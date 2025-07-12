https://sarabic.ae/20250712/طائرة-ركاب-سودانية-تصطدم-بعمود-إنارة-والسلطات-تعلق-1102615167.html

طائرة ركاب سودانية تصطدم بعمود إنارة... والسلطات تعلق

طائرة ركاب سودانية تصطدم بعمود إنارة... والسلطات تعلق

سبوتنيك عربي

تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران "تاركو" السودانية، لعطل فني مفاجئ، أمس الجمعة، أثناء استعدادها للإقلاع من مطار بورتسودان الدولي متجهة إلى كسلا، وسط ظروف مناخية... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T06:32+0000

2025-07-12T06:32+0000

2025-07-12T06:32+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102614914_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_8be6858cb2d170abdfbf20b4acbf3241.jpg

ونقل موقع "أخبار السودان"، عن مصادر ملاحية في المطار، أن "الطائرة اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة الأرضية أثناء تحركها على المدرج، ما تسبب في عطل جزئي بأنظمة التشغيل، قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف دون إصابات أو أضرار جسيمة". وأكدت المصادر أن "الحادث لم يعطّل حركة الملاحة، حيث استؤنفت الرحلات خلال نصف ساعة".وفي بيان لاحق، أوضحت إدارة مطار بورتسودان، أن "الطائرة أُجبرت على العودة احترازيًا بعد دقائق من إقلاعها بسبب رياح جانبية قوية، مع التأكيد على هبوطها الآمن وبدء ترتيب رحلات بديلة للركاب".يأتي الحادث بعد أيام من تعليق الملاحة الجوية في المطار يوم الأربعاء الماضي، بسبب عاصفة ترابية شديدة شهدتها ولاية البحر الأحمر، ما أثار مخاوف من تأثير التقلبات المناخية على سلامة الطيران.وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام سودانية، أن الطائرة واجهت اضطرابات جوية حادة بعد إقلاعها، أدت إلى سقوط أجزاء من السقف الداخلي، وهو ما لم تُؤكده "تاركو" رسميًا حتى الآن.

https://sarabic.ae/20250711/السودان-يجدد-التزامه-باتفاقية-حظر-الأسلحة-الكيميائية-ويدعو-لتحقيق-شفاف-في-المزاعم-الأمريكية-1102605444.html

https://sarabic.ae/20250709/الإمارات-تنفي-تزويد-أي-طرف-في-الصراع-الدائر-داخل-السودان-بالأسلحة-1102507887.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار