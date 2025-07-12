https://sarabic.ae/20250712/وزير-الخارجية-الإيراني-على-واشنطن-تقديم-ضمانات-حال-عودتنا-إلى-المفاوضات-1102625228.html
وزير الخارجية الإيراني: على واشنطن تقديم ضمانات حال عودتنا إلى المفاوضات
وزير الخارجية الإيراني: على واشنطن تقديم ضمانات حال عودتنا إلى المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، على "ضرورة أن تقدم واشنطن، ضمانات حال عودة إيران للمفاوضات"، بشأن برنامج طهران النووي. 12.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقال عراقجي، خلال لقاء سفراء ورؤساء البعثات الأجنبية لدى بلاده، إن "منشآت إيران النووية تضررت بسبب العدوان الأمريكي، لكن الضرر الأكبر كان لمقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، معربًا عن أسفه من "عدم إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية".وأضاف أن "تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتوقف لكنه سيختلف في الشكل مستقبلًا ليضمن أمن المنشآت النووية"، متابعًا: "خطر الانتشار الإشعاعي في المنشآت النووية أمر جدي وهناك أيضًا خطر انفجار الذخائر الحربية، التي خلفها العدوان الأمريكي".وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "العدوان على المنشآت النووية الإيرانية كان من الممكن أن يكون سببًا مهمًا لتغيير سياساتنا النووية"، مؤكدًا أن "إيران متمسكة ببرنامجها السلمي وفتوى عدم إنتاج الأسلحة النووية".ووصف لاريجاني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بأنهما تحوّلا إلى "مسرح للتهريج والسخرية"، متهمًا الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، بتبني سياسة تقوم على "إما الاستسلام أو الحرب".وأضاف أن الحديث عن تدمير حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، مجرد "ضجيج دعائي"، مؤكدًا أن "حماس" ما زالت تنفذ عمليات ضد إسرائيل"، وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وترامب، "لا يدركان عظمة الأمة الإيرانية"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.يذكر أن المفاوضات بين الجانبين، بدأت في شهر أبريل/ نيسان 2025، لكنها توقفت عقب الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، في حين أكد ترامب أن "استئنافها سيكون قريبا".
https://sarabic.ae/20250708/ويتكوف-الاجتماع-مع-الإيرانيين-بشأن-المفاوضات-حول-الملف-النووي-قد-يتم-الأسبوع-المقبل-1102465044.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الخارجية الإيراني: على واشنطن تقديم ضمانات حال عودتنا إلى المفاوضات
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، على "ضرورة أن تقدم واشنطن، ضمانات حال عودة إيران للمفاوضات"، بشأن برنامج طهران النووي.
وقال عراقجي، خلال لقاء سفراء ورؤساء البعثات الأجنبية لدى بلاده، إن "منشآت إيران النووية تضررت بسبب العدوان الأمريكي، لكن الضرر الأكبر كان لمقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، معربًا عن أسفه من "عدم إدانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية".
وأضاف أن "تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتوقف لكنه سيختلف في الشكل مستقبلًا ليضمن أمن المنشآت النووية"، متابعًا: "خطر الانتشار الإشعاعي في المنشآت النووية أمر جدي وهناك أيضًا خطر انفجار الذخائر الحربية، التي خلفها العدوان الأمريكي".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "العدوان على المنشآت النووية الإيرانية كان من الممكن أن يكون سببًا مهمًا لتغيير سياساتنا النووية"، مؤكدًا أن "إيران متمسكة ببرنامجها السلمي وفتوى عدم إنتاج الأسلحة النووية".
وأعلن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس الجمعة، أن "طهران تدرس حاليا رسائل وصلتها من أمريكا،
بشأن إمكانية استئناف المفاوضات"، مشيرًا إلى أن الثقة بين البلدين "انهارت تماما" بعد الحرب الأخيرة.
ووصف لاريجاني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بأنهما تحوّلا إلى "مسرح للتهريج والسخرية"، متهمًا الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، بتبني سياسة تقوم على "إما الاستسلام أو الحرب".
وأضاف أن الحديث عن تدمير حركة حماس الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، مجرد "ضجيج دعائي"، مؤكدًا أن "حماس" ما زالت تنفذ عمليات ضد إسرائيل"، وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وترامب، "لا يدركان عظمة الأمة الإيرانية"، وفقا لوكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار في وقت سابق، إلى تواصل مسؤولين إيرانيين مع واشنطن، لتحديد موعد جديد للمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، إلا أن طهران نفت ذلك.
يذكر أن المفاوضات بين الجانبين، بدأت في شهر أبريل/ نيسان 2025، لكنها توقفت عقب الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، في حين أكد ترامب أن "استئنافها سيكون قريبا".