https://sarabic.ae/20250712/إيران-بوتين-لم-يوجه-رسالة-لنا-بشأن-وقف-تخصيب-اليورانيوم---عاجل-1102625110.html
إعلام إيراني: بوتين لم يوجه رسالة لطهران بشأن وقف تخصيب اليورانيوم
إعلام إيراني: بوتين لم يوجه رسالة لطهران بشأن وقف تخصيب اليورانيوم
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطّلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لم يوجّه أي رسالة لإيران بشأن قبول تخصيب اليورانيوم، بنسبة صفر... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T12:33+0000
2025-07-12T12:33+0000
2025-07-12T12:48+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إسرائيل
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102217281_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_6f89e0fc449dc53703e3d735670b75e7.jpg
وتأتي تصريحات المصدر الإيراني، لتنفي ادعاءات وسائل إعلام غربية بشأن توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة إلى إيران، تطالبها بـ"قبول التخصيب بنسبة صفر بالمئة".وزعمت التقارير الغربية أن الرئيس بوتين، "أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والمسؤولين الإيرانيين، أنه يدعم فكرة التوصل إلى اتفاق نووي لا يسمح لإيران فيه بتخصيب اليورانيوم".وادعت تلك التقارير أن "المسؤولين الروس أطلعوا الجانب الإسرائيلي على موقف بوتين، من تخصيب اليورانيوم الإيراني"، فيما صرح مسؤول إسرائيلي كبير، بالقول: "نعلم أن هذا ما قاله بوتين للإيرانيين".وقال عراقجي، في مقابلة مع صحيفة " لوموند" الفرنسية، أول أمس الخميس، إن "تخصيب اليورانيوم يتم ضمن حقوق إيران المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وأن "مستوى التخصيب تحدده الاحتياجات الوطنية"، مشيرًا إلى أن "إيران خصّبت بنسبة 20 بالمئة ورفعت النسبة إلى 60 بالمئة لإثبات أن التهديد والضغط ليسا حلا".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد شنت هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية، في دولة قطر.
https://sarabic.ae/20250712/إيران-تكشف-مصير-الجواسيس-الإسرائيليين-في-الهجوم-على-سجن-إيفين-1102620293.html
https://sarabic.ae/20250710/كوريا-الديمقراطية-سنقف-إلى-جانب-إيران-بقوة-في-حال-انتهاك-إسرائيل-لوقف-اطلاق-النار-1102573114.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102217281_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_f69c392bf1250d05d29be902a0d2ce85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب
إعلام إيراني: بوتين لم يوجه رسالة لطهران بشأن وقف تخصيب اليورانيوم
12:33 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 12:48 GMT 12.07.2025)
أفاد مصدر مطّلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لم يوجّه أي رسالة لإيران بشأن قبول تخصيب اليورانيوم، بنسبة صفر بالمئة".
وتأتي تصريحات المصدر الإيراني، لتنفي ادعاءات وسائل إعلام غربية بشأن توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة إلى إيران، تطالبها بـ"قبول التخصيب بنسبة صفر بالمئة".
وزعمت التقارير الغربية أن الرئيس بوتين، "أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والمسؤولين الإيرانيين، أنه يدعم فكرة التوصل إلى اتفاق نووي لا يسمح لإيران فيه بتخصيب اليورانيوم".
وادعت تلك التقارير أن "المسؤولين الروس
أطلعوا الجانب الإسرائيلي على موقف بوتين، من تخصيب اليورانيوم الإيراني"، فيما صرح مسؤول إسرائيلي كبير، بالقول: "نعلم أن هذا ما قاله بوتين للإيرانيين".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، الذي تحدده الاحتياجات الوطنية وأن إيران لن تتخلى عن برنامجها الصاروخي الدفاعي.
وقال عراقجي، في مقابلة مع صحيفة " لوموند" الفرنسية، أول أمس الخميس، إن "تخصيب اليورانيوم يتم ضمن حقوق إيران المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وأن "مستوى التخصيب تحدده الاحتياجات الوطنية"، مشيرًا إلى أن "إيران خصّبت بنسبة 20 بالمئة ورفعت النسبة إلى 60 بالمئة لإثبات أن التهديد والضغط ليسا حلا".
وأضاف عراقجي: "رغم تعرضنا لهجمات على منشآت نووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم نتراجع عن سياستنا الرسمية التي تحظر إنتاج أو امتلاك أو استخدام الأسلحة النووية، استنادًا إلى فتوى دينية واضحة".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد شنت هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي. ووفقا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير"، وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية، في دولة قطر.