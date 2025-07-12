https://sarabic.ae/20250712/إيران-بوتين-لم-يوجه-رسالة-لنا-بشأن-وقف-تخصيب-اليورانيوم---عاجل-1102625110.html

إعلام إيراني: بوتين لم يوجه رسالة لطهران بشأن وقف تخصيب اليورانيوم

إعلام إيراني: بوتين لم يوجه رسالة لطهران بشأن وقف تخصيب اليورانيوم

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر مطّلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لم يوجّه أي رسالة لإيران بشأن قبول تخصيب اليورانيوم، بنسبة صفر... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T12:33+0000

2025-07-12T12:33+0000

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وتأتي تصريحات المصدر الإيراني، لتنفي ادعاءات وسائل إعلام غربية بشأن توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة إلى إيران، تطالبها بـ"قبول التخصيب بنسبة صفر بالمئة".وزعمت التقارير الغربية أن الرئيس بوتين، "أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والمسؤولين الإيرانيين، أنه يدعم فكرة التوصل إلى اتفاق نووي لا يسمح لإيران فيه بتخصيب اليورانيوم".وادعت تلك التقارير أن "المسؤولين الروس أطلعوا الجانب الإسرائيلي على موقف بوتين، من تخصيب اليورانيوم الإيراني"، فيما صرح مسؤول إسرائيلي كبير، بالقول: "نعلم أن هذا ما قاله بوتين للإيرانيين".وقال عراقجي، في مقابلة مع صحيفة " لوموند" الفرنسية، أول أمس الخميس، إن "تخصيب اليورانيوم يتم ضمن حقوق إيران المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وأن "مستوى التخصيب تحدده الاحتياجات الوطنية"، مشيرًا إلى أن "إيران خصّبت بنسبة 20 بالمئة ورفعت النسبة إلى 60 بالمئة لإثبات أن التهديد والضغط ليسا حلا".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد شنت هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية، في دولة قطر.

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