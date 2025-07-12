https://sarabic.ae/20250712/الخارجية-الروسية-لافروف-يلتقي-الرئيس-كيم-جونغ-أون-خلال-زيارته-إلى-بيونغ-يانغ--عاجل-1102620087.html
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي الرئيس كيم جونغ أون خلال زيارته إلى بيونغ يانغ
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي الرئيس كيم جونغ أون خلال زيارته إلى بيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الوزير سيرغي لافروف، التقى برئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، خلال زيارته الأخيرة إلى البلاد. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في رسالة نُشرت عبر قناة الوزارة على تطبيق "تلغرام": "استقبل رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، سيرغي لافروف".وقد استُقبل لافروف بحفاوة وترحيب، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.وتُعقد هذه المحادثات في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى الصين، بعد زيارته لكوريا الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون". وكان لافروف قد وصل إلى كوريا الديمقراطية قادمًا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة آسيان وقمة شرق آسيا.
https://sarabic.ae/20250712/لافروف-كوريا-الديمقراطية-تقرر-بنفسها-مسألة-تقديم-المساعدة-لروسيا-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1102613840.html
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الخارجية الروسية: لافروف يلتقي الرئيس كيم جونغ أون خلال زيارته إلى بيونغ يانغ
10:00 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 10:17 GMT 12.07.2025)
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن الوزير سيرغي لافروف، التقى برئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، خلال زيارته الأخيرة إلى البلاد.
وجاء في رسالة نُشرت عبر قناة الوزارة على تطبيق "تلغرام": "استقبل رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، سيرغي لافروف".
ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة إلى مدينة وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية
تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين، بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وقد استُقبل لافروف بحفاوة وترحيب، حيث تجمّع حشد من المواطنين حاملين الزهور، بينما اصطف حرس الشرف لتحيته. وحيّا الوزير الروسي الحضور قائلًا: "مرحبًا"، وتقدّمت منه فتاة ترتدي الزي التقليدي وقدّمت له باقة من الزهور.
وتُعقد هذه المحادثات في وقت تحتفل فيه كوريا الديمقراطية الشعبية، بافتتاح منتجع سياحي جديد في وونسان، الذي بدأ باستقبال أول دفعة من السياح في 1 يوليو/ تموز الجاري. وكان زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، قد حضر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مراسم اختتام أعمال البناء في منطقة وونسان- كالما السياحية، بحضور السفير الروسي في بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا.
وبحسب التقارير، فإن الفنادق في المنطقة السياحية قادرة على استيعاب نحو 20 ألف زائر، وقد تم إنشاء حديقة مائية مفتوحة على أراضيها، ويبلغ طول الشاطئ فيها نحو 4 كيلومترات. وتخطط السلطات الكورية لاستقبال سياح أجانب في هذا الموقع.
ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى الصين، بعد زيارته لكوريا الديمقراطية الشعبية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة "شنغهاي للتعاون". وكان لافروف قد وصل إلى كوريا الديمقراطية قادمًا من العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية رابطة آسيان وقمة شرق آسيا.