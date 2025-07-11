باحث سياسي: لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق الأهداف الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
09:33 GMT
26 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:33 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا لم تعد سيدة العالم.. ومحاولاتها النووية تأتي متأخرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:18 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:38 GMT
21 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:22 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يتوجه للدوحة للمشاركة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل لاتفاق مع إسرائيل لزيادة مساعدات غزة
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250711/باحث-سياسي-لا-حل-للأزمة-الأوكرانية-إلا-بتحقيق-الأهداف-الروسية-1102609055.html
باحث سياسي: لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق الأهداف الروسية
باحث سياسي: لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق الأهداف الروسية
سبوتنيك عربي
قال أستاذ العلوم السياسية والباحث السياسي أسعد العواوي، اليوم الجمعة، تعليقا على تأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على المبادئ الروسية بالنسبة لحل... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T19:58+0000
2025-07-11T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065312321_0:146:3006:1836_1920x0_80_0_0_caa4f6dd043822242f50d3ec8a6db356.jpg
ومضى الباحث السياسي لافتا في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق الأهداف الروسية، دون ذلك لا يمكن لروسيا الاتحادية أن توافق لا على خطة لترامب أو أي مبادرات أمريكية".وتمنى العواوي أن "يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عاقلا"، ويأخذ بعين الاعتبار أن روسيا ليست دولة عادية، بل ند قوي والأكبر عسكريا لأمريكا، إضافة إلى الصين الند الاقتصادي الكبير لأمريكا".ورجّح أن "تكون اللقاءات الدبلوماسية بين وزراء الخارجية للبلدين الروسي والأمريكي لها علاقة في ترتيب العلاقات والمباحثات"، قائلا: "من الممكن أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث القضايا العالقة"، مؤكدا أن "روسيا تريد السلام لكن ليس على حساب مصالحها القومية العليا".
https://sarabic.ae/20250705/موسكو-تصعيد-متوقع-مع-الغرب-بشأن-أوكرانيا-وسط-تجاهل-لمقترحات-روسيا-1102369030.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065312321_22:0:2738:2037_1920x0_80_0_0_d1a69dd2f16c338b31c195a639c654e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

باحث سياسي: لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق الأهداف الروسية

19:58 GMT 11.07.2025
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
قال أستاذ العلوم السياسية والباحث السياسي أسعد العواوي، اليوم الجمعة، تعليقا على تأكيد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على المبادئ الروسية بالنسبة لحل الأزمة الأوكرانية، إن "هذا موقف مبدئي لا يمكن أن يخضع لإملاءات أمريكا ولا لأوروبا الغربية".
ومضى الباحث السياسي لافتا في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بتحقيق الأهداف الروسية، دون ذلك لا يمكن لروسيا الاتحادية أن توافق لا على خطة لترامب أو أي مبادرات أمريكية".
كما رأى العواوي أن "التصعيد الغربي الأوروبي بوجه روسيا هدفه استنزاف روسيا وإضعافها"، وأضاف "يظنون انهم بنشر قوات عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية بالقرب من الحدود الروسية سيتمكنون من إطالة أمد الأزمة".
وتمنى العواوي أن "يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عاقلا"، ويأخذ بعين الاعتبار أن روسيا ليست دولة عادية، بل ند قوي والأكبر عسكريا لأمريكا، إضافة إلى الصين الند الاقتصادي الكبير لأمريكا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: تصعيد متوقع في الأزمة الأوكرانية وسط تجاهل الغرب لمقترحات روسيا
5 يوليو, 01:27 GMT
ورجّح أن "تكون اللقاءات الدبلوماسية بين وزراء الخارجية للبلدين الروسي والأمريكي لها علاقة في ترتيب العلاقات والمباحثات"، قائلا: "من الممكن أن يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث القضايا العالقة"، مؤكدا أن "روسيا تريد السلام لكن ليس على حساب مصالحها القومية العليا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала