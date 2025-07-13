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إسرائيل تعلن نجاح إطلاق قمرها الصناعي الأكثر تقدما للاتصالات إلى الفضاء
إسرائيل تعلن نجاح إطلاق قمرها الصناعي الأكثر تقدما للاتصالات إلى الفضاء
سبوتنيك عربي
أُطلق قمر الاتصالات الإسرائيلي "درور-1" بنجاح إلى الفضاء، اليوم الأحد، من قاعدة "كيب كانافيرال"، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية. 13.07.2025, سبوتنيك عربي
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وتم إطلاق القمر، الذي طورته "صناعات الفضاء الإسرائيلية"، بواسطة صاروخ ثنائي المرحلة، وهبطت مرحلته الأولى بنجاح على منصة بحرية، بعد استخدامه للمرة الـ13.وتواصل المرحلة الثانية من الصاروخ دفع القمر إلى مداره، تمهيدا لانفصال غطاء الحمولة، ثم يبدأ القمر في فتح ألواحه الشمسية وأطباق الاتصالات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ومن المقرر أن يبدأ القمر "درور-1" إجراء مناورات للوصول إلى موقعه المداري الدائم خلال نحو أسبوعين، بعد دورات عدة حول الأرض.وسيتيح الموقعه الثابت للقمر جغرافيا تغطية اتصالات مستمرة ومرنة لمختلف الأنظمة الحكومية الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20250422/روسيا-تطلق-جيلا-جديدا-من-أقمار-غلوناس-لتحسين-الملاحة-الفضائية-1099790521.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل تعلن نجاح إطلاق قمرها الصناعي الأكثر تقدما للاتصالات إلى الفضاء
أُطلق قمر الاتصالات الإسرائيلي "درور-1" بنجاح إلى الفضاء، اليوم الأحد، من قاعدة "كيب كانافيرال"، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.
وتم إطلاق القمر، الذي طورته "صناعات الفضاء الإسرائيلية"، بواسطة صاروخ ثنائي المرحلة، وهبطت مرحلته الأولى بنجاح على منصة بحرية، بعد استخدامه للمرة الـ13.
وتواصل المرحلة الثانية من الصاروخ دفع القمر إلى مداره، تمهيدا لانفصال غطاء الحمولة، ثم يبدأ القمر في فتح ألواحه الشمسية وأطباق الاتصالات، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
ومن المقرر أن يبدأ القمر "درور-1" إجراء مناورات للوصول إلى موقعه المداري الدائم خلال نحو أسبوعين، بعد دورات عدة حول الأرض.
وسيتيح الموقعه الثابت للقمر جغرافيا تغطية اتصالات مستمرة ومرنة لمختلف الأنظمة الحكومية الإسرائيلية.