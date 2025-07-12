دبلوماسي إيراني يكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:18 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:38 GMT
21 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:22 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يتوجه للدوحة للمشاركة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل لاتفاق مع إسرائيل لزيادة مساعدات غزة
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
08:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:33 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
16:49 GMT
11 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250712/دبلوماسي-إيراني-يكشف-عن-تطورات-جديدة-في-العلاقات-مع-مصر-1102623761.html
دبلوماسي إيراني يكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع مصر
دبلوماسي إيراني يكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع مصر
سبوتنيك عربي
أكد محمد حسين سلطاني فرد، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، أن "الجمود في العلاقات بين مصر وإيران انكسر بعد سنوات من الصعود والهبوط في العلاقات... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T12:12+0000
2025-07-12T12:12+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقال فرد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن البلدين "باتا يتبادلان الحوار والتشاور دون قيود، وتتجلى القواسم والمصالح المشتركة وتزداد أهمية من أي وقت مضى"، معربًا عن تطلعه لتبادل السياح بين البلدين واتخاذ الخطوات النهائية في هذا الشأن قريبا.وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران، جاء ذلك بعد أيام من موافقة المملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، التي قُطعت في عام 2016.وأجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أول زيارة رسمية إلى مصر، لحضور قمة مجموعة دول الثماني النامية "دي 8"، وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني للقاهرة، منذ 11 عاما.وبدأت العلاقات بين القاهرة وطهران، في التحسن منذ عام 2023، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، إذ قرر قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20230926/وزير-المالية-المصري-بحثنا-مقترحات-لتطوير-علاقات-التعاون-الاقتصادي-مع-إيران-1081407118.html
إيران
أخبار إيران
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار العالم الآن, العالم

دبلوماسي إيراني يكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع مصر

12:12 GMT 12.07.2025
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
أكد محمد حسين سلطاني فرد، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، أن "الجمود في العلاقات بين مصر وإيران انكسر بعد سنوات من الصعود والهبوط في العلاقات المعقدة"، مشيرًا إلى امتلاك الدولتين تاريخًا وحضارتين عظيمتين.
وقال فرد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن البلدين "باتا يتبادلان الحوار والتشاور دون قيود، وتتجلى القواسم والمصالح المشتركة وتزداد أهمية من أي وقت مضى"، معربًا عن تطلعه لتبادل السياح بين البلدين واتخاذ الخطوات النهائية في هذا الشأن قريبا.
وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران، جاء ذلك بعد أيام من موافقة المملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، التي قُطعت في عام 2016.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
وزير المالية المصري: بحثنا مقترحات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع إيران
26 سبتمبر 2023, 09:43 GMT
وأجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أول زيارة رسمية إلى مصر، لحضور قمة مجموعة دول الثماني النامية "دي 8"، وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني للقاهرة، منذ 11 عاما.
وخلال لقائهما بالقاهرة، أعرب بزشكيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تفاؤلهما بالخطوات الأخيرة التي اتخذت لتحسين العلاقات الثنائية بين طهران ومصر، وأكدا ضرورة مواصلة الجهود لاستعادة العلاقات بشكل كامل.
وبدأت العلاقات بين القاهرة وطهران، في التحسن منذ عام 2023، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.
وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، إذ قرر قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала