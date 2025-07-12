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أكبر مشروع لليورانيوم الطبيعي في الصين ينتج أول برميل له
أكبر مشروع لليورانيوم الطبيعي في الصين ينتج أول برميل له
سبوتنيك عربي
أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، اليوم السبت، عن إنتاج أول برميل من اليورانيوم ضمن أكبر مشروع لاستخراج اليورانيوم الطبيعي في البلاد، مما يمثل... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
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ويقع المشروع التجريبي "اليورانيوم الوطني رقم 1" في مدينة أوردوس بمنغوليا الداخلية، ويعد أكبر قاعدة إنتاجية من نوعها في الصين، وقد تم إنجازه خلال عام فقط، في رقم قياسي للبناء، وفقًا لأعلى المعايير.من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصين الوطنية لليورانيوم، التابعة للمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، يوان شو، إن "المشروع يمثل إنجازا مهما في تطوير الجيل الثالث من تكنولوجيا تعدين اليورانيوم، ويتميز بالتحكم عن بُعد، والتحليل الذكي، والتركيز على حماية البيئة"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وأضاف شو أن "رقمنة العمليات ساعدت في تحسين التنبؤ بالعمليات التشغيلية، وزيادة الكفاءة".وتشير جمعية أبحاث الطاقة الصينية، إلى أن بكين تحتل المرتبة الأولى عالميا في القدرة الإجمالية للطاقة النووية، شاملا الوحدات المشغلة، وتلك قيد الإنشاء أو المخطط لها".ومن المتوقع أن توسّع الصين استخدام التقنيات المطبقة في المشروع لتطوير موارد اليورانيوم في الأحواض الشمالية، ودعم إنشاء قواعد تعدين جديدة على نطاق واسع.
https://sarabic.ae/20250712/إيران-بوتين-لم-يوجه-رسالة-لنا-بشأن-وقف-تخصيب-اليورانيوم---عاجل-1102625110.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أكبر مشروع لليورانيوم الطبيعي في الصين ينتج أول برميل له
أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، اليوم السبت، عن إنتاج أول برميل من اليورانيوم ضمن أكبر مشروع لاستخراج اليورانيوم الطبيعي في البلاد، مما يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعدين الذكي والمستدام في الصين.
ويقع المشروع التجريبي "اليورانيوم الوطني رقم 1" في مدينة أوردوس بمنغوليا الداخلية، ويعد أكبر قاعدة إنتاجية من نوعها في الصين، وقد تم إنجازه خلال عام فقط، في رقم قياسي للبناء، وفقًا لأعلى المعايير.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصين الوطنية لليورانيوم، التابعة للمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية، يوان شو، إن "المشروع يمثل إنجازا مهما في تطوير الجيل الثالث من تكنولوجيا تعدين اليورانيوم، ويتميز بالتحكم عن بُعد، والتحليل الذكي، والتركيز على حماية البيئة"، وفقا لوكالة
أنباء "شينخوا" الصينية.
وأضاف شو أن "رقمنة العمليات ساعدت في تحسين التنبؤ بالعمليات التشغيلية، وزيادة الكفاءة".
وتشير جمعية أبحاث الطاقة الصينية، إلى أن بكين تحتل المرتبة الأولى عالميا في القدرة الإجمالية للطاقة النووية، شاملا الوحدات المشغلة، وتلك قيد الإنشاء أو المخطط لها".
ومن المتوقع أن توسّع الصين استخدام التقنيات المطبقة في المشروع لتطوير موارد اليورانيوم في الأحواض الشمالية، ودعم إنشاء قواعد تعدين جديدة على نطاق واسع.