https://sarabic.ae/20250711/تصويت-برأيك-هل-يمهد-تسليم-حزب-العمال-الكردستاني-سلاحه-لحل-سياسي-دائم-للقضية-الكردية؟-1102595883.html
تصويت... برأيك هل يمهد تسليم "حزب العمال الكردستاني" سلاحه لحل سياسي دائم للقضية الكردية؟
تصويت... برأيك هل يمهد تسليم "حزب العمال الكردستاني" سلاحه لحل سياسي دائم للقضية الكردية؟
سبوتنيك عربي
أحرق نحو 30 عنصرا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، اليوم الجمعة، في منطقة تقع على سفوح جبال قنديل في إقليم كردستان العراق، في خطوة رمزية تعد بداية عملية تسليم... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T11:53+0000
2025-07-11T11:53+0000
2025-07-11T11:53+0000
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حزب العمال الكردستاني
نزع السلاح
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العراق
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وقالت وكالة "بغداد اليوم"، إن "هذه المبادرة جاءت استجابة لدعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، حيث أكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الانسحاب وإنهاء العمل المسلح"، الذي أقر خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو/ أيار الماضي.وأشار المصدر إلى "قيام عناصر من الحزب بحرق أسلحتهم في كهف قرب محافظة السليمانية شمالي العراق".وبحسب جليك: "تعد هذه لحظة تاريخية في مسيرة تركيا نحو التخلص من التهديد الإرهابي"، مشيرا إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة على مستوى الدولة لتطبيق برنامج "تركيا بلا إرهاب" في جميع المناطق"، ومشددا على ضرورة "استكمال عملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، وتدميرها، بالإضافة إلى تحديد هوية جميع فروعه وحلها في أسرع وقت ممكن".برأيك هل يمهد تسليم حزب "العمال الكردستاني" سلاحه لحل سياسي دائم للقضية الكردية؟
https://sarabic.ae/20250711/في-كهف-تاريخي-مقاتلو-العمال-الكردستاني-يحرقون-أسلحتهم-وتركيا-تعلق-صور-وفيديو--1102593022.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
حزب العمال الكردستاني, نزع السلاح, أخبار تركيا اليوم, العراق
حزب العمال الكردستاني, نزع السلاح, أخبار تركيا اليوم, العراق
تصويت... برأيك هل يمهد تسليم "حزب العمال الكردستاني" سلاحه لحل سياسي دائم للقضية الكردية؟
أحرق نحو 30 عنصرا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، اليوم الجمعة، في منطقة تقع على سفوح جبال قنديل في إقليم كردستان العراق، في خطوة رمزية تعد بداية عملية تسليم السلاح، التي أعلنها الحزب في الآونة الأخيرة، في إطار مسار السلام الجاري.
وقالت وكالة "بغداد اليوم"، إن "هذه المبادرة جاءت استجابة لدعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، حيث أكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الانسحاب وإنهاء العمل المسلح
"، الذي أقر خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو/ أيار الماضي.
بالتوازي، أكد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن "حزب العمال الكردستاني بدأ المرحلة الأولى من عملية نزع سلاحه، ومن المقرر أن تنفذ المرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة".
وأشار المصدر إلى "قيام عناصر من الحزب بحرق أسلحتهم في كهف قرب محافظة السليمانية شمالي العراق".
في المقابل، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، في بيان صدر عقب البدء بالمرحلة الأولى من عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني: "اليوم، اتخذت الخطوة الأولى لنزع سلاح مقاتلي حزب العمال الكردستاني وتدمير أسلحتهم في إطار برنامج "تركيا بلا إرهاب".
وبحسب جليك: "تعد هذه لحظة تاريخية في مسيرة تركيا نحو التخلص من التهديد الإرهابي"، مشيرا إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة على مستوى الدولة لتطبيق برنامج "تركيا بلا إرهاب" في جميع المناطق"، ومشددا على ضرورة "استكمال عملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني
، وتدميرها، بالإضافة إلى تحديد هوية جميع فروعه وحلها في أسرع وقت ممكن".
برأيك هل يمهد تسليم حزب "العمال الكردستاني" سلاحه لحل سياسي دائم للقضية الكردية؟