https://sarabic.ae/20241209/أيونوسفير-أم-الروسي-رقم-1-يرسل-أول-بياناته-العلمية-1095622075.html
"أيونوسفير-أم" الروسي رقم 1 يرسل أول بياناته العلمية
"أيونوسفير-أم" الروسي رقم 1 يرسل أول بياناته العلمية
سبوتنيك عربي
أكد مصدر في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن القمر الصناعي الروسي "أيونوسفير-أم" (Ionosphere-M) رقم 1 الذي أطلق إلى الفضاء في شهر نوفمبر... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T10:01+0000
2024-12-09T10:01+0000
2024-12-09T10:02+0000
مجتمع
روسيا
علوم
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وبحسب البيان الصادر عن المعهد، فقد قام الخبراء الروس، خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني و4 ديسمبر/كانون الأول، بفحص جميع أجهزة القمر الصناعي رقم 1 وخضعت لأول عملية تشغيل في الفضاء لجمع المعلومات المطلوبة لهذه المهمة.الجدير بالذكر أن مجموعة أقمار "أيونوسفير-أم" (Ionosphere-M) مؤلفة من أربعة أقمار، أطلق منها قمرين في الخامس من نوفمبر الماضي ومن المقرر إطلاق القمرين الثالث والرابع في عام 2025.ومن المخطط دراسة توزيع الأوزون في الطبقات العليا من الغلاف الجوي ومراقبة الوضع الإشعاعي وغيرها من المهام العلمية.يوم الفضاء العالمي... وأول رائد فضاءعلماء روس يطورون تكنولوجيا جديدة للتحكم في الأقمار الصناعية الصغيرةروسيا تطور محطة إذاعية تعمل بالأقمار الاصطناعية
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روسيا, علوم
"أيونوسفير-أم" الروسي رقم 1 يرسل أول بياناته العلمية
10:01 GMT 09.12.2024 (تم التحديث: 10:02 GMT 09.12.2024)
أكد مصدر في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن القمر الصناعي الروسي "أيونوسفير-أم" (Ionosphere-M) رقم 1 الذي أطلق إلى الفضاء في شهر نوفمبر المنصرم، أرسل أول بياناته العلمية من الفضاء الخارجي.
وبحسب البيان الصادر عن المعهد، فقد قام الخبراء الروس، خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني و4 ديسمبر/كانون الأول، بفحص جميع أجهزة القمر الصناعي رقم 1 وخضعت لأول عملية تشغيل في الفضاء لجمع المعلومات المطلوبة لهذه المهمة.
وبينت نتائج الاختبار والفحوصات التي تمت على العملية أن جميع الأجهزة حافظت على وظائفها بنجاح بعد عملية الإطلاق وأنها تعمل بشكل طبيعي وضمن الخطة.
الجدير بالذكر أن مجموعة أقمار "أيونوسفير-أم" (Ionosphere-M) مؤلفة من أربعة أقمار، أطلق منها قمرين في الخامس من نوفمبر الماضي ومن المقرر إطلاق القمرين الثالث والرابع في عام 2025.
وتعتبر هذه الأقمار جزءا من مجموعة " Ionosonde" الفضائية التي تعمل على مراقبة الوضع الجيوفيزيائي الشمسي (الطقس الفضائي) من أجل حل مجموعة واسعة من المشكلات بالإضافة إلى مراقبة الغلاف الأيوني والشمس.
ومن المخطط دراسة توزيع الأوزون في الطبقات العليا من الغلاف الجوي ومراقبة الوضع الإشعاعي وغيرها من المهام العلمية.