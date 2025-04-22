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نبض افريقيا
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روسيا تطلق جيلا جديدا من أقمار "غلوناس" لتحسين الملاحة الفضائية
روسيا تطلق جيلا جديدا من أقمار "غلوناس" لتحسين الملاحة الفضائية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس قسم المجمعات الفضائية الآلية والأنظمة الخاصة والمزدوجة الغرض في شركة "روسكوسموس" إيفان ريفينيفيك، اليوم الثلاثاء، بأن شركة "روسكوسموس" تخطط، في عام... 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T10:47+0000
2025-04-22T10:47+0000
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ومن خلال العرض الذي قدمته الشركة في المنتدى الدولي للملاحة في موسكو، يتبين أنه في عام 2030، سيتم إطلاق أول مركبتين تجريبيتين لمجمع الفضاء المنخفض المدار "غلوناس".وبحسب خطط المطورين، سيتكون النظام في المجمل من 240 قمرا صناعيا في مدارات على ارتفاع 800 كيلومتر (أجهزة "غلوناس" التقليدية تطير على ارتفاع نحو 19 ألف كيلومتر).وبالإضافة إلى ذلك، فمن المخطط بحلول عام 2028، استكمال نشر الجيل الجديد من أقمار الملاحة "غلوناس-كي 2"، حيث سيتم إطلاق أكثر من عشرة أجهزة في المجموع، كما أشار ريفينيفيك.وأكد ريفينيفيك أنه يوجد حاليًا أربعة أقمار صناعية من طراز " غلوناس - كي" واثنان من طراز "غلوناس-كي 2" في المجموعة. ويتكون جوهر المجموعة من أقمار "غلوناس- إم" من الجيل السابق، مع 21 جهازا في المدار.أما بالنسبة لإطلاق أقمار "غلوناس-كي 2" اللاحقة، من المقترح استخدام الصواريخ الثقيلة من طراز "أنغارا- أ5"، من بين أمور أخرى.روسيا تطور "روبوتا ذكيا" لأداء مهام معقدة في الفضاء طلاب روس وصينيون ينجحون في تصوير القطب الجنوبي من الفضاء لأول مرة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء روس, أقمار صناعية, الفضاء
روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء روس, أقمار صناعية, الفضاء

روسيا تطلق جيلا جديدا من أقمار "غلوناس" لتحسين الملاحة الفضائية

10:47 GMT 22.04.2025
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Photo / CCO
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صرح رئيس قسم المجمعات الفضائية الآلية والأنظمة الخاصة والمزدوجة الغرض في شركة "روسكوسموس" إيفان ريفينيفيك، اليوم الثلاثاء، بأن شركة "روسكوسموس" تخطط، في عام 2030، للبدء في إنشاء جزء إضافي من نظام الملاحة "غلوناس"، والذي سيتكون من 240 قمرا صناعيا في مدارات منخفضة.
ومن خلال العرض الذي قدمته الشركة في المنتدى الدولي للملاحة في موسكو، يتبين أنه في عام 2030، سيتم إطلاق أول مركبتين تجريبيتين لمجمع الفضاء المنخفض المدار "غلوناس".
وبحسب خطط المطورين، سيتكون النظام في المجمل من 240 قمرا صناعيا في مدارات على ارتفاع 800 كيلومتر (أجهزة "غلوناس" التقليدية تطير على ارتفاع نحو 19 ألف كيلومتر).
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وأضاف ريفينيفيك أنه مع إدخال الجزء المنخفض المدار، سيصبح نظام "غلوناس" متاحًا بنسبة 100% في الظروف الصعبة، وستتحسن دقته، وستزداد قوة الإشارة بالقرب من الأرض ومناعته ضد الضوضاء.
وبالإضافة إلى ذلك، فمن المخطط بحلول عام 2028، استكمال نشر الجيل الجديد من أقمار الملاحة "غلوناس-كي 2"، حيث سيتم إطلاق أكثر من عشرة أجهزة في المجموع، كما أشار ريفينيفيك.
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وأكد ريفينيفيك أنه يوجد حاليًا أربعة أقمار صناعية من طراز " غلوناس - كي" واثنان من طراز "غلوناس-كي 2" في المجموعة. ويتكون جوهر المجموعة من أقمار "غلوناس- إم" من الجيل السابق، مع 21 جهازا في المدار.
أما بالنسبة لإطلاق أقمار "غلوناس-كي 2" اللاحقة، من المقترح استخدام الصواريخ الثقيلة من طراز "أنغارا- أ5"، من بين أمور أخرى.
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