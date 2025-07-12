https://sarabic.ae/20250712/عضو-بلجنة-الأمن-القومي-في-البرلمان-الإيراني-سنقرر-التفاوض-من-عدمه-بعد-محاكمة-أمريكا-وإسرائيل-1102616534.html

عضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: سنقرر التفاوض من عدمه بعد محاكمة أمريكا وإسرائيل

عضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: سنقرر التفاوض من عدمه بعد محاكمة أمريكا وإسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون بلا معنى في ظل الوضع... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T07:45+0000

2025-07-12T07:45+0000

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وشدد كوثري، في تصريحات له، على "ضرورة إدانة تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل من قبل المنظمات الدولية، ومحاكمتهما وفقًا للقانون، ثم اتخاذ قرار بشأن التفاوض من عدمه، وإلا فلا معنى للمفاوضات".وقال إن "الجمهورية الإسلامية لا تخشى التضليل السياسي والتصريحات الواهية للولايات المتحدة، لأنه خلال هذه السنوات الـ47، التي تلت الثورة، انكشف وجهها لنا تمامًا".يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل، لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع، حيث شنّت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق، دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب، بعد ساعات وبشكل مفاجئ، وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

https://sarabic.ae/20250712/خامنئي-قادرون-على-الوصول-لمواقع-أمريكية-مهمة-في-المنطقة-1102613473.html

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