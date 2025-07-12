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نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: تقرير أمريكي يظهر أن نتنياهو يقود البلاد إلى الهاوية
نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: تقرير أمريكي يظهر أن نتنياهو يقود البلاد إلى الهاوية
سبوتنيك عربي
قال رئيس حزب "الديمقراطيين" نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، يائير غولان، اليوم السبت، إن ما ورد في تقرير صحفي أمريكي حديث يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي،... 12.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-12T19:32+0000
2025-07-12T19:32+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
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وكتب غولان على منصة "إكس"، أن التحقيق الصحفي يُثبت ما يعرفه الجميع: "نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير يمنعون التوصل إلى صفقة، وحياة المحتجزين والجنود لا تعني لهم شيئا مقارنة بمناصبهم".وأضاف أن هذه "الأقلية المتطرفة" تعرقل أي تقدم، مطالبا بإسقاط الحكومة لإنقاذ الأرواح والبلاد.ووفق التقرير الأمريكي، فإن نتنياهو مدّد حرب غزة خدمة لأهدافه السياسية، بما في ذلك تحسين شعبيته والبقاء في الحكم، ورفض اتفاق هدنة كان سيُطلق بموجبه سراح 30 محتجزا، بسبب تهديد من وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة.من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما ورد في التقرير، واعتبره محاولة لتشويه صورة إسرائيل وجيشها ورئيس حكومتها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مايو/ أيار 2025، قرارا بمنع يائير غولان رئيس حزب "الديمقراطيين" نائب رئيس الأركان الأسبق، من الخدمة الاحتياطية وسحب امتيازاته العسكرية.وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن قرار كاتس يأتي بعد اتهام يائير جولان قبل عدة أيام، الجيش الإسرائيلي بقتل الأطفال الفلسطينيين "كهواية".وأوضحت القناة أن كاتس هاجم غولان وأنه أمر بمنعه من ارتداء زي الجيش الإسرائيلي ودخول القواعد العسكرية مع سحب كل الامتيازات العسكرية منه، معتبرا أن ما صرح به غولان، "كلماته القاسية سوف يستخدمها أعداء إسرائيل لمواصلة اضطهاد جنود الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء العالم".وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 18 مايو/ أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، ردا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حملت حركة "حماس"، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250712/تصويت-برأيك-من-يتحمل-مسؤولية-مقتل-مئات-الفلسطينيين-خلال-توزيع-المساعدات-في-غزة-1102630062.html
https://sarabic.ae/20250712/إعلام-مقتل-60-فلسطينيا-بينهم-27-شخصا-من-منتظري-المساعدات-في-غزة-1102622190.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن

نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: تقرير أمريكي يظهر أن نتنياهو يقود البلاد إلى الهاوية

19:32 GMT 12.07.2025
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Pamela Smith
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قال رئيس حزب "الديمقراطيين" نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، يائير غولان، اليوم السبت، إن ما ورد في تقرير صحفي أمريكي حديث يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحلفاءه في الائتلاف اليميني المتطرف "يجرون البلاد إلى الهاوية"، وفق تعبيره.
وكتب غولان على منصة "إكس"، أن التحقيق الصحفي يُثبت ما يعرفه الجميع: "نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير يمنعون التوصل إلى صفقة، وحياة المحتجزين والجنود لا تعني لهم شيئا مقارنة بمناصبهم".
وأضاف أن هذه "الأقلية المتطرفة" تعرقل أي تقدم، مطالبا بإسقاط الحكومة لإنقاذ الأرواح والبلاد.
ووفق التقرير الأمريكي، فإن نتنياهو مدّد حرب غزة خدمة لأهدافه السياسية، بما في ذلك تحسين شعبيته والبقاء في الحكم، ورفض اتفاق هدنة كان سيُطلق بموجبه سراح 30 محتجزا، بسبب تهديد من وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة.
من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما ورد في التقرير، واعتبره محاولة لتشويه صورة إسرائيل وجيشها ورئيس حكومتها، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مايو/ أيار 2025، قرارا بمنع يائير غولان رئيس حزب "الديمقراطيين" نائب رئيس الأركان الأسبق، من الخدمة الاحتياطية وسحب امتيازاته العسكرية.
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
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تصويت.. برأيك من يتحمل مسؤولية مقتل مئات الفلسطينيين خلال توزيع المساعدات في غزة؟
16:11 GMT
وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن قرار كاتس يأتي بعد اتهام يائير جولان قبل عدة أيام، الجيش الإسرائيلي بقتل الأطفال الفلسطينيين "كهواية".
وأوضحت القناة أن كاتس هاجم غولان وأنه أمر بمنعه من ارتداء زي الجيش الإسرائيلي ودخول القواعد العسكرية مع سحب كل الامتيازات العسكرية منه، معتبرا أن ما صرح به غولان، "كلماته القاسية سوف يستخدمها أعداء إسرائيل لمواصلة اضطهاد جنود الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء العالم".
وكان زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، قد أثار جدلا واسعا في إسرائيل حينما قال إن "دولة عاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان".
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 18 مايو/ أيار الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبا لوقوع مجاعة جماعية بقطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
إعلام: مقتل 60 فلسطينيا بينهم 27 شخصا من منتظري المساعدات في غزة
10:59 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي ضد "حماس"، ردا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حملت حركة "حماس"، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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