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عضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: سنقرر التفاوض من عدمه بعد محاكمة أمريكا وإسرائيل
عضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: سنقرر التفاوض من عدمه بعد محاكمة أمريكا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون بلا معنى في ظل الوضع... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T07:45+0000
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وشدد كوثري، في تصريحات له، على "ضرورة إدانة تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل من قبل المنظمات الدولية، ومحاكمتهما وفقًا للقانون، ثم اتخاذ قرار بشأن التفاوض من عدمه، وإلا فلا معنى للمفاوضات".وقال إن "الجمهورية الإسلامية لا تخشى التضليل السياسي والتصريحات الواهية للولايات المتحدة، لأنه خلال هذه السنوات الـ47، التي تلت الثورة، انكشف وجهها لنا تمامًا".يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل، لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع، حيث شنّت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق، دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب، بعد ساعات وبشكل مفاجئ، وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250712/خامنئي-قادرون-على-الوصول-لمواقع-أمريكية-مهمة-في-المنطقة-1102613473.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

عضو بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: سنقرر التفاوض من عدمه بعد محاكمة أمريكا وإسرائيل

07:45 GMT 12.07.2025
© Twitter/alsouriaالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Twitter/alsouria
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أكد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أن "المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون بلا معنى في ظل الوضع الراهن".
وشدد كوثري، في تصريحات له، على "ضرورة إدانة تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل من قبل المنظمات الدولية، ومحاكمتهما وفقًا للقانون، ثم اتخاذ قرار بشأن التفاوض من عدمه، وإلا فلا معنى للمفاوضات".
وقال إن "الجمهورية الإسلامية لا تخشى التضليل السياسي والتصريحات الواهية للولايات المتحدة، لأنه خلال هذه السنوات الـ47، التي تلت الثورة، انكشف وجهها لنا تمامًا".
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
خامنئي: قادرون على الوصول لمواقع أمريكية مهمة في المنطقة
05:30 GMT
وأكد عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية أن "الأنشطة النووية الإيرانية تُنفذ تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية وفي إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، لذلك، لن يكون مسار الدبلوماسية مثمرًا إلا إذا كانت لدى الأطراف الغربية إرادة حقيقية للوفاء بالتزاماتها ووقف الضغوط الأحادية الجانب".
يذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل، لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع، حيث شنّت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق، دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب، بعد ساعات وبشكل مفاجئ، وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
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