https://sarabic.ae/20250712/طائرة-ركاب-سودانية-تصطدم-بعمود-إنارة-والسلطات-تعلق-1102615167.html
طائرة ركاب سودانية تصطدم بعمود إنارة... والسلطات تعلق
طائرة ركاب سودانية تصطدم بعمود إنارة... والسلطات تعلق
سبوتنيك عربي
تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران "تاركو" السودانية، لعطل فني مفاجئ، أمس الجمعة، أثناء استعدادها للإقلاع من مطار بورتسودان الدولي متجهة إلى كسلا، وسط ظروف مناخية... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T06:32+0000
2025-07-12T06:32+0000
2025-07-12T06:32+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ونقل موقع "أخبار السودان"، عن مصادر ملاحية في المطار، أن "الطائرة اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة الأرضية أثناء تحركها على المدرج، ما تسبب في عطل جزئي بأنظمة التشغيل، قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف دون إصابات أو أضرار جسيمة". وأكدت المصادر أن "الحادث لم يعطّل حركة الملاحة، حيث استؤنفت الرحلات خلال نصف ساعة".وفي بيان لاحق، أوضحت إدارة مطار بورتسودان، أن "الطائرة أُجبرت على العودة احترازيًا بعد دقائق من إقلاعها بسبب رياح جانبية قوية، مع التأكيد على هبوطها الآمن وبدء ترتيب رحلات بديلة للركاب".يأتي الحادث بعد أيام من تعليق الملاحة الجوية في المطار يوم الأربعاء الماضي، بسبب عاصفة ترابية شديدة شهدتها ولاية البحر الأحمر، ما أثار مخاوف من تأثير التقلبات المناخية على سلامة الطيران.وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام سودانية، أن الطائرة واجهت اضطرابات جوية حادة بعد إقلاعها، أدت إلى سقوط أجزاء من السقف الداخلي، وهو ما لم تُؤكده "تاركو" رسميًا حتى الآن.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
طائرة ركاب سودانية تصطدم بعمود إنارة... والسلطات تعلق
تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران "تاركو" السودانية، لعطل فني مفاجئ، أمس الجمعة، أثناء استعدادها للإقلاع من مطار بورتسودان الدولي متجهة إلى كسلا، وسط ظروف مناخية متقلبة تثير تساؤلات حول معايير السلامة الجوية في البلاد.
ونقل موقع
"أخبار السودان"، عن مصادر ملاحية في المطار، أن "الطائرة اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة الأرضية أثناء تحركها على المدرج، ما تسبب في عطل جزئي بأنظمة التشغيل، قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف دون إصابات أو أضرار جسيمة". وأكدت المصادر أن "الحادث لم يعطّل حركة الملاحة، حيث استؤنفت الرحلات خلال نصف ساعة".
من جهته، نفى مصدر غير مُعلن في "تاركو"، صحة ما تردد عن تعرض الطائرة لعطل أثناء التحليق، مؤكدًا أن "العطل وقع قبل الإقلاع، وأن الركاب والطاقم بخير". وحذّر من تداول "معلومات غير دقيقة قد تؤثر على سمعة القطاع، خاصة في ظل التحديات الراهنة".
وفي بيان لاحق، أوضحت إدارة مطار
بورتسودان، أن "الطائرة أُجبرت على العودة احترازيًا بعد دقائق من إقلاعها بسبب رياح جانبية قوية، مع التأكيد على هبوطها الآمن وبدء ترتيب رحلات بديلة للركاب".
يأتي الحادث بعد أيام من تعليق الملاحة الجوية في المطار يوم الأربعاء الماضي، بسبب عاصفة ترابية شديدة شهدتها ولاية البحر الأحمر، ما أثار مخاوف من تأثير التقلبات المناخية على سلامة الطيران.
وعلق خبير الطيران المدني حاتم عدوي (المتحدث السابق باسم القطاع)، بأن الأعطال المفاجئة "لا تشكل تهديدا كبيرا" طالما التزمت الشركات بمعايير السلامة العالمية، ورجّح أن تكون العاصفة الترابية السبب وراء العطل، نظرًا لتأثيرها على الأجهزة الحساسة.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام سودانية، أن الطائرة واجهت اضطرابات جوية حادة بعد إقلاعها، أدت إلى سقوط أجزاء من السقف الداخلي، وهو ما لم تُؤكده "تاركو" رسميًا حتى الآن.