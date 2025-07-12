https://sarabic.ae/20250712/تاكر-كارلسون-يقترح-إلغاء-جنسية-الأمريكيين-الذين-يخدمون-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1102612817.html

تاكر كارلسون يقترح إلغاء جنسية الأمريكيين الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية

تاكر كارلسون يقترح إلغاء جنسية الأمريكيين الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

ذكر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أنه "يجب تجريد أي أمريكي يخدم في جيش أجنبي، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي والأوكراني، من جنسيته الأمريكية فورًا". 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T05:15+0000

2025-07-12T05:15+0000

2025-07-12T05:15+0000

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وقال كارلسون، خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، وبثته القنوات التلفزيونية المحلية: "أعتقد أنه يجب تجريد أي شخص يخدم في جيش أجنبي من جنسيته الأمريكية فورًا. هناك العديد من الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، والعديد منهم في أوكرانيا، ويجب تجريدهم جميعًا من جنسياتهم".ويعتبر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الحرب ضد روسيا، التي شنتها القوات الأمريكية ووزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، وفي الوقت ذاته دمرت أوكرانيا.وقال كارلسون، في مقابلة يوم 10 أبريل/ نيسان الماضي، مع مروّج نظريات المؤامرة الأمريكي أليكس جونز: "لا أعتقد أن السياسيين في واشنطن استوعبوا حقيقة واحدة، أننا خسرنا للتو حربًا ضد روسيا. الولايات المتحدة هي من خاضت تلك الحرب. الجيش الأمريكي، البنتاغون، وزارة الخارجية، ووكالة المخابرات المركزية، خاضوا حربًا ضد روسيا".وأضاف: "لا أحد في واشنطن يكترث لأوكرانيا أو لمئات الآلاف من الأوكرانيين الذين قُتلوا ... لقد دمرنا أوكرانيا للتو ولا أحد يكترث".

https://sarabic.ae/20250711/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لقوات-مجموعة-دنيبر-فيديو-1102599232.html

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