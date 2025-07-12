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الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة يبلغ مستويات حرجة ويهدد بانهيار شامل
الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة يبلغ مستويات حرجة ويهدد بانهيار شامل
سبوتنيك عربي
حذرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، من أن نقص الوقود في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حرجة، تهدد بتوقف كامل للعمليات الإنسانية والخدمات الأساسية. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T19:42+0000
2025-07-12T19:42+0000
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وأشار بيان مشترك لسبع وكالات تابعة للأمم المتحدة، إلى أن الوقود ضروري لتشغيل المستشفيات، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمخابز، وسيارات الإسعاف، وتوزيع المساعدات.وأكدت الأمم المتحدة أنه من دون إمدادات كافية، يواجه 2.1 مليون شخص خطر فقدان الوصول إلى المياه النظيفة، والغذاء، والرعاية الصحية، ما يزيد من تفشي الأمراض والجوع.وأشارت الأمم المتحدة في البيان المشترك أن هذا الأسبوع دخلت كمية وقود محدودة إلى غزة لأول مرة منذ 130 يوما، لكن أكدت المنظمة الأممية أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية.وطالبت الأمم المتحدة بالسماح بدخول كميات كافية من الوقود إلى غزة بشكل فوري ومنتظم، لتجنب كارثة إنسانية شاملة في القطاع.وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 18 مايو/ أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حملت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250712/تصويت-برأيك-من-يتحمل-مسؤولية-مقتل-مئات-الفلسطينيين-خلال-توزيع-المساعدات-في-غزة-1102630062.html
https://sarabic.ae/20250712/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-250-هدفا-في-غزة-خلال-الـ48-ساعة-الأخيرة-1102619194.html
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غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, العالم العربي

الأمم المتحدة: نقص الوقود في غزة يبلغ مستويات حرجة ويهدد بانهيار شامل

19:42 GMT 12.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaسكب وقود مصنوع من البلاستيك المذاب في وعاء لبيعه على طول طريق البحر جنوب مدينة غزة، 22 يونيو/ حزيران 2025
سكب وقود مصنوع من البلاستيك المذاب في وعاء لبيعه على طول طريق البحر جنوب مدينة غزة، 22 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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حذرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، من أن نقص الوقود في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حرجة، تهدد بتوقف كامل للعمليات الإنسانية والخدمات الأساسية.
وأشار بيان مشترك لسبع وكالات تابعة للأمم المتحدة، إلى أن الوقود ضروري لتشغيل المستشفيات، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمخابز، وسيارات الإسعاف، وتوزيع المساعدات.
وأكدت الأمم المتحدة أنه من دون إمدادات كافية، يواجه 2.1 مليون شخص خطر فقدان الوصول إلى المياه النظيفة، والغذاء، والرعاية الصحية، ما يزيد من تفشي الأمراض والجوع.
كما شددت أن توقف الوقود يعني شللا في المستشفيات، وتعطل وحدات العناية المركزة والاتصالات، وتوقف توزيع الخبز، وتكدّس النفايات ومياه الصرف في الشوارع.
وأشارت الأمم المتحدة في البيان المشترك أن هذا الأسبوع دخلت كمية وقود محدودة إلى غزة لأول مرة منذ 130 يوما، لكن أكدت المنظمة الأممية أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية.
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وطالبت الأمم المتحدة بالسماح بدخول كميات كافية من الوقود إلى غزة بشكل فوري ومنتظم، لتجنب كارثة إنسانية شاملة في القطاع.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 18 مايو/ أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
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واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردًا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حملت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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