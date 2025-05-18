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إقليم كردستان يؤكد استعداده لمساعدة تركيا في ملف حزب العمال الكردستاني
إقليم كردستان يؤكد استعداده لمساعدة تركيا في ملف حزب العمال الكردستاني
سبوتنيك عربي
أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن "القضية الكردية لا ينبغي أن تُحل بإراقة الدماء"، داعيًا إلى انتهاج الحوار والوسائل السلمية لحل... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T11:36+0000
2025-05-18T11:36+0000
العراق
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وقال بارزاني، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى طهران للحوار، إن "إقليم كردستان لا يتدخل في شؤون أي دولة"، مؤكدًا استعداد الإقليم لتقديم المساعدة لتركيا، في ملف حزب العمال الكردستاني.وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق: "نحن على استعداد لتأدية دور إيجابي في تخفيف حدة التوتر وحل الخلافات بين تركيا وحزب العمال، بما يخدم استقرار المنطقة ومصالح شعوبها".وأعلن حزب العمال الكردستاني "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت يمارسها"، بحسب ما ذكرته شبكة "رووداو"، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الـ12.كما أشار الشبكة الكردية إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان قائد الحزب عبد الله أوجلان، في 27 فبراير/ شباط الماضي، بدعوة الحزب لحل نفسه.
https://sarabic.ae/20250513/الرئيس-العراقي-يعلق-على-قرار-حزب-العمال-الكردستاني-بشأن-إنهاء-النزاع-المسلح-1100496734.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم العربي

إقليم كردستان يؤكد استعداده لمساعدة تركيا في ملف حزب العمال الكردستاني

11:36 GMT 18.05.2025
© AP Photoنيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo
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أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن "القضية الكردية لا ينبغي أن تُحل بإراقة الدماء"، داعيًا إلى انتهاج الحوار والوسائل السلمية لحل الإشكاليات المتعلقة بها.
وقال بارزاني، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى طهران للحوار، إن "إقليم كردستان لا يتدخل في شؤون أي دولة"، مؤكدًا استعداد الإقليم لتقديم المساعدة لتركيا، في ملف حزب العمال الكردستاني.
وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق: "نحن على استعداد لتأدية دور إيجابي في تخفيف حدة التوتر وحل الخلافات بين تركيا وحزب العمال، بما يخدم استقرار المنطقة ومصالح شعوبها".
وأعلن حزب العمال الكردستاني "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت يمارسها"، بحسب ما ذكرته شبكة "رووداو"، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الـ12.
عناصر من حزب العمال الكردستاني بي كي كي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
الرئيس العراقي يعلق على قرار حزب العمال الكردستاني بشأن إنهاء النزاع المسلح
13 مايو, 16:32 GMT
كما أشار الشبكة الكردية إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان قائد الحزب عبد الله أوجلان، في 27 فبراير/ شباط الماضي، بدعوة الحزب لحل نفسه.
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