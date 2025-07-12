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البنتاغون يعترف بإصابة قاعدة "العديد" بصاروخ إيراني في هجوم يونيو الماضي
البنتاغون يعترف بإصابة قاعدة "العديد" بصاروخ إيراني في هجوم يونيو الماضي
سبوتنيك عربي
أقر شون بارنيل، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بأن صاروخا بالستيًا إيرانيًا أصاب قاعدة "العديد" الجوية في قطر، خلال الهجوم الذي شنته طهران،... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
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جاء هذا الاعتراف بعد نشر وسائل إعلام أمريكية، صورا من الأقمار الصناعية تظهر الأضرار الناجمة عن الهجوم، والذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قلل من شأنه في ذلك الوقت.ووفقا للصور، فإن الهجوم الإيراني استهدف قبة مثلثية تحتوي على معدات اتصالات آمنة تستخدمها القوات الأمريكية، وقد جاء هذا الهجوم في 23 يونيو الماضي، كرد فعل على قصف أمريكي لثلاثة مواقع نووية في إيران، ما منح طهران سبيلًا للانتقام، وأدى لاحقًا إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بوساطة ترامب، منهيًا بذلك حربًا استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.وبحسب تحليل تلك الوسائل، فإن الهجوم الإيراني لم يُحدث أضرارًا كبيرة، ويعزى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة بنقل طائراتها من القاعدة مسبقا، والتي تضم المقر الأمامي للقيادة المركزية للجيش الأمريكي.وتظهر صور الأقمار الصناعية المقدمة من شركة "بلانت لابس بي بي سي" وجود القبة المثلثية في القاعدة صباح يوم الهجوم، بينما اختفت في الصور الملتقطة يوم 25 يونيو الماضي، مع ظهور بعض الأضرار في مبنى مجاور. ولم تُظهر الصور أي أضرار كبيرة في باقي أجزاء القاعدة، ما يؤكد محدودية تأثير الهجوم.وفي وقت سابق، صرح المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن "إيران لن تقبل بالاستسلام"، مؤكدًا "ملاحقة الأمريكيين في المحافل القانونية الدولية بسبب هجماتهم على إيران".وتابع خامنئي: "الذين ضخموا حجم الهجوم الأمريكي علينا هم أنفسهم من قللوا من حجم ضربتنا على القاعدة الأمريكية في قطر"، مؤكدًا أن "ترامب يقوم بالتدليس والتهويل والكذب بشأن نتائج الضربات الأمريكية على إيران".
https://sarabic.ae/20250627/120-ثانية-فاصلة-كشف-تفاصيل-ما-حدث-في-قاعدة-العديد-القطرية-لحظة-الهجوم-الإيراني-1102117542.html
https://sarabic.ae/20250623/خبير-سعودي-الرد-العسكري-على-استهداف-قاعدة-العديد-مستبعد-والتحركات-الدبلوماسية-أقرب-1101985621.html
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العالم العربي, إيران, أخبار إيران, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, إيران, أخبار إيران, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يعترف بإصابة قاعدة "العديد" بصاروخ إيراني في هجوم يونيو الماضي

08:10 GMT 12.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteقاعدة العديد في قطر
قاعدة العديد في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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أقر شون بارنيل، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بأن صاروخا بالستيًا إيرانيًا أصاب قاعدة "العديد" الجوية في قطر، خلال الهجوم الذي شنته طهران، في أواخر يونيو/ حزيران الماضي.
جاء هذا الاعتراف بعد نشر وسائل إعلام أمريكية، صورا من الأقمار الصناعية تظهر الأضرار الناجمة عن الهجوم، والذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قلل من شأنه في ذلك الوقت.
ووفقا للصور، فإن الهجوم الإيراني استهدف قبة مثلثية تحتوي على معدات اتصالات آمنة تستخدمها القوات الأمريكية، وقد جاء هذا الهجوم في 23 يونيو الماضي، كرد فعل على قصف أمريكي لثلاثة مواقع نووية في إيران، ما منح طهران سبيلًا للانتقام، وأدى لاحقًا إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بوساطة ترامب، منهيًا بذلك حربًا استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.
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وبحسب تحليل تلك الوسائل، فإن الهجوم الإيراني لم يُحدث أضرارًا كبيرة، ويعزى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة بنقل طائراتها من القاعدة مسبقا، والتي تضم المقر الأمامي للقيادة المركزية للجيش الأمريكي.

وأشار ترامب، سابقا، إلى أن "إيران قد أبلغت عن نيتها بالرد، ما سمح للدفاعات الجوية الأمريكية والقطرية بالاستعداد، وهو ما أدى إلى تعطيل مؤقت للرحلات الجوية في المنطقة دون تصعيد إلى حرب إقليمية كما كان يُخشى".

وتظهر صور الأقمار الصناعية المقدمة من شركة "بلانت لابس بي بي سي" وجود القبة المثلثية في القاعدة صباح يوم الهجوم، بينما اختفت في الصور الملتقطة يوم 25 يونيو الماضي، مع ظهور بعض الأضرار في مبنى مجاور. ولم تُظهر الصور أي أضرار كبيرة في باقي أجزاء القاعدة، ما يؤكد محدودية تأثير الهجوم.
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وفي وقت سابق، صرح المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن "إيران لن تقبل بالاستسلام"، مؤكدًا "ملاحقة الأمريكيين في المحافل القانونية الدولية بسبب هجماتهم على إيران".

وأكد خامنئي، في كلمة له، أن "المواقع النووية الإيرانية لم تتعطل ولم تحقق أمريكا الكثير من قصفها"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "بالغ في تضخيم حجم الهجوم الأمريكي لكنه يعلم الحقيقة".

وتابع خامنئي: "الذين ضخموا حجم الهجوم الأمريكي علينا هم أنفسهم من قللوا من حجم ضربتنا على القاعدة الأمريكية في قطر"، مؤكدًا أن "ترامب يقوم بالتدليس والتهويل والكذب بشأن نتائج الضربات الأمريكية على إيران".
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