https://sarabic.ae/20250712/تاكر-كارلسون-يقترح-إلغاء-جنسية-الأمريكيين-الذين-يخدمون-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1102612817.html
تاكر كارلسون يقترح إلغاء جنسية الأمريكيين الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية
تاكر كارلسون يقترح إلغاء جنسية الأمريكيين الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أنه "يجب تجريد أي أمريكي يخدم في جيش أجنبي، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي والأوكراني، من جنسيته الأمريكية فورًا". 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T05:15+0000
2025-07-12T05:15+0000
2025-07-12T05:15+0000
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وقال كارلسون، خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، وبثته القنوات التلفزيونية المحلية: "أعتقد أنه يجب تجريد أي شخص يخدم في جيش أجنبي من جنسيته الأمريكية فورًا. هناك العديد من الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، والعديد منهم في أوكرانيا، ويجب تجريدهم جميعًا من جنسياتهم".ويعتبر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الحرب ضد روسيا، التي شنتها القوات الأمريكية ووزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، وفي الوقت ذاته دمرت أوكرانيا.وقال كارلسون، في مقابلة يوم 10 أبريل/ نيسان الماضي، مع مروّج نظريات المؤامرة الأمريكي أليكس جونز: "لا أعتقد أن السياسيين في واشنطن استوعبوا حقيقة واحدة، أننا خسرنا للتو حربًا ضد روسيا. الولايات المتحدة هي من خاضت تلك الحرب. الجيش الأمريكي، البنتاغون، وزارة الخارجية، ووكالة المخابرات المركزية، خاضوا حربًا ضد روسيا".وأضاف: "لا أحد في واشنطن يكترث لأوكرانيا أو لمئات الآلاف من الأوكرانيين الذين قُتلوا ... لقد دمرنا أوكرانيا للتو ولا أحد يكترث".
https://sarabic.ae/20250711/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-سير-المهام-القتالية-لقوات-مجموعة-دنيبر-فيديو-1102599232.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
تاكر كارلسون يقترح إلغاء جنسية الأمريكيين الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية
ذكر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أنه "يجب تجريد أي أمريكي يخدم في جيش أجنبي، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي والأوكراني، من جنسيته الأمريكية فورًا".
وقال كارلسون، خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، وبثته القنوات التلفزيونية المحلية: "أعتقد أنه يجب تجريد أي شخص يخدم في جيش أجنبي من جنسيته الأمريكية فورًا. هناك العديد من الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، والعديد منهم في أوكرانيا، ويجب تجريدهم جميعًا من جنسياتهم".
وبرأيه، لا يمكن لهؤلاء الأشخاص "القتال من أجل بلد آخر والبقاء أمريكيين".
ويعتبر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الحرب ضد روسيا، التي شنتها القوات الأمريكية ووزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات، وفي الوقت ذاته دمرت أوكرانيا.
وقال كارلسون، في مقابلة يوم 10 أبريل/ نيسان الماضي، مع مروّج نظريات المؤامرة الأمريكي أليكس جونز: "لا أعتقد أن السياسيين في واشنطن استوعبوا حقيقة واحدة، أننا خسرنا للتو حربًا ضد روسيا. الولايات المتحدة هي من خاضت تلك الحرب. الجيش الأمريكي، البنتاغون، وزارة الخارجية، ووكالة المخابرات المركزية، خاضوا حربًا ضد روسيا".
وكشف كارلسون أن الإجراءات الأمريكية ضد روسيا لم تكن مرتبطة أبدًا بأوكرانيا.
وأضاف: "لا أحد في واشنطن يكترث لأوكرانيا أو لمئات الآلاف من الأوكرانيين الذين قُتلوا
... لقد دمرنا أوكرانيا للتو ولا أحد يكترث".