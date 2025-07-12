https://sarabic.ae/20250712/الخارجية-الأمريكية-تسرح-أكثر-من-1300-من-موظفيها-ما-السر-1102630955.html
الخارجية الأمريكية تسرح أكثر من 1300 من موظفيها.. ما السر؟
الخارجية الأمريكية تسرح أكثر من 1300 من موظفيها.. ما السر؟
سبوتنيك عربي
بدأت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، في تسريح أكثر من 1300 موظف، من بينهم 1107 من أعضاء الخدمة المدنية، و246 من موظفي الخدمة الخارجية. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T16:40+0000
2025-07-12T16:40+0000
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وتأتي الخطوة، في إطار حملة يقودها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتقليص القوة العاملة الفدرالية، كما تأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد 3 أيام فقد من إصدار المحكمة العليا الأمريكية، قرارا يمهد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي للموظفين الفدراليين.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أعلن في مايو/ أيار الماضي، أمام الكونغرس أن الوزارة تعتزم خفض قوتها العاملة في أمريكا بأكثر من 15%، أي نحو 2000 موظف، ضمن خطة لإعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تبسيط "بيروقراطية منتفخة" قال إنها تعرقل الابتكار وتسيء استخدام الموارد.وتلقى الموظفين إخطارات إنهاء الخدمة، عبر رسائل البريد الإلكتروني.من ناحيتها، نددت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بالقرار، ووصفته بـ"الضربة الكارثية" للمصالح الوطنية، خاصة في ظل أزمات دولية كالأزمة الأوكرانية، وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.وحذر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون في تصريحات لوسائل إعلام غربية، من تأثير التسريحات على القدرات الدبلوماسية، خاصة في مجالات التحقق النووي ووقف إنتاج المواد الانشطارية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جعل تقليص الجهاز الإداري أولوية منذ عودته للرئاسة، في إطار ما يُعرف بـ"مشروع 2025" الذي يهدف لتفكيك "الدولة الإدارية"، وتعزيز الحكم الذاتي، بحسب أنصاره.
https://sarabic.ae/20250710/الخارجية-الأمريكية-من-دون-التواصل-مع-روسيا-من-المستحيل-التوصل-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-1102571374.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, دونالد ترامب
الخارجية الأمريكية تسرح أكثر من 1300 من موظفيها.. ما السر؟
بدأت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، في تسريح أكثر من 1300 موظف، من بينهم 1107 من أعضاء الخدمة المدنية، و246 من موظفي الخدمة الخارجية.
وتأتي الخطوة، في إطار حملة يقودها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتقليص القوة العاملة الفدرالية، كما تأتي عمليات التسريح في الوزارة بعد 3 أيام فقد من إصدار المحكمة العليا الأمريكية، قرارا يمهد الطريق لإدارة ترامب لبدء تسريح جماعي للموظفين الفدراليين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أعلن في مايو/ أيار الماضي، أمام الكونغرس أن الوزارة تعتزم خفض قوتها العاملة في أمريكا بأكثر من 15%، أي نحو 2000 موظف، ضمن خطة لإعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تبسيط "بيروقراطية منتفخة" قال إنها تعرقل الابتكار وتسيء استخدام الموارد.
وتلقى الموظفين إخطارات إنهاء الخدمة، عبر رسائل البريد الإلكتروني.
من ناحيتها، نددت رابطة موظفي الخدمة الخارجية بالقرار، ووصفته بـ"الضربة الكارثية" للمصالح الوطنية، خاصة في ظل أزمات دولية كالأزمة الأوكرانية، وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.
وحذر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون في تصريحات لوسائل إعلام غربية، من تأثير التسريحات على القدرات الدبلوماسية، خاصة في مجالات التحقق النووي ووقف إنتاج المواد الانشطارية.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جعل تقليص الجهاز الإداري أولوية منذ عودته للرئاسة، في إطار ما يُعرف بـ"مشروع 2025" الذي يهدف لتفكيك "الدولة الإدارية"، وتعزيز الحكم الذاتي، بحسب أنصاره.