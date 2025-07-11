https://sarabic.ae/20250711/مشهد-نادر-لدبابات-صينية-تشق-طريقها-عبر-البحر-قرب-تايوان-فيديو-1102600220.html
مشهد نادر لدبابات صينية تشق طريقها عبر البحر قرب تايوان.. فيديو
مشهد نادر لدبابات صينية تشق طريقها عبر البحر قرب تايوان.. فيديو
سبوتنيك عربي
نفذت دبابات جيش التحرير الشعبي الصيني، تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان، على الجانب الآخر من مضيق تايوان. 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T14:03+0000
2025-07-11T14:03+0000
2025-07-11T14:03+0000
الصين
أخبار تايوان
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وأظهر مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، دبابات مدرعة تقف على الشاطىء، ثم تنطلق باتجاه عرض البحر في خطين متوازيين، حيث نفذت تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
الصين
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان, نادي الفيديو
الصين, أخبار تايوان, نادي الفيديو
مشهد نادر لدبابات صينية تشق طريقها عبر البحر قرب تايوان.. فيديو
نفذت دبابات جيش التحرير الشعبي الصيني، تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان، على الجانب الآخر من مضيق تايوان.
وأظهر مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، دبابات مدرعة تقف على الشاطىء، ثم تنطلق باتجاه عرض البحر في خطين متوازيين، حيث نفذت تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان
.
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.