https://sarabic.ae/20250711/حزب-العمال-الكردستاني-يبدأ-تسليم-سلاحه-رسميا-بمشاركة-30-مقاتلا-1102582284.html

حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم سلاحه رسميا بمشاركة 30 مقاتلا

حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم سلاحه رسميا بمشاركة 30 مقاتلا

سبوتنيك عربي

ألقى نحو 30 عنصرا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، اليوم الجمعة، في منطقة تقع على سفوح جبال قنديل بإقليم كردستان العراق، في خطوة رمزية تُعد بداية عملية تسليم... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T09:04+0000

2025-07-11T09:04+0000

2025-07-11T09:04+0000

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وقالت وكالة "بغداد اليوم"، إن "هذه المبادرة جاءت استجابة لدعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، حيث أكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الانسحاب وإنهاء العمل المسلح"، الذي أُقر خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو/ أيار الماضي.وأعلن الجناح المدني للحزب يوم الثلاثاء الماضي، إلغاء التغطية الإعلامية المباشرة لمراسم تسليم السلاح، والتي كان من المقرر أن يقوم بها 30 مقاتلًا من الحزب، في مناطق رابرين، وذلك لأسباب أمنية، بحسب بيان للحزب.وفي سياق متصل، تجمع عدد كبير من الصحفيين العراقيين والدوليين في السليمانية لتغطية الحدث، وسط ترقب لوصول وفود تركية إلى المدينة.كما كان من المقرر حضور ممثلين عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" (دام بارتي)، إلى جانب أعضاء من اللجنتين التنفيذية والمركزية لحزب العمال الكردستاني وأحزاب كردية ويسارية أخرى.وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد دعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام وتسليم سلاح الحزب.وشدد على أن "ضرورة إنشاء إطار سياسي، أمر حاسم لنجاح عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني وتركيا"، داعيًا إلى انتقال كامل للسياسات الديمقراطية.

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