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https://sarabic.ae/20250711/ترامب--في-عهد-بايدن-دول-الناتو-كانت-واثقة-من-زوال-الولايات-المتحدة-1102609878.html
ترامب: في عهد بايدن دول الناتو كانت واثقة من "زوال" الولايات المتحدة
ترامب: في عهد بايدن دول الناتو كانت واثقة من "زوال" الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال إدارة سفله جو بايدن، كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة "قد انتهت". 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T21:33+0000
2025-07-12T04:23+0000
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وأضاف ترامب، خلال زيارته لولاية تكساس التي تضررت من الفيضانات: "كنت في الآونة الأخيرة مع قادة العالم في قمة الناتو، وكلهم قالوا الشيء ذاته، هذا أمر مذهل، قبل عام كانت أمتكم ميتة".وتابع الرئيس الأمريكي: "سمعت من القادة نفسهم أن الولايات المتحدة اليوم أصبحت الأكثر قوة، والأكثر قوة هذه عبارة اقتبستها منهم، هكذا يقولها كل القادة"، بحسب تعبيره.يُذكر أن الدول الأعضاء في قمة الناتو الأخيرة وافقت، بناءً على طلب من واشنطن، على رفع إنفاقها الدفاعي تدريجيًا إلى نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
https://sarabic.ae/20250711/ترامب-الناتو-سيدفع-ثمن-الأسلحة-الأمريكية-التي-سترسل-إلى-أوكرانيا-1102575308.html
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ترامب, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: في عهد بايدن دول الناتو كانت واثقة من "زوال" الولايات المتحدة

21:33 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 04:23 GMT 12.07.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال إدارة سفله جو بايدن، كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة "قد انتهت".
وأضاف ترامب، خلال زيارته لولاية تكساس التي تضررت من الفيضانات: "كنت في الآونة الأخيرة مع قادة العالم في قمة الناتو، وكلهم قالوا الشيء ذاته، هذا أمر مذهل، قبل عام كانت أمتكم ميتة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: الناتو سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سترسل إلى أوكرانيا
أمس, 01:25 GMT
وتابع الرئيس الأمريكي: "سمعت من القادة نفسهم أن الولايات المتحدة اليوم أصبحت الأكثر قوة، والأكثر قوة هذه عبارة اقتبستها منهم، هكذا يقولها كل القادة"، بحسب تعبيره.
يُذكر أن الدول الأعضاء في قمة الناتو الأخيرة وافقت، بناءً على طلب من واشنطن، على رفع إنفاقها الدفاعي تدريجيًا إلى نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
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