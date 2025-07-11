https://sarabic.ae/20250711/أول-تعليق-من-أردوغان-على-تسليم-حزب-العمال-الكردستاني-لسلاحه-1102601137.html

أول تعليق من أردوغان على تسليم "حزب العمال الكردستاني" لسلاحه

أول تعليق من أردوغان على تسليم "حزب العمال الكردستاني" لسلاحه

سبوتنيك عربي

أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بخطوة بدء "حزب العمال الكردستاني" في تدمير أسلحته، معتبرًا إياها خطوة أساسية على طريق "تركيا خالية من... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T14:50+0000

2025-07-11T14:50+0000

2025-07-11T14:50+0000

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وكتب عبر منصة "إكس": "آمل أن تكون هذه الخطوة المهمة التي اتُخذت اليوم في طريقنا نحو تركيا خالية من الإرهاب خيرا".وأضاف الرئيس التركي: "اللهم وفقنا في تحقيق أهدافنا من أجل أمن أمتنا.. وإرساء سلام دائم في منطقتنا".وكان المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر جليك، قال في بيان صدر عقب البدء بالمرحلة الأولى من عملية تسليم سلاح حزب "العمال الكردستاني": "اليوم، اتخذت الخطوة الأولى لنزع سلاح مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وتدمير أسلحتهم في إطار برنامج "تركيا بلا إرهاب".وبحسب جليك: "تعد هذه لحظة تاريخية في مسيرة تركيا، نحو التخلص من التهديد الإرهابي"، مشيرًا إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة على مستوى الدولة لتطبيق برنامج "تركيا بلا إرهاب" في جميع المناطق".وشدد جليك على ضرورة "استكمال عملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، وتدميرها، بالإضافة إلى تحديد هوية جميع فروعه وحلها في أسرع وقت ممكن".وفي وقت سابق من اليوم، ألقى نحو 30 عنصرا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، في خطوة رمزية تعد بداية عملية تسليم السلاح، التي أعلنها الحزب في الآونة الأخيرة، في إطار مسار السلام الجاري.وتأتي هذه المبادرة استجابة لدعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، حيث أكدت منظومة المجتمع الكردستاني في بيان أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ قرار الانسحاب وإنهاء العمل المسلح"، الذي أُقر خلال المؤتمر الـ12 للحزب في مايو/ أيار الماضي.وأعلن الجناح المدني للحزب، الثلاثاء الماضي، إلغاء التغطية الإعلامية المباشرة لمراسم تسليم السلاح، والتي من المقرر أن يقوم بها 30 مقاتلا من الحزب، في مناطق رابرين، وذلك لأسباب أمنية، بحسب بيان للحزب.وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد دعا البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية السلام وتسليم سلاح الحزب، وقال في رسالة فيديو: "الكفاح المسلح ضد تركيا قد انتهى، ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني سيحدث بسرعة".

https://sarabic.ae/20250711/تصويت-برأيك-هل-يمهد-تسليم-حزب-العمال-الكردستاني-سلاحه-لحل-سياسي-دائم-للقضية-الكردية؟-1102595883.html

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