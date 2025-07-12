https://sarabic.ae/20250712/فرنسا-تنشر-آلاف-الجنود-في-باريس-لمنع-الشغب-قبل-نهائي-مونديال-الأندية-1102633825.html

فرنسا تنشر آلاف الجنود في باريس لمنع الشغب قبل نهائي مونديال الأندية

فرنسا تنشر آلاف الجنود في باريس لمنع الشغب قبل نهائي مونديال الأندية

سبوتنيك عربي

قررت الشرطة الفرنسية نشر آلاف الجنود لمنع أحداث الشغب، قبل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية لكرة القدم والمقررة غدا الأحد. 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T20:07+0000

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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن الشرطة الفرنسية تنشر آلاف من جنودها تخوفا من وقوع أحداث شغب، قبل مباراة النهائية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي في الولايات المتحدة.وأفادت صحيفة غربية بأن الشرطة الفرنسية تعتزم نشر 11500 ضابط في منطقة باريس الكبرى وذلك لمنع أحداث شغب متوقعة.ونقلت الصحيفة عن لوران نونيز، قائد الشرطة الفرنسية إن الضباط يتم نشرهم تحسبا للمباراة وعطلة يوم الباستيل المقرر لها بعد غدا الاثنين، حيث وقعت أعمال شغب في الماضي.وأضاف أنه "تم ضبط 2000 من الألعاب النارية خلال 300 عملية للشرطة في الفترة التي سبقت المباراة، وتم إلقاء القبض على ما يقرب من 12 شخصا".ويعود السبب وراء نشر تلك القوات الفرنسية الشرطية إلى الاستعدادات الجارية للعرض العسكري المقرر صباح بعد غد الاثنين بمناسبة يوم الباستيل، أيضا.ويأتي التواجد الأمني المكثف بسبب أعمال العنف والشغب التي شهدتها المنطقة في أعقاب فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر الماضين حيث تم اعتقال نحو 563 شخصا عبر فرنسا، منهم 491 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس فقط، حيث تم إتلاف بعض الممتلكات العامة ونهب بعض المتاجر.ويشار إلى أن ملعب ميتلايف سوف يستضيف مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الأحد.

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أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, كأس العالم للأندية, الولايات المتحدة الأمريكية