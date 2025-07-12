https://sarabic.ae/20250712/دبلوماسي-إيراني-يكشف-عن-تطورات-جديدة-في-العلاقات-مع-مصر-1102623761.html

دبلوماسي إيراني يكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع مصر

دبلوماسي إيراني يكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع مصر

سبوتنيك عربي

أكد محمد حسين سلطاني فرد، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، أن "الجمود في العلاقات بين مصر وإيران انكسر بعد سنوات من الصعود والهبوط في العلاقات... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقال فرد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن البلدين "باتا يتبادلان الحوار والتشاور دون قيود، وتتجلى القواسم والمصالح المشتركة وتزداد أهمية من أي وقت مضى"، معربًا عن تطلعه لتبادل السياح بين البلدين واتخاذ الخطوات النهائية في هذا الشأن قريبا.وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران، جاء ذلك بعد أيام من موافقة المملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، التي قُطعت في عام 2016.وأجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أول زيارة رسمية إلى مصر، لحضور قمة مجموعة دول الثماني النامية "دي 8"، وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني للقاهرة، منذ 11 عاما.وبدأت العلاقات بين القاهرة وطهران، في التحسن منذ عام 2023، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر، التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، إذ قرر قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، ردًا على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

https://sarabic.ae/20230926/وزير-المالية-المصري-بحثنا-مقترحات-لتطوير-علاقات-التعاون-الاقتصادي-مع-إيران-1081407118.html

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