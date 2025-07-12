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غوتيريش يحذر من استئناف جماعة "أنصار الله" هجماتها على السفن في البحر الأحمر
غوتيريش يحذر من استئناف جماعة "أنصار الله" هجماتها على السفن في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، استئناف جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر، التي تقول إنها مرتبطة... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T00:49+0000
2025-07-12T04:53+0000
أنصار الله
البحر الأحمر
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان له، إن "الأمين العام يدين بشدة استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين 6 و8 من يوليو (تموز) 2025".وأضاف المتحدث، نقلا عن غوتيريش، بأن "غرق السفينة "ماجيك سيز" والسفينة "إيترنيتي سي"، إلى جانب مقتل ما لا يقل عن 4 من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يشكل تصعيدًا خطيرًا في هذا الممر المائي الحيوي".وتابع دوجاريك: "ومع ورود تقارير تفيد بفقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، يدعو الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن الطاقم المفقود".واعتبر أن "هذه الأفعال، بالإضافة إلى كونها هجوما غير مقبول على سلامة وأمن الطواقم البحرية، تعد انتهاكا لحرية الملاحة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحركة النقل البحري، كما تنذر بخطر جسيم بإلحاق أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في بيئة ساحلية تعاني من هشاشة أصلًا".وشدد دوجاريك، نقلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، على "ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي في جميع الأوقات، كما يؤكد على أهمية الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات الشحن".وأردف:ويوم الأربعاء الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله" استهداف السفينة التجارية "إيترنيتي سي" بزورق مسير و6 صواريخ مجنحة وبالستية، أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، ما أدى إلى إغراقها، مؤكدة إنقاذها عددا من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن.سبق ذلك، إعلان "أنصار الله" يوم الاثنين الماضي، مهاجمة سفينة تجارية اسمها "ماجيك سيز" بزورقين مسيرين و5 صواريخ بالستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة في البحر الأحمر، مبررة الهجوم بأن "السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي".وتشن جماعة "أنصار الله"، هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250710/أنصار-الله-سنضمن-معاملة-إنسانية-لطاقم-سفينة-الشحن-إيترنيتي-سي-1102574652.html
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أنصار الله, البحر الأحمر, أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله, البحر الأحمر, أخبار إسرائيل اليوم

غوتيريش يحذر من استئناف جماعة "أنصار الله" هجماتها على السفن في البحر الأحمر

00:49 GMT 12.07.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 12.07.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، استئناف جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر، التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل، معتبرًا ذلك "تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا للملاحة".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان له، إن "الأمين العام يدين بشدة استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين 6 و8 من يوليو (تموز) 2025".
وأضاف المتحدث، نقلا عن غوتيريش، بأن "غرق السفينة "ماجيك سيز" والسفينة "إيترنيتي سي"، إلى جانب مقتل ما لا يقل عن 4 من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يشكل تصعيدًا خطيرًا في هذا الممر المائي الحيوي".
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10 يوليو, 22:50 GMT
وتابع دوجاريك: "ومع ورود تقارير تفيد بفقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، يدعو الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن الطاقم المفقود".
واعتبر أن "هذه الأفعال، بالإضافة إلى كونها هجوما غير مقبول على سلامة وأمن الطواقم البحرية، تعد انتهاكا لحرية الملاحة، وتشكل تهديدًا مباشرًا لحركة النقل البحري، كما تنذر بخطر جسيم بإلحاق أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في بيئة ساحلية تعاني من هشاشة أصلًا".
وشدد دوجاريك، نقلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، على "ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي في جميع الأوقات، كما يؤكد على أهمية الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات الشحن".
وأردف:

وأكد الأمين العام الالتزام المتواصل للأمم المتحدة بدعم جهود التهدئة على نطاق أوسع في المنطقة، إلى جانب استمرار انخراطها مع الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن.

ويوم الأربعاء الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله" استهداف السفينة التجارية "إيترنيتي سي" بزورق مسير و6 صواريخ مجنحة وبالستية، أثناء اتجاهها إلى ميناء إيلات في إسرائيل، ما أدى إلى إغراقها، مؤكدة إنقاذها عددا من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن.
سبق ذلك، إعلان "أنصار الله" يوم الاثنين الماضي، مهاجمة سفينة تجارية اسمها "ماجيك سيز" بزورقين مسيرين و5 صواريخ بالستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة في البحر الأحمر، مبررة الهجوم بأن "السفينة تابعة لشركة انتهكت قرار الجماعة حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل، إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي".
وتشن جماعة "أنصار الله"، هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثّفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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