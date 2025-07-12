https://sarabic.ae/20250712/السعودية-تحتضن-كأس-العالم-للرياضات-الإلكترونية-2025-بأرقام-قياسية-وتنوع-عالمي-غير-مسبوق-1102615734.html
السعودية تحتضن "كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025" بأرقام قياسية وتنوع عالمي غير مسبوق
السعودية تحتضن "كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025" بأرقام قياسية وتنوع عالمي غير مسبوق
سبوتنيك عربي
انطلقت النسخة الثانية من منافسات "كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025" في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة قياسية تخطت 2000 لاعب يمثلون 200 نادٍ من 84 دولة،... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T06:51+0000
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وقالت قناة "العربية"، إن البطولة التي تقام في "بوليفارد سيتي"، على مدى 7 أسابيع، تعد الأضخم في تاريخ الرياضات الإلكترونية، حيث تشمل 24 لعبة عالمية، إلى جانب فعاليات جماهيرية وعروض تفاعلية تدمج بين الترفيه والمنافسة المحترفة.ومن أبرز مفاجآت هذا العام إدراج منافسات الشطرنج الإلكتروني، للمرة الأولى، بمشاركة 12 لاعبًا من نخبة العالم، بعد تصفيات شارك فيها ملايين اللاعبين عبر منصة "شطرنج. كوم"، التي تضم 200 مليون عضو، كما تخطت جوائز التصفيات 300 ألف دولار.وشهدت البطولة "عودة مدوية" للعبة القتال الكلاسيكية "فاتال فوري" (Fatal Fury) بعد غياب 26 عاما، بجائزة تبلغ مليون دولار، في خطوة تبرز تنوع المحتوى واتساع نطاق الفعالية.وتواصل المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها كمركز عالمي للرياضات الإلكترونية، بدعم استراتيجي لقطاع يعد أحد أبرز ركائز الاقتصاد الرقمي المستقبلي.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات
السعودية تحتضن "كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025" بأرقام قياسية وتنوع عالمي غير مسبوق
انطلقت النسخة الثانية من منافسات "كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025" في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة قياسية تخطت 2000 لاعب يمثلون 200 نادٍ من 84 دولة، يتنافسون على جوائز إجمالية تفوق قيمتها 70 مليون دولار، ضمن 25 بطولة مختلفة.
وقالت قناة "العربية"، إن البطولة التي تقام في "بوليفارد سيتي"، على مدى 7 أسابيع، تعد الأضخم في تاريخ الرياضات الإلكترونية، حيث تشمل 24 لعبة عالمية، إلى جانب فعاليات جماهيرية وعروض تفاعلية تدمج بين الترفيه والمنافسة المحترفة.
23 أكتوبر 2023, 12:33 GMT
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، في مؤتمر صحفي، أن البطولة تهدف إلى "صياغة مستقبل القطاع كصناعة ذات أثر اقتصادي وثقافي عالمي"، مشيرًا إلى أن المنافسات ستبث بـ30 لغة لتصل إلى 140 دولة.
ومن أبرز مفاجآت هذا العام إدراج منافسات الشطرنج الإلكتروني، للمرة الأولى، بمشاركة 12 لاعبًا من نخبة العالم، بعد تصفيات شارك فيها ملايين اللاعبين عبر منصة "شطرنج. كوم"، التي تضم 200 مليون عضو، كما تخطت جوائز التصفيات 300 ألف دولار.
وشهدت البطولة "عودة مدوية" للعبة القتال الكلاسيكية "فاتال فوري" (Fatal Fury) بعد غياب 26 عاما، بجائزة تبلغ مليون دولار، في خطوة تبرز تنوع المحتوى واتساع نطاق الفعالية.
وتقام البطولة هذا العام تحت شعار "حلّق للقمة"، في إشارة إلى انتقال السعودية من مرحلة الانطلاق إلى التمكين كوجهة رائدة في صناعة الألعاب الإلكترونية، تماشيًا مع "رؤية 2030"، التي تستثمر في البنية التحتية الرقمية وتمكين المواهب.
وتواصل المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها كمركز عالمي للرياضات الإلكترونية، بدعم استراتيجي لقطاع يعد أحد أبرز ركائز الاقتصاد الرقمي المستقبلي.