يجدد-التزامه-باتفاقية-حظر-الأسلحة-الكيميائية-ويدعو-لتحقيق-شفاف-في-المزاعم-الأمريكية-1102605444.html

السودان يجدد التزامه باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويدعو لتحقيق شفاف في المزاعم الأمريكية

السودان يجدد التزامه باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويدعو لتحقيق شفاف في المزاعم الأمريكية

سبوتنيك عربي

أكد السودان تمسك حكومته باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، باعتبارها جزءا من المنظومة القانونية الوطنية، مشددا على الرفض القاطع والمبدئي لاستخدام هذه الأسلحة،... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T17:37+0000

2025-07-11T17:37+0000

2025-07-11T17:37+0000

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوفد السوداني، يوم الأربعاء الماضي، في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة في لاهاي، حيث ناقش المجلس المزاعم الأمريكية الأخيرة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان، بناء على طلبات إيضاح تلقتها المنظمة من عدد من الدول الأعضاء.وأوضح الوفد أن الحكومة السودانية تتعامل بجدية وشفافية مع المزاعم المطروحة، وقد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية، من بينها تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجهات ذات الصلة للتحقيق في الموضوع فور الحصول على المعلومات الفنية اللازمة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".وفي ختام كلمته، دعا الوفد السوداني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى إتاحة الفرصة لمسار التعاون الجاري، مشددا على استعداد السودان الكامل للعمل مع المنظمة وكافة الدول الأطراف، دعما للجهود الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.يشار إلى أنه في أواخر الشهر الماضي، دخلت عقوبات أمريكية على حكومة السودان حيّز التنفيذ، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع مع قوات الدعم السريع، خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2023.وأعلنت واشنطن أن العقوبات ستستمر لمدة عام على الأقل، وتشمل قيودا على الصادرات ومبيعات الأسلحة والتمويل، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والزراعية.وأوضحت الحكومة الأمريكية أن بعض التدابير قد تُخفف جزئيا، لدواع تتعلق بالأمن القومي.وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والالتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250709/الإمارات-تنفي-تزويد-أي-طرف-في-الصراع-الدائر-داخل-السودان-بالأسلحة-1102507887.html

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