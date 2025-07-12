طائرة ركاب سودانية تصطدم بعمود إنارة... والسلطات تعلق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:18 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:38 GMT
21 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:22 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يتوجه للدوحة للمشاركة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل لاتفاق مع إسرائيل لزيادة مساعدات غزة
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
08:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:33 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
16:49 GMT
11 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250712/طائرة-ركاب-سودانية-تصطدم-بعمود-إنارة-والسلطات-تعلق-1102615167.html
طائرة ركاب سودانية تصطدم بعمود إنارة... والسلطات تعلق
طائرة ركاب سودانية تصطدم بعمود إنارة... والسلطات تعلق
سبوتنيك عربي
تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران "تاركو" السودانية، لعطل فني مفاجئ، أمس الجمعة، أثناء استعدادها للإقلاع من مطار بورتسودان الدولي متجهة إلى كسلا، وسط ظروف مناخية... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T06:32+0000
2025-07-12T06:32+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102614914_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_8be6858cb2d170abdfbf20b4acbf3241.jpg
ونقل موقع "أخبار السودان"، عن مصادر ملاحية في المطار، أن "الطائرة اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة الأرضية أثناء تحركها على المدرج، ما تسبب في عطل جزئي بأنظمة التشغيل، قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف دون إصابات أو أضرار جسيمة". وأكدت المصادر أن "الحادث لم يعطّل حركة الملاحة، حيث استؤنفت الرحلات خلال نصف ساعة".وفي بيان لاحق، أوضحت إدارة مطار بورتسودان، أن "الطائرة أُجبرت على العودة احترازيًا بعد دقائق من إقلاعها بسبب رياح جانبية قوية، مع التأكيد على هبوطها الآمن وبدء ترتيب رحلات بديلة للركاب".يأتي الحادث بعد أيام من تعليق الملاحة الجوية في المطار يوم الأربعاء الماضي، بسبب عاصفة ترابية شديدة شهدتها ولاية البحر الأحمر، ما أثار مخاوف من تأثير التقلبات المناخية على سلامة الطيران.وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام سودانية، أن الطائرة واجهت اضطرابات جوية حادة بعد إقلاعها، أدت إلى سقوط أجزاء من السقف الداخلي، وهو ما لم تُؤكده "تاركو" رسميًا حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250711/السودان-يجدد-التزامه-باتفاقية-حظر-الأسلحة-الكيميائية-ويدعو-لتحقيق-شفاف-في-المزاعم-الأمريكية-1102605444.html
https://sarabic.ae/20250709/الإمارات-تنفي-تزويد-أي-طرف-في-الصراع-الدائر-داخل-السودان-بالأسلحة-1102507887.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102614914_69:0:957:666_1920x0_80_0_0_afa47883af509244d0719d9ddfd530a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار

طائرة ركاب سودانية تصطدم بعمود إنارة... والسلطات تعلق

06:32 GMT 12.07.2025
© Getty Images / ullstein bildمطار الخرطوم
مطار الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Getty Images / ullstein bild
تابعنا عبر
تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران "تاركو" السودانية، لعطل فني مفاجئ، أمس الجمعة، أثناء استعدادها للإقلاع من مطار بورتسودان الدولي متجهة إلى كسلا، وسط ظروف مناخية متقلبة تثير تساؤلات حول معايير السلامة الجوية في البلاد.
ونقل موقع "أخبار السودان"، عن مصادر ملاحية في المطار، أن "الطائرة اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة الأرضية أثناء تحركها على المدرج، ما تسبب في عطل جزئي بأنظمة التشغيل، قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف دون إصابات أو أضرار جسيمة". وأكدت المصادر أن "الحادث لم يعطّل حركة الملاحة، حيث استؤنفت الرحلات خلال نصف ساعة".
أسلحة كيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
السودان يجدد التزامه باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويدعو لتحقيق شفاف في المزاعم الأمريكية
أمس, 17:37 GMT
من جهته، نفى مصدر غير مُعلن في "تاركو"، صحة ما تردد عن تعرض الطائرة لعطل أثناء التحليق، مؤكدًا أن "العطل وقع قبل الإقلاع، وأن الركاب والطاقم بخير". وحذّر من تداول "معلومات غير دقيقة قد تؤثر على سمعة القطاع، خاصة في ظل التحديات الراهنة".
وفي بيان لاحق، أوضحت إدارة مطار بورتسودان، أن "الطائرة أُجبرت على العودة احترازيًا بعد دقائق من إقلاعها بسبب رياح جانبية قوية، مع التأكيد على هبوطها الآمن وبدء ترتيب رحلات بديلة للركاب".
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
الإمارات تنفي تزويد أي طرف في الصراع الدائر داخل السودان بالأسلحة
9 يوليو, 05:21 GMT
يأتي الحادث بعد أيام من تعليق الملاحة الجوية في المطار يوم الأربعاء الماضي، بسبب عاصفة ترابية شديدة شهدتها ولاية البحر الأحمر، ما أثار مخاوف من تأثير التقلبات المناخية على سلامة الطيران.

وعلق خبير الطيران المدني حاتم عدوي (المتحدث السابق باسم القطاع)، بأن الأعطال المفاجئة "لا تشكل تهديدا كبيرا" طالما التزمت الشركات بمعايير السلامة العالمية، ورجّح أن تكون العاصفة الترابية السبب وراء العطل، نظرًا لتأثيرها على الأجهزة الحساسة.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام سودانية، أن الطائرة واجهت اضطرابات جوية حادة بعد إقلاعها، أدت إلى سقوط أجزاء من السقف الداخلي، وهو ما لم تُؤكده "تاركو" رسميًا حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала