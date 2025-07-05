https://sarabic.ae/20250705/بـ9-لاعبين-باريس-سان-جيرمان-يقلب-الموازين-أمام-بايرن-ويصعد-لنصف-كأس-العالم-للأندية-فيديو-1102391320.html
بـ9 لاعبين.. باريس سان جيرمان يقلب الموازين أمام بايرن ويصعد لنصف كأس العالم للأندية.. فيديو
بـ9 لاعبين.. باريس سان جيرمان يقلب الموازين أمام بايرن ويصعد لنصف كأس العالم للأندية.. فيديو
سبوتنيك عربي
حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي انتصارا تاريخيا بتسجيله هدفين في شباك بايرن ميونخ الألماني، وصعد لدور الأربعة في كأس العالم للأندية 2025. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T18:59+0000
2025-07-05T18:59+0000
2025-07-05T18:59+0000
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تمكن الفريق الباريسي من تحقيق الإنجاز التاريخي بتسجيله لهدفين دون رد، رغم طرد اثنين من لاعبيه خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، بولاية جورجيا الأمريكية.افتتح باريس سان جيرمان التهديف في الدقيقة 78 عبر اللاعب ديزيري دوي، الذي استغل تمريرة متقنة من زميله جواو نيفيز ليسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، استقرت في شباك بايرن ميونخ الألماني.وطُرد لاعبه ويليان باتشو في الدقيقة 83، ثم طرد لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 90+2، ليصبح باريس سان جيرمان في موقف صعب بـ 9 لاعبين فقط.وفي الوقت الذي لعب باريس سان جيرمان بالنقص العددي، أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 بفضل تألق نجمه عثمان ديمبلي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم المغربي، أشرف حكيمي ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء هزت الشباك.وينتظر سان جيرمان الفائز من مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند، في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية، والتي ستقام في دور ربع النهائي، في وقت لاحق من اليوم السبت.
https://sarabic.ae/20241122/الخليفي-يحسم-مصير-إنريكي-في-باريس-سان-جيرمان-1095075612.html
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نادي باريس سان جيرمان, نادي بايرن ميونخ, كأس العالم للأندية, الأخبار, رياضة
نادي باريس سان جيرمان, نادي بايرن ميونخ, كأس العالم للأندية, الأخبار, رياضة
بـ9 لاعبين.. باريس سان جيرمان يقلب الموازين أمام بايرن ويصعد لنصف كأس العالم للأندية.. فيديو
حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي انتصارا تاريخيا بتسجيله هدفين في شباك بايرن ميونخ الألماني، وصعد لدور الأربعة في كأس العالم للأندية 2025.
تمكن الفريق الباريسي من تحقيق الإنجاز التاريخي بتسجيله لهدفين دون رد، رغم طرد اثنين من لاعبيه خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، بولاية جورجيا الأمريكية.
افتتح باريس سان جيرمان
التهديف في الدقيقة 78 عبر اللاعب ديزيري دوي، الذي استغل تمريرة متقنة من زميله جواو نيفيز ليسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، استقرت في شباك بايرن ميونخ الألماني.
22 نوفمبر 2024, 07:32 GMT
وطُرد لاعبه ويليان باتشو في الدقيقة 83، ثم طرد لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 90+2، ليصبح باريس سان جيرمان في موقف صعب بـ 9 لاعبين فقط.
وفي الوقت الذي لعب باريس سان جيرمان بالنقص العددي، أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90+6 بفضل تألق نجمه عثمان ديمبلي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم المغربي، أشرف حكيمي ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء هزت الشباك.
وينتظر سان جيرمان الفائز من مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند، في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية،
والتي ستقام في دور ربع النهائي، في وقت لاحق من اليوم السبت.