https://sarabic.ae/20250712/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يشن-حربا-ضد-المدنيين-والأطفال-والضمير-والتاريخ-1102624737.html
الخارجية الروسية: نظام كييف يشن حربا ضد المدنيين والأطفال والضمير والتاريخ
الخارجية الروسية: نظام كييف يشن حربا ضد المدنيين والأطفال والضمير والتاريخ
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن النظام في كييف يخوض حربًا ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وأيضًا ضد الضمير... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T12:33+0000
2025-07-12T12:33+0000
2025-07-12T12:33+0000
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وقالت زاخاروفا، في تعليق لوكالة "سبوتينك"، حول هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مجمع "بيلغورود أرينا" الرياضي في مقاطعة بيلغورود الروسية: "النظام في كييف يخوض حربا ضد المدنيين، الأطفال، وكذلك ضد الضمير والتاريخ واللغة الروسية والثقافة والمعالم التاريخية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.إصابة مدنيين اثنين باستهداف القوات الأوكرانية لمستشفى ومبنى الإسعاف في كورسك... فيديولجنة التحقيق الروسية تحرك قضايا جنائية بشأن هجمات كييف في كورسك وريلسك
https://sarabic.ae/20250709/موسكو-حول-الهجوم-على-شاطئ-كورسك-على-موردي-الأسلحة-لكييف-أن-يعلموا-أنها-تستخدم-لقتل-الأطفال--1102509807.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, موسكو, كييف, قصف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, موسكو, كييف, قصف
الخارجية الروسية: نظام كييف يشن حربا ضد المدنيين والأطفال والضمير والتاريخ
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن النظام في كييف يخوض حربًا ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وأيضًا ضد الضمير والتاريخ.
وقالت زاخاروفا، في تعليق لوكالة "سبوتينك"، حول هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مجمع "بيلغورود أرينا" الرياضي في مقاطعة بيلغورود الروسية: "النظام في كييف يخوض حربا ضد المدنيين، الأطفال، وكذلك ضد الضمير والتاريخ واللغة الروسية والثقافة والمعالم التاريخية".
وأضافت زاخاروفا: "وكأن كييف قررت أن تجمع أسوأ الممارسات، من الهمجية إلى النازية، ومن الإرهاب إلى أكل لحوم البشر".
وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود
الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، أن "طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مجمع "بيلغورود أرينا" في مقاطعة بيلغورود الروسية، أثناء إقامة التدريبات فيه، ونتيجة لذلك، اشتعلت النيران في سقف المجمع، ويقوم رجال الإطفاء بإخماد الحريق".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.