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الخارجية الأمريكية: من دون التواصل مع روسيا من المستحيل التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: من دون التواصل مع روسيا من المستحيل التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتقد أنه من المستحيل التوصل إلى تسوية في أوكرانيا دون التواصل مع... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T19:33+0000
2025-07-10T20:28+0000
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وقالت بروس للصحفيين في إفادة صحفية، ردا على سؤال حول اجتماع رئيسي وزارتي الخارجية الأمريكية والروسية: "كان الكثيرون في الإدارة السابقة يعتقدون أنه لا جدوى من التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الإطلاق. لم يتحدثوا معه منذ ثلاث سنوات. من المستحيل التوصل إلى أي نوع من التفاهم أو الاتفاق أو محاولة وقف إراقة الدماء والمعاناة". وقال روبيو في تصريح صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأفكار التي طرحها ممثلو موسكو بشأن تسوية النزاع الأوكراني "جديدة" بالنسبة لواشنطن، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان": "نعم، أعتقد أننا سمعنا شيئا جديدا. هذا لا يضمن السلام، ولكنه مفهوم سأنقله إلى الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) فور عودتي".وقال روبيو للصحفيين: "لقد كانت محادثة صريحة، ومهمة"، لافتا إلى أنها تناولت أفكارًا حول "خارطة الطريق" لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250710/الخارجية-الأمريكية-دول-أوروبية-تمتلك-باتريوت-ويمكنها-تزويد-أوكرانيا-بها-1102568309.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: من دون التواصل مع روسيا من المستحيل التوصل إلى تسوية في أوكرانيا

19:33 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 20:28 GMT 10.07.2025)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتقد أنه من المستحيل التوصل إلى تسوية في أوكرانيا دون التواصل مع روسيا.
وقالت بروس للصحفيين في إفادة صحفية، ردا على سؤال حول اجتماع رئيسي وزارتي الخارجية الأمريكية والروسية: "كان الكثيرون في الإدارة السابقة يعتقدون أنه لا جدوى من التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الإطلاق. لم يتحدثوا معه منذ ثلاث سنوات. من المستحيل التوصل إلى أي نوع من التفاهم أو الاتفاق أو محاولة وقف إراقة الدماء والمعاناة".

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة خلال اجتماعها مع ممثلين روس، اليوم، استمعت إلى مقترحاتهم الجديدة بشأن أوكرانيا.

صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
الخارجية الأمريكية: دول أوروبية تمتلك "باتريوت" ويمكنها تزويد أوكرانيا بها
16:39 GMT
وقال روبيو في تصريح صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأفكار التي طرحها ممثلو موسكو بشأن تسوية النزاع الأوكراني "جديدة" بالنسبة لواشنطن، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان": "نعم، أعتقد أننا سمعنا شيئا جديدا. هذا لا يضمن السلام، ولكنه مفهوم سأنقله إلى الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) فور عودتي".
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن محادثته، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كانت صريحة ومهمة.
وقال روبيو للصحفيين: "لقد كانت محادثة صريحة، ومهمة"، لافتا إلى أنها تناولت أفكارًا حول "خارطة الطريق" لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
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