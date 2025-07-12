https://sarabic.ae/20250712/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تؤكد-تبني-إجراءات-مضادة-لرسوم-ترامب-الجديدة--1102630817.html

رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد تبني إجراءات مضادة لرسوم ترامب الجديدة

رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد تبني إجراءات مضادة لرسوم ترامب الجديدة

سبوتنيك عربي

انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، لكنها في الوقت ذاته... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T16:28+0000

2025-07-12T16:28+0000

2025-07-12T16:28+0000

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وأوضحت فون دير لاين، في بيان، أن "فرض رسوم بنسبة 30 في المائة على صادرات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتَي الأطلسي"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأردفت قائلة: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب. وفي الوقت ذاته، سنتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا".من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، إن إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 30 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي "أمر مقلق" وليس أفضل مسار للمضي قدماً. وقال ديك شوف في منشور على "إكس": "بوسع المفوضية الأوروبية الاعتماد على دعمنا الكامل. وبصفتنا الاتحاد الأوروبي يجب أن نظل متحدين وحازمين في السعي لتحقيق نتيجة مع الولايات المتحدة تكون مفيدة للطرفين".يذكر أن ترامب كتب في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، في وقت سابق اليوم السبت: "السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعرفة جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارا من 1 أغسطس /آب".وقال ترامب في رسالة إلى فون دير لاين أمس الجمعة، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية.وكتب: "إنه لشرف عظيم لي أن أرسل إليك هذه الرسالة، فهي تظهر قوة والتزام علاقتنا التجارية، وحقيقة أن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة العمل مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود أحد أكبر العجوزات التجارية معكم، ومع ذلك، قررنا المضي قدما، ولكن فقط من خلال تجارة أكثر توازنا وعدلا".

https://sarabic.ae/20250709/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-على-3-دول-عربية-1102532079.html

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