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القوات الروسية تحرر بلدة زيليونايا دولينا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم سلاحه رسميا بمشاركة 30 مقاتلا
حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم سلاحه رسميا بمشاركة 30 مقاتلا
سبوتنيك عربي
ألقى نحو 30 عنصرا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، اليوم الجمعة، في منطقة تقع على سفوح جبال قنديل بإقليم كردستان العراق، في خطوة رمزية تُعد بداية عملية تسليم... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وكالة "بغداد اليوم"، إن "هذه المبادرة جاءت استجابة لدعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، حيث أكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الانسحاب وإنهاء العمل المسلح"، الذي أُقر خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو/ أيار الماضي.وأعلن الجناح المدني للحزب يوم الثلاثاء الماضي، إلغاء التغطية الإعلامية المباشرة لمراسم تسليم السلاح، والتي كان من المقرر أن يقوم بها 30 مقاتلًا من الحزب، في مناطق رابرين، وذلك لأسباب أمنية، بحسب بيان للحزب.وفي سياق متصل، تجمع عدد كبير من الصحفيين العراقيين والدوليين في السليمانية لتغطية الحدث، وسط ترقب لوصول وفود تركية إلى المدينة.كما كان من المقرر حضور ممثلين عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" (دام بارتي)، إلى جانب أعضاء من اللجنتين التنفيذية والمركزية لحزب العمال الكردستاني وأحزاب كردية ويسارية أخرى.وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد دعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام وتسليم سلاح الحزب.وشدد على أن "ضرورة إنشاء إطار سياسي، أمر حاسم لنجاح عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني وتركيا"، داعيًا إلى انتقال كامل للسياسات الديمقراطية.
https://sarabic.ae/20250605/العراق-يتهم-حكومة-إقليم-كردستان-بـتهريب-النفط-ويلوح-بإجراءات-قانونية-1101331585.html
https://sarabic.ae/20250709/أردوغان-لن-نسمح-بتخريب-عملية-نزع-سلاح-حزب-العمال-الكردستاني-1102517105.html
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العالم, العالم العربي, أخبار كردستان, حزب العمال الكردستاني, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار كردستان, حزب العمال الكردستاني, الأخبار

حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم سلاحه رسميا بمشاركة 30 مقاتلا

09:04 GMT 11.07.2025
© AP Photo / Bram Janssenعناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"
عناصر من حزب العمال الكردستاني بي كي كي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Bram Janssen
تابعنا عبر
ألقى نحو 30 عنصرا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، اليوم الجمعة، في منطقة تقع على سفوح جبال قنديل بإقليم كردستان العراق، في خطوة رمزية تُعد بداية عملية تسليم السلاح، التي أعلنها الحزب في الآونة الأخيرة، في إطار مسار السلام الجاري.
وقالت وكالة "بغداد اليوم"، إن "هذه المبادرة جاءت استجابة لدعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، حيث أكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الانسحاب وإنهاء العمل المسلح"، الذي أُقر خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو/ أيار الماضي.
وأعلن الجناح المدني للحزب يوم الثلاثاء الماضي، إلغاء التغطية الإعلامية المباشرة لمراسم تسليم السلاح، والتي كان من المقرر أن يقوم بها 30 مقاتلًا من الحزب، في مناطق رابرين، وذلك لأسباب أمنية، بحسب بيان للحزب.
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وفي سياق متصل، تجمع عدد كبير من الصحفيين العراقيين والدوليين في السليمانية لتغطية الحدث، وسط ترقب لوصول وفود تركية إلى المدينة.
ومن المتوقع حضور شخصيات بارزة، بينهم ممثلو حزب العمال الكردستاني بسي هوزات ومصطفى قره سو، وهيمن هورامي، ممثل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إضافة إلى دلشاد شهاب، ممثل رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، وممثلي وزارتي الداخلية العراقية وإقليم كردستان.
كما كان من المقرر حضور ممثلين عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" (دام بارتي)، إلى جانب أعضاء من اللجنتين التنفيذية والمركزية لحزب العمال الكردستاني وأحزاب كردية ويسارية أخرى.
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وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد دعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام وتسليم سلاح الحزب.

وقال أوجلان، في رسالة فيديو، إن "الكفاح المسلح ضد تركيا قد انتهى"، مؤكدًا أن "نزع سلاح حزب العمال الكردستاني سيحدث بسرعة".

وشدد على أن "ضرورة إنشاء إطار سياسي، أمر حاسم لنجاح عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني وتركيا"، داعيًا إلى انتقال كامل للسياسات الديمقراطية.
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