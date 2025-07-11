https://sarabic.ae/20250711/باحث-سياسي-لا-حل-للأزمة-الأوكرانية-إلا-بتحقيق-الأهداف-الروسية-1102609055.html
باحث سياسي: لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق الأهداف الروسية
باحث سياسي: لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق الأهداف الروسية
سبوتنيك عربي
قال أستاذ العلوم السياسية والباحث السياسي أسعد العواوي، اليوم الجمعة، تعليقا على تأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على المبادئ الروسية بالنسبة لحل... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T19:58+0000
2025-07-11T19:58+0000
2025-07-11T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ومضى الباحث السياسي لافتا في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق الأهداف الروسية، دون ذلك لا يمكن لروسيا الاتحادية أن توافق لا على خطة لترامب أو أي مبادرات أمريكية".وتمنى العواوي أن "يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عاقلا"، ويأخذ بعين الاعتبار أن روسيا ليست دولة عادية، بل ند قوي والأكبر عسكريا لأمريكا، إضافة إلى الصين الند الاقتصادي الكبير لأمريكا".ورجّح أن "تكون اللقاءات الدبلوماسية بين وزراء الخارجية للبلدين الروسي والأمريكي لها علاقة في ترتيب العلاقات والمباحثات"، قائلا: "من الممكن أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث القضايا العالقة"، مؤكدا أن "روسيا تريد السلام لكن ليس على حساب مصالحها القومية العليا".
https://sarabic.ae/20250705/موسكو-تصعيد-متوقع-مع-الغرب-بشأن-أوكرانيا-وسط-تجاهل-لمقترحات-روسيا-1102369030.html
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حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
باحث سياسي: لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق الأهداف الروسية
حصري
قال أستاذ العلوم السياسية والباحث السياسي أسعد العواوي، اليوم الجمعة، تعليقا على تأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على المبادئ الروسية بالنسبة لحل الأزمة الأوكرانية، إن "هذا موقف مبدئي لا يمكن أن يخضع لإملاءات أمريكا ولا لأوروبا الغربية".
ومضى الباحث السياسي لافتا في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق الأهداف الروسية، دون ذلك لا يمكن لروسيا الاتحادية أن توافق لا على خطة لترامب أو أي مبادرات أمريكية".
كما رأى العواوي أن "التصعيد الغربي الأوروبي بوجه روسيا هدفه استنزاف روسيا وإضعافها"، وأضاف "يظنون انهم بنشر قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية بالقرب من الحدود الروسية سيتمكنون من إطالة أمد الأزمة".
وتمنى العواوي أن "يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عاقلا"، ويأخذ بعين الاعتبار أن روسيا ليست دولة عادية، بل ند قوي والأكبر عسكريا لأمريكا، إضافة إلى الصين الند الاقتصادي الكبير لأمريكا".
ورجّح أن "تكون اللقاءات الدبلوماسية بين وزراء الخارجية للبلدين الروسي والأمريكي لها علاقة في ترتيب العلاقات والمباحثات"، قائلا: "من الممكن أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث القضايا العالقة"، مؤكدا أن "روسيا تريد السلام لكن ليس على حساب مصالحها القومية العليا".