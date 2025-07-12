https://sarabic.ae/20250712/دولة-عربية-تفتح-تحقيقا-بعد-تصرفات-خطيرة-لمعتصم-فوق-خزان-مياه-1102630556.html
دولة عربية تفتح تحقيقا بعد تصرفات "خطيرة" لمعتصم فوق خزان مياه
دولة عربية تفتح تحقيقا بعد تصرفات "خطيرة" لمعتصم فوق خزان مياه
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات دولة عربية، اليوم السبت، عن إنهاء اعتصام نفذه رجل أربعيني، صعد إلى خزان مياه مرتفع، وانتهى بسقوطه منه بعد وضع حبلا حول عنقه. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T16:21+0000
2025-07-12T16:21+0000
2025-07-12T16:21+0000
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وذكرت السلطات المغربية أن الشخص الذي يبلغ نحو 45 عاما، تم نقله إلى المستشفى الجهوي في إقليم بني ملال، حيث يخضع للعناية المركزة، مضيفة أن جميع محاولات الحوار والإقناع باءت بالفشل رغم حضور أقاربه وممثلي حقوق الإنسان.وتطور الاعتصام بشكل خطير، حين أوهم المعتصم، أمس الجمعة، عناصر الوقاية المدنية المغربية بأنه يعاني من وعكة صحية، ليحتجز أحدهم ويعرضه للعنف بآلة حادة، ثم يدفعه من أعلى الخزان بجماعة أولاد يوسف، مما تسبب له في كسور تطلبت جراحة عاجلة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وعقب ذلك، تدخلت عناصر الدرك الملكي بعد تصعيد المعتصم ومقاومته العنيفة، حيث سقط من الخزان رغم وضع وسادة مطاطية لتخفيف الصدمة، وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تفتح تحقيقا بعد تصرفات "خطيرة" لمعتصم فوق خزان مياه
أعلنت سلطات دولة عربية، اليوم السبت، عن إنهاء اعتصام نفذه رجل أربعيني، صعد إلى خزان مياه مرتفع، وانتهى بسقوطه منه بعد وضع حبلا حول عنقه.
وذكرت السلطات المغربية أن الشخص الذي يبلغ نحو 45 عاما، تم نقله إلى المستشفى الجهوي في إقليم بني ملال، حيث يخضع للعناية المركزة، مضيفة أن جميع محاولات الحوار والإقناع باءت بالفشل رغم حضور أقاربه وممثلي حقوق الإنسان.
وتطور الاعتصام بشكل خطير، حين أوهم المعتصم، أمس الجمعة، عناصر الوقاية المدنية المغربية بأنه يعاني من وعكة صحية، ليحتجز أحدهم ويعرضه للعنف بآلة حادة، ثم يدفعه من أعلى الخزان بجماعة أولاد يوسف، مما تسبب له في كسور تطلبت جراحة عاجلة، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
وعقب ذلك، تدخلت عناصر الدرك الملكي بعد تصعيد المعتصم ومقاومته العنيفة، حيث سقط من الخزان رغم وضع وسادة مطاطية لتخفيف الصدمة، وقد تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.