https://sarabic.ae/20250518/إقليم-كردستان-يؤكد-استعداده-لمساعدة-تركيا-في-ملف-حزب-العمال-الكردستاني-1100698810.html
إقليم كردستان يؤكد استعداده لمساعدة تركيا في ملف حزب العمال الكردستاني
إقليم كردستان يؤكد استعداده لمساعدة تركيا في ملف حزب العمال الكردستاني
سبوتنيك عربي
أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن "القضية الكردية لا ينبغي أن تُحل بإراقة الدماء"، داعيًا إلى انتهاج الحوار والوسائل السلمية لحل... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T11:36+0000
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وقال بارزاني، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى طهران للحوار، إن "إقليم كردستان لا يتدخل في شؤون أي دولة"، مؤكدًا استعداد الإقليم لتقديم المساعدة لتركيا، في ملف حزب العمال الكردستاني.وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق: "نحن على استعداد لتأدية دور إيجابي في تخفيف حدة التوتر وحل الخلافات بين تركيا وحزب العمال، بما يخدم استقرار المنطقة ومصالح شعوبها".وأعلن حزب العمال الكردستاني "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت يمارسها"، بحسب ما ذكرته شبكة "رووداو"، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الـ12.كما أشار الشبكة الكردية إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان قائد الحزب عبد الله أوجلان، في 27 فبراير/ شباط الماضي، بدعوة الحزب لحل نفسه.
https://sarabic.ae/20250513/الرئيس-العراقي-يعلق-على-قرار-حزب-العمال-الكردستاني-بشأن-إنهاء-النزاع-المسلح-1100496734.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم العربي
إقليم كردستان يؤكد استعداده لمساعدة تركيا في ملف حزب العمال الكردستاني
أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن "القضية الكردية لا ينبغي أن تُحل بإراقة الدماء"، داعيًا إلى انتهاج الحوار والوسائل السلمية لحل الإشكاليات المتعلقة بها.
وقال بارزاني، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى طهران للحوار، إن "إقليم كردستان لا يتدخل في شؤون أي دولة"، مؤكدًا استعداد الإقليم لتقديم المساعدة لتركيا، في ملف حزب العمال الكردستاني.
وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق: "نحن على استعداد لتأدية دور إيجابي في تخفيف حدة التوتر وحل الخلافات بين تركيا وحزب العمال، بما يخدم استقرار المنطقة ومصالح شعوبها".
وأعلن حزب العمال الكردستاني "حل بنيته التنظيمية وإنهاء الكفاح المسلح
مع تركيا وإنهاء الأنشطة التي كانت يمارسها"، بحسب ما ذكرته شبكة
"رووداو"، مشيرة إلى أن الحزب أعلن عن ذلك في بيان عقب مؤتمره الاستثنائي الـ12.
كما أشار الشبكة الكردية إلى أن المؤتمر انعقد "في ظل العملية التي بدأت بإعلان قائد الحزب عبد الله أوجلان، في 27 فبراير/ شباط الماضي، بدعوة الحزب لحل نفسه.