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وزير الدفاع الروسي يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "دنيبر" ... فيديو
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https://sarabic.ae/20250711/مشهد-نادر-لدبابات-صينية-تشق-طريقها-عبر-البحر-قرب-تايوان-فيديو-1102600220.html
مشهد نادر لدبابات صينية تشق طريقها عبر البحر قرب تايوان.. فيديو
مشهد نادر لدبابات صينية تشق طريقها عبر البحر قرب تايوان.. فيديو
سبوتنيك عربي
نفذت دبابات جيش التحرير الشعبي الصيني، تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان، على الجانب الآخر من مضيق تايوان. 11.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأظهر مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، دبابات مدرعة تقف على الشاطىء، ثم تنطلق باتجاه عرض البحر في خطين متوازيين، حيث نفذت تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان.يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
الصين
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الصين, أخبار تايوان, نادي الفيديو
الصين, أخبار تايوان, نادي الفيديو

مشهد نادر لدبابات صينية تشق طريقها عبر البحر قرب تايوان.. فيديو

14:03 GMT 11.07.2025
© Sputnik . Pavel Gerasimovمدرعات الجيش الصينيтая
مدرعات الجيش الصينيтая - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© Sputnik . Pavel Gerasimov
تابعنا عبر
نفذت دبابات جيش التحرير الشعبي الصيني، تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان، على الجانب الآخر من مضيق تايوان.
وأظهر مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، دبابات مدرعة تقف على الشاطىء، ثم تنطلق باتجاه عرض البحر في خطين متوازيين، حيث نفذت تدريبات إنزال برمائي قبالة ساحل فوجيان.
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها "دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال".
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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