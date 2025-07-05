بـ9 لاعبين.. باريس سان جيرمان يقلب الموازين أمام بايرن ويصعد لنصف كأس العالم للأندية.. فيديو

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08:17 GMT
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المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
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اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
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29 د
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
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https://sarabic.ae/20250705/بـ9-لاعبين-باريس-سان-جيرمان-يقلب-الموازين-أمام-بايرن-ويصعد-لنصف-كأس-العالم-للأندية-فيديو-1102391320.html
بـ9 لاعبين.. باريس سان جيرمان يقلب الموازين أمام بايرن ويصعد لنصف كأس العالم للأندية.. فيديو
بـ9 لاعبين.. باريس سان جيرمان يقلب الموازين أمام بايرن ويصعد لنصف كأس العالم للأندية.. فيديو
سبوتنيك عربي
حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي انتصارا تاريخيا بتسجيله هدفين في شباك بايرن ميونخ الألماني، وصعد لدور الأربعة في كأس العالم للأندية 2025. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T18:59+0000
2025-07-05T18:59+0000
مجتمع
نادي باريس سان جيرمان
نادي بايرن ميونخ
كأس العالم للأندية
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رياضة
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تمكن الفريق الباريسي من تحقيق الإنجاز التاريخي بتسجيله لهدفين دون رد، رغم طرد اثنين من لاعبيه خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، بولاية جورجيا الأمريكية.افتتح باريس سان جيرمان التهديف في الدقيقة 78 عبر اللاعب ديزيري دوي، الذي استغل تمريرة متقنة من زميله جواو نيفيز ليسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، استقرت في شباك بايرن ميونخ الألماني.وطُرد لاعبه ويليان باتشو في الدقيقة 83، ثم طرد لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 90+2، ليصبح باريس سان جيرمان في موقف صعب بـ 9 لاعبين فقط.وفي الوقت الذي لعب باريس سان جيرمان بالنقص العددي، أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 بفضل تألق نجمه عثمان ديمبلي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم المغربي، أشرف حكيمي ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء هزت الشباك.وينتظر سان جيرمان الفائز من مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند، في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية، والتي ستقام في دور ربع النهائي، في وقت لاحق من اليوم السبت.
https://sarabic.ae/20241122/الخليفي-يحسم-مصير-إنريكي-في-باريس-سان-جيرمان-1095075612.html
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نادي باريس سان جيرمان, نادي بايرن ميونخ, كأس العالم للأندية, الأخبار, رياضة
نادي باريس سان جيرمان, نادي بايرن ميونخ, كأس العالم للأندية, الأخبار, رياضة

بـ9 لاعبين.. باريس سان جيرمان يقلب الموازين أمام بايرن ويصعد لنصف كأس العالم للأندية.. فيديو

18:59 GMT 05.07.2025
© AP Photo / Luca Brunoباريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان 31 مايو 2025
باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان 31 مايو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Luca Bruno
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حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي انتصارا تاريخيا بتسجيله هدفين في شباك بايرن ميونخ الألماني، وصعد لدور الأربعة في كأس العالم للأندية 2025.
تمكن الفريق الباريسي من تحقيق الإنجاز التاريخي بتسجيله لهدفين دون رد، رغم طرد اثنين من لاعبيه خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، بولاية جورجيا الأمريكية.
افتتح باريس سان جيرمان التهديف في الدقيقة 78 عبر اللاعب ديزيري دوي، الذي استغل تمريرة متقنة من زميله جواو نيفيز ليسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، استقرت في شباك بايرن ميونخ الألماني.
أهداف مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
مجتمع
الخليفي يحسم مصير إنريكي في باريس سان جيرمان
22 نوفمبر 2024, 07:32 GMT
وطُرد لاعبه ويليان باتشو في الدقيقة 83، ثم طرد لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 90+2، ليصبح باريس سان جيرمان في موقف صعب بـ 9 لاعبين فقط.
وفي الوقت الذي لعب باريس سان جيرمان بالنقص العددي، أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 بفضل تألق نجمه عثمان ديمبلي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم المغربي، أشرف حكيمي ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء هزت الشباك.
وينتظر سان جيرمان الفائز من مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند، في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية، والتي ستقام في دور ربع النهائي، في وقت لاحق من اليوم السبت.
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