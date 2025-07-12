https://sarabic.ae/20250712/المكسيك-ترفض-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-عليها-وتؤكد-السيادة-الوطنية-غير-قابلة-للتفاوض-1102634132.html

المكسيك ترفض تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية عليها وتؤكد: السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض

المكسيك ترفض تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية عليها وتؤكد: السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض

سبوتنيك عربي

انتقدت المكسيك بشدة، اليوم السبت، تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% عليها. 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T20:29+0000

2025-07-12T20:29+0000

2025-07-12T20:30+0000

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وأعلنت وزارتا الاقتصاد والخارجية المكسيكيتان، في بيان مشترك، أنهما أُبلغتا بالرسوم الجمركية الجديدة خلال اجتماع عُقد في العاصمة الامريكية واشنطن، أمس الجمعة.وعقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكدت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أن "سيادة الشعب المكسيكي غير قابلة للتفاوض"، قائلة إن الرسوم الجمركية "تشمل جميع دول العالم، وقد أُرسلت رسالة إلى كل منها".وأكد رئيسة المكسيك أن بلدها وأمريكا "تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء هذه الرسوم".وأعلنت شينباوم أن المكسيك ستحافظ على هدوئها، وتدافع عن سيادتها، في مواجهة الرسوم الجمركية البالغة 30% التي أعلنها ترامب.وأعربت شينباوم عن ثقتها في أن طاولة الحوار التي أقيمت في واشنطن ستتيح التوصل إلى اتفاق يتجنب زيادة الرسوم الجمركية، المقرر تطبيقها في الأول من أغسطس/ آب 2025.كما شددت أن هناك حدودا واضحة للعلاقات الثنائية، وأن السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض، وأكدت أن الحكومة المكسيكية واضحة بشأن ما يمكنها قبوله وما لا يمكنها قبوله.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بنسبة 30%.وقال ترامب في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الجمعة، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية.وكتب: "إنه لشرف عظيم لي أن أرسل إليك هذه الرسالة، فهي تظهر قوة والتزام علاقتنا التجارية، وحقيقة أن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود أحد أكبر العجوزات التجارية معكم، ومع ذلك، قررنا المضي قدما، ولكن فقط من خلال تجارة أكثر توازنا وعدلا".وأردف قائلا: "لقد كانت علاقتنا بعيدة كل البعد عن التبادلية، اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، سنفرض على الاتحاد الأوروبي تعرفة جمركية بنسبة 30% على منتجات الاتحاد الأوروبي المرسلة إلى الولايات المتحدة، منفصلة عن جميع التعرفات القطاعية".وأضاف ترامب: "يرجى تفهم أن نسبة 30% أقل بكثير مما هو مطلوب للقضاء على التفاوت في العجز التجاري بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، كما تعلمون، لن تكون هناك تعرفة جمركية إذا قرر الاتحاد الأوروبي، أو الشركات داخل الاتحاد الأوروبي، بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة".وتابع: "يرجى تفهم أن هذه الرسوم ضرورية لتصحيح سنوات عديدة من سياسات الاتحاد الأوروبي الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، التي تسببت في عجز تجاري كبير وغير مستدام ضد الولايات المتحدة. هذا العجز يمثل تهديدًا كبيرًا لاقتصادنا".ويأمل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة مع الولايات المتحدة للكتلة المكونة من 27 دولة.

https://sarabic.ae/20250712/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تؤكد-تبني-إجراءات-مضادة-لرسوم-ترامب-الجديدة--1102630817.html

https://sarabic.ae/20250712/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-30-على-المكسيك-والاتحاد-الأوروبي-1102629607.html

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المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن