https://sarabic.ae/20250712/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يشن-حربا-ضد-المدنيين-والأطفال-والضمير-والتاريخ-1102624737.html

الخارجية الروسية: نظام كييف يشن حربا ضد المدنيين والأطفال والضمير والتاريخ

الخارجية الروسية: نظام كييف يشن حربا ضد المدنيين والأطفال والضمير والتاريخ

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن النظام في كييف يخوض حربًا ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وأيضًا ضد الضمير... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T12:33+0000

2025-07-12T12:33+0000

2025-07-12T12:33+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية

موسكو

كييف

قصف

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg

وقالت زاخاروفا، في تعليق لوكالة "سبوتينك"، حول هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مجمع "بيلغورود أرينا" الرياضي في مقاطعة بيلغورود الروسية: "النظام في كييف يخوض حربا ضد المدنيين، الأطفال، وكذلك ضد الضمير والتاريخ واللغة الروسية والثقافة والمعالم التاريخية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.إصابة مدنيين اثنين باستهداف القوات الأوكرانية لمستشفى ومبنى الإسعاف في كورسك... فيديولجنة التحقيق الروسية تحرك قضايا جنائية بشأن هجمات كييف في كورسك وريلسك

https://sarabic.ae/20250709/موسكو-حول-الهجوم-على-شاطئ-كورسك-على-موردي-الأسلحة-لكييف-أن-يعلموا-أنها-تستخدم-لقتل-الأطفال--1102509807.html

موسكو

كييف

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية, موسكو, كييف, قصف