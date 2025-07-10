كوريا الديمقراطية: سنقف إلى جانب إيران بقوة في حال انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: الطاقة النووية في مصر تقلل التبعية للمصادر الخارجية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
09:33 GMT
26 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:33 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا لم تعد سيدة العالم.. ومحاولاتها النووية تأتي متأخرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250710/كوريا-الديمقراطية-سنقف-إلى-جانب-إيران-بقوة-في-حال-انتهاك-إسرائيل-لوقف-اطلاق-النار-1102573114.html
كوريا الديمقراطية: سنقف إلى جانب إيران بقوة في حال انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار
كوريا الديمقراطية: سنقف إلى جانب إيران بقوة في حال انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
قال سفير جمهورية كوريا الديمقراطية لدى طهران، هان سونغ أو، اليوم الخميس، إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران كشف زيف المعايير الدولية. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T20:03+0000
2025-07-10T20:16+0000
إيران
أخبار إيران
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101669815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90473878f178a83ba51a448d5bde04a0.jpg
وأكد هان أن بلاده وقفت منذ البداية إلى جانب الشعب الإيراني، وستواصل دعمه بقوة في حال تم انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار مع طهران. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين سفير جمهورية كوريا الديمقراطية في طهران، والأمين العام لحزب "مؤتلفة إسلامي"، محمد علي أماني، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا". من ناحيته، أكد الأمين العام لحزب "مؤتلفة إسلامي"، محمد علي أماني، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المستقلة لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية، مشيدا بموقف بيونغ يانغ الداعم لحق إيران في الدفاع المشروع. كما اعتبر أماني أن جبهة المقاومة تشكل عامل استقرار للمنطقة، وأن التعاون بين الدول المستقلة يعزز قوة الردع ويوفر ضمانًا فعليًا لاستمرار وقف إطلاق النار، مؤكدا أن إيران باتت تشكل سدًا حضاريًا أمام الأطماع التوسعية الغربية. وفي ختام اللقاء، سلم أماني رسالة رسمية إلى السفير هان سونغ أو، موجهة إلى زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وعبر عن شكره للدعوة التي تلقاها للمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكوري. وأشار هان سونغ أو في اللقاء، أن الغرب يسعى لإضعاف سيادة الدول الشرقية المستقلة، ولا يمكن الوثوق به، مشيرا إلى أن رسالة أماني المهمة ستُنقل إلى زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية. وفي الشهر الماضي، أدانت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الضربة الأمريكية على إيران، باعتبارها انتهاكا لسيادة البلاد وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعت إلى زيادة الإدانة للأعمال العسكرية والسياسات المواجهة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250710/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-للمرشد-الإيراني-لا-يوجد-مكان-يمكنك-الاختباء-فيه-1102566743.html
https://sarabic.ae/20250709/إيران-تكشف-حصيلة-الضحايا-المدنيين-جراء-الحرب-مع-إسرائيل-1102525532.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101669815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be161a513139ee701ea39a7039d428a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

كوريا الديمقراطية: سنقف إلى جانب إيران بقوة في حال انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار

20:03 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 20:16 GMT 10.07.2025)
© AP Photo / Majdi Mohammedإيران تقصف إسرائيل
إيران تقصف إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
قال سفير جمهورية كوريا الديمقراطية لدى طهران، هان سونغ أو، اليوم الخميس، إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران كشف زيف المعايير الدولية.
وأكد هان أن بلاده وقفت منذ البداية إلى جانب الشعب الإيراني، وستواصل دعمه بقوة في حال تم انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار مع طهران.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين سفير جمهورية كوريا الديمقراطية في طهران، والأمين العام لحزب "مؤتلفة إسلامي"، محمد علي أماني، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي للمرشد الإيراني: لا يوجد مكان يمكنك الاختباء فيه
15:46 GMT
من ناحيته، أكد الأمين العام لحزب "مؤتلفة إسلامي"، محمد علي أماني، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المستقلة لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية، مشيدا بموقف بيونغ يانغ الداعم لحق إيران في الدفاع المشروع.
كما اعتبر أماني أن جبهة المقاومة تشكل عامل استقرار للمنطقة، وأن التعاون بين الدول المستقلة يعزز قوة الردع ويوفر ضمانًا فعليًا لاستمرار وقف إطلاق النار، مؤكدا أن إيران باتت تشكل سدًا حضاريًا أمام الأطماع التوسعية الغربية.
وفي ختام اللقاء، سلم أماني رسالة رسمية إلى السفير هان سونغ أو، موجهة إلى زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وعبر عن شكره للدعوة التي تلقاها للمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكوري.
وأشار هان سونغ أو في اللقاء، أن الغرب يسعى لإضعاف سيادة الدول الشرقية المستقلة، ولا يمكن الوثوق به، مشيرا إلى أن رسالة أماني المهمة ستُنقل إلى زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية.
الضربة الإسرائيلية على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
إيران تكشف حصيلة الضحايا المدنيين جراء الحرب مع إسرائيل
أمس, 13:54 GMT
وفي الشهر الماضي، أدانت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الضربة الأمريكية على إيران، باعتبارها انتهاكا لسيادة البلاد وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعت إلى زيادة الإدانة للأعمال العسكرية والسياسات المواجهة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.
حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала