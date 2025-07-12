https://sarabic.ae/20250712/أردوغان-تركيا-تدخل-مرحلة-إنهاء-الإرهاب-مع-تسليم-حزب-العمال-الكردستاني-لأسلحته-1102618257.html
أردوغان: تركيا تدخل مرحلة "إنهاء الإرهاب" مع تسليم حزب العمال الكردستاني لأسلحته
أردوغان: تركيا تدخل مرحلة "إنهاء الإرهاب" مع تسليم حزب العمال الكردستاني لأسلحته
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا تشهد، منذ أمس (الجمعة)، "مرحلة إنهاء الإرهاب"، تزامنًا مع إعلان حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحته بمدينة... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T08:49+0000
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وقال أردوغان، في كلمة له باجتماع لحزب "العدالة والتنمية"، اليوم السبت: "بدءا من يوم أمس، دخلت آفة الإرهاب التي استمرت 47 عاما مرحلة النهاية بإذن الله".وأضاف الرئيس التركي: "ممارسات الدولة الخاطئة كان لها دور في عدم القضاء على الإرهاب وساهمت في تصعيده".وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الجمعة، بخطوة بدء حزب العمال الكردستاني بتسليم أسلحته، معتبرًا إياها خطوة أساسية على طريق "تركيا خالية من الإرهاب".وكتب عبر منصة "إكس": "آمل أن تكون هذه الخطوة المهمة، التي اتخذت اليوم في طريقنا نحو تركيا خالية من الإرهاب، خيرا".وأضاف الرئيس التركي: "اللهم وفقنا في تحقيق أهدافنا من أجل أمن أمتنا.. وإرساء سلام دائم في منطقتنا".وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد دعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام وتسليم سلاح الحزب، وقال في رسالة فيديو: "الكفاح المسلح ضد تركيا قد انتهى، ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني سيحدث بسرعة".
https://sarabic.ae/20250711/أول-تعليق-من-أردوغان-على-تسليم-حزب-العمال-الكردستاني-لسلاحه-1102601137.html
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العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: تركيا تدخل مرحلة "إنهاء الإرهاب" مع تسليم حزب العمال الكردستاني لأسلحته
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا تشهد، منذ أمس (الجمعة)، "مرحلة إنهاء الإرهاب"، تزامنًا مع إعلان حزب العمال الكردستاني تسليم أسلحته بمدينة السليمانية شمالي العراق، استجابة لدعوة وجهها زعيم الحزب عبد الله أوجلان، في 9 تموز/ يوليو الجاري.
وقال أردوغان، في كلمة له باجتماع لحزب "العدالة والتنمية"، اليوم السبت: "بدءا من يوم أمس، دخلت آفة الإرهاب التي استمرت 47 عاما مرحلة النهاية بإذن الله".
وأضاف الرئيس التركي: "ممارسات الدولة الخاطئة كان لها دور في عدم القضاء على الإرهاب وساهمت في تصعيده".
ولفت أردوغان إلى أن "أنقرة تبحث حاليا مع الأكراد في سوريا والعراق، عملية التسوية مع حزب العمال الكردستاني".
وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الجمعة، بخطوة بدء حزب العمال الكردستاني بتسليم أسلحته، معتبرًا إياها خطوة أساسية على طريق "تركيا خالية من الإرهاب".
وكتب عبر منصة "إكس": "آمل أن تكون هذه الخطوة المهمة، التي اتخذت اليوم في طريقنا نحو تركيا خالية من الإرهاب، خيرا".
وأضاف الرئيس التركي: "اللهم وفقنا في تحقيق أهدافنا من أجل أمن أمتنا.. وإرساء سلام دائم في منطقتنا".
وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد دعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام وتسليم سلاح الحزب، وقال في رسالة فيديو: "الكفاح المسلح ضد تركيا قد انتهى
، ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني سيحدث بسرعة".