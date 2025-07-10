https://sarabic.ae/20250710/كوريا-الديمقراطية-سنقف-إلى-جانب-إيران-بقوة-في-حال-انتهاك-إسرائيل-لوقف-اطلاق-النار-1102573114.html

كوريا الديمقراطية: سنقف إلى جانب إيران بقوة في حال انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار

كوريا الديمقراطية: سنقف إلى جانب إيران بقوة في حال انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

قال سفير جمهورية كوريا الديمقراطية لدى طهران، هان سونغ أو، اليوم الخميس، إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران كشف زيف المعايير الدولية. 10.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-10T20:03+0000

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وأكد هان أن بلاده وقفت منذ البداية إلى جانب الشعب الإيراني، وستواصل دعمه بقوة في حال تم انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار مع طهران. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين سفير جمهورية كوريا الديمقراطية في طهران، والأمين العام لحزب "مؤتلفة إسلامي"، محمد علي أماني، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا". من ناحيته، أكد الأمين العام لحزب "مؤتلفة إسلامي"، محمد علي أماني، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المستقلة لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية، مشيدا بموقف بيونغ يانغ الداعم لحق إيران في الدفاع المشروع. كما اعتبر أماني أن جبهة المقاومة تشكل عامل استقرار للمنطقة، وأن التعاون بين الدول المستقلة يعزز قوة الردع ويوفر ضمانًا فعليًا لاستمرار وقف إطلاق النار، مؤكدا أن إيران باتت تشكل سدًا حضاريًا أمام الأطماع التوسعية الغربية. وفي ختام اللقاء، سلم أماني رسالة رسمية إلى السفير هان سونغ أو، موجهة إلى زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وعبر عن شكره للدعوة التي تلقاها للمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكوري. وأشار هان سونغ أو في اللقاء، أن الغرب يسعى لإضعاف سيادة الدول الشرقية المستقلة، ولا يمكن الوثوق به، مشيرا إلى أن رسالة أماني المهمة ستُنقل إلى زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية. وفي الشهر الماضي، أدانت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الضربة الأمريكية على إيران، باعتبارها انتهاكا لسيادة البلاد وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعت إلى زيادة الإدانة للأعمال العسكرية والسياسات المواجهة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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