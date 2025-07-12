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https://sarabic.ae/20250712/فرنسا-تنشر-آلاف-الجنود-في-باريس-لمنع-الشغب-قبل-نهائي-مونديال-الأندية-1102633825.html
فرنسا تنشر آلاف الجنود في باريس لمنع الشغب قبل نهائي مونديال الأندية
فرنسا تنشر آلاف الجنود في باريس لمنع الشغب قبل نهائي مونديال الأندية
سبوتنيك عربي
قررت الشرطة الفرنسية نشر آلاف الجنود لمنع أحداث الشغب، قبل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لكرة القدم والمقررة غدا الأحد. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T20:07+0000
2025-07-12T20:07+0000
مجتمع
أخبار فرنسا
نادي باريس سان جيرمان
كأس العالم للأندية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الشرطة الفرنسية تنشر آلاف من جنودها تخوفا من وقوع أحداث شغب، قبل مباراة النهائية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي في الولايات المتحدة.وأفادت صحيفة غربية بأن الشرطة الفرنسية تعتزم نشر 11500 ضابط في منطقة باريس الكبرى وذلك لمنع أحداث شغب متوقعة.ونقلت الصحيفة عن لوران نونيز، قائد الشرطة الفرنسية إن الضباط يتم نشرهم تحسبا للمباراة وعطلة يوم الباستيل المقرر لها بعد غدا الاثنين، حيث وقعت أعمال شغب في الماضي.وأضاف أنه "تم ضبط 2000 من الألعاب النارية خلال 300 عملية للشرطة في الفترة التي سبقت المباراة، وتم إلقاء القبض على ما يقرب من 12 شخصا".ويعود السبب وراء نشر تلك القوات الفرنسية الشرطية إلى الاستعدادات الجارية للعرض العسكري المقرر صباح بعد غد الاثنين بمناسبة يوم الباستيل، أيضا.ويأتي التواجد الأمني المكثف بسبب أعمال العنف والشغب التي شهدتها المنطقة في أعقاب فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضين حيث تم اعتقال نحو 563 شخصا عبر فرنسا، منهم 491 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس فقط، حيث تم إتلاف بعض الممتلكات العامة ونهب بعض المتاجر.ويشار إلى أن ملعب ميتلايف سوف يستضيف مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الأحد.
https://sarabic.ae/20250705/بـ9-لاعبين-باريس-سان-جيرمان-يقلب-الموازين-أمام-بايرن-ويصعد-لنصف-كأس-العالم-للأندية-فيديو-1102391320.html
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أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, كأس العالم للأندية, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, كأس العالم للأندية, الولايات المتحدة الأمريكية

فرنسا تنشر آلاف الجنود في باريس لمنع الشغب قبل نهائي مونديال الأندية

20:07 GMT 12.07.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الفرنسية خلال المظاهرات والإضراب العام الذي شارك فيها المحتجين من عمال السكك الحديدية في باريس، فرنسا 3 أبريل/ نيسان 2018
الشرطة الفرنسية خلال المظاهرات والإضراب العام الذي شارك فيها المحتجين من عمال السكك الحديدية في باريس، فرنسا 3 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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قررت الشرطة الفرنسية نشر آلاف الجنود لمنع أحداث الشغب، قبل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لكرة القدم والمقررة غدا الأحد.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الشرطة الفرنسية تنشر آلاف من جنودها تخوفا من وقوع أحداث شغب، قبل مباراة النهائية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي في الولايات المتحدة.
باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان 31 مايو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
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بـ9 لاعبين.. باريس سان جيرمان يقلب الموازين أمام بايرن ويصعد لنصف كأس العالم للأندية.. فيديو
5 يوليو, 18:59 GMT
وأفادت صحيفة غربية بأن الشرطة الفرنسية تعتزم نشر 11500 ضابط في منطقة باريس الكبرى وذلك لمنع أحداث شغب متوقعة.
ونقلت الصحيفة عن لوران نونيز، قائد الشرطة الفرنسية إن الضباط يتم نشرهم تحسبا للمباراة وعطلة يوم الباستيل المقرر لها بعد غدا الاثنين، حيث وقعت أعمال شغب في الماضي.
وأضاف أنه "تم ضبط 2000 من الألعاب النارية خلال 300 عملية للشرطة في الفترة التي سبقت المباراة، وتم إلقاء القبض على ما يقرب من 12 شخصا".
ويعود السبب وراء نشر تلك القوات الفرنسية الشرطية إلى الاستعدادات الجارية للعرض العسكري المقرر صباح بعد غد الاثنين بمناسبة يوم الباستيل، أيضا.
ويأتي التواجد الأمني المكثف بسبب أعمال العنف والشغب التي شهدتها المنطقة في أعقاب فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضين حيث تم اعتقال نحو 563 شخصا عبر فرنسا، منهم 491 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس فقط، حيث تم إتلاف بعض الممتلكات العامة ونهب بعض المتاجر.
ويشار إلى أن ملعب ميتلايف سوف يستضيف مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الأحد.
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