https://sarabic.ae/20250712/خامنئي-قادرون-على-الوصول-لمواقع-أمريكية-مهمة-في-المنطقة-1102613473.html
خامنئي: قادرون على الوصول لمواقع أمريكية مهمة في المنطقة
خامنئي: قادرون على الوصول لمواقع أمريكية مهمة في المنطقة
سبوتنيك عربي
اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، الهجوم الإيراني، الذي جرى على قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، وألحق بها أضرارًا، "لا يُعد حادثة صغيرة"، على حد قوله. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T05:30+0000
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وقال خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن لدى بلاده "القدرة على الوصول، متى ما شاءت، إلى مواقع أمريكية مهمة في المنطقة"، مؤكدًا أن الضربة الإيرانية الكبيرة قابلة للتَكرار، بحسب تعبيره.يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل، لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع، حيث شنّت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق، دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب، بعد ساعات وبشكل مفاجئ، وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250710/رئيس-البرلمان-الإيراني-خامنئي-كان-يدير-الحرب-ضد-إسرائيل-من-غرفة-العمليات-1102573584.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خامنئي: قادرون على الوصول لمواقع أمريكية مهمة في المنطقة
اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، الهجوم الإيراني، الذي جرى على قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، وألحق بها أضرارًا، "لا يُعد حادثة صغيرة"، على حد قوله.
وقال خامنئي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن لدى بلاده "القدرة على الوصول، متى ما شاءت، إلى مواقع أمريكية مهمة في المنطقة"، مؤكدًا أن الضربة الإيرانية الكبيرة قابلة للتَكرار، بحسب تعبيره.
يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران
وإسرائيل، لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع، حيث شنّت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية
أمريكية في قطر والعراق، دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب، بعد ساعات وبشكل مفاجئ، وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.