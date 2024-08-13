https://sarabic.ae/20240813/روسيا-تطور-محطة-إذاعية-تعمل-بالأقمار-الاصطناعية---1091671266.html
روسيا تطور محطة إذاعية تعمل بالأقمار الاصطناعية
روسيا تطور محطة إذاعية تعمل بالأقمار الاصطناعية
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة قامت بتطوير محطة إذاعية مدمجة يمكنها الاتصال بالأقمار الاصطناعية بشكل تلقائي حتى أثناء وضعية... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T10:15+0000
2024-08-13T10:15+0000
2024-08-13T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
شركة روستيخ
رصد عسكري
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وتقدم شركة "روس إلكترونيكا" الحكومية التابعة لشركة "روستيخ" لأول مرة في منتدى "آرميا- 2024" محطة الراديو الفضائية "ليمّا". وهي مخصصة للتثبيت على الأجسام المحمولة وتوفر الاتصال أثناء عملية التحرك والتنقل..ولا مثيل لها من منتجات محلية ويمكن استخدامها أثناء عمليات الإنقاذ الطارئة وأثناء البحث التشغيلي والمناسبات الخاصة.ويمكن تركيب المعدات على سطح أي مركبة برية، أو تعليقها على قضبان سقف سيارة ركاب. و يتم استخدام غطاء شفاف للراديو لحماية المعدات من الرياح.الجدير بالذكر، أن منتدى "الجيش 2024" يقام حاليا في حديقة "باتريوت" بالقرب من عاصمة روسيا موسكو في الفترة ما بين 12 إلى 14 أغسطس/ آب.إحداها من الجيل الخامس.. 5 طائرات حربية روسية بقدرات خارقة.. فيديومشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية وهي تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية لكورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240813/القوات-الروسية-تقتحم-موقعا-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-المحاذية-لمقاطعة-كورسك-فيديو--1091670907.html
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شركة روستيخ, رصد عسكري
روسيا تطور محطة إذاعية تعمل بالأقمار الاصطناعية
أفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الشركة قامت بتطوير محطة إذاعية مدمجة يمكنها الاتصال بالأقمار الاصطناعية بشكل تلقائي حتى أثناء وضعية الحركة. وتم عرض المنتج في منتدى "آرميا- 2024" المقام في مقاطعة موسكو.
وتقدم شركة "روس إلكترونيكا" الحكومية التابعة لشركة "روستيخ" لأول مرة في منتدى "آرميا- 2024" محطة الراديو الفضائية "ليمّا". وهي مخصصة للتثبيت على الأجسام المحمولة وتوفر الاتصال أثناء عملية التحرك والتنقل.
.ولا مثيل لها من منتجات محلية ويمكن استخدامها أثناء عمليات الإنقاذ الطارئة وأثناء البحث التشغيلي والمناسبات الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحطة تستخدم هوائيًا يعمل بنظام المصفوفة المرحلية، ما يمكن من جعل المحطة صغيرة جدا، إذ يبلغ ارتفاع وحدة الهوائي 20 سم فقط.
ويمكن تركيب المعدات على سطح أي مركبة برية، أو تعليقها على قضبان سقف سيارة ركاب. و يتم استخدام غطاء شفاف للراديو لحماية المعدات من الرياح.
وجاء في بيان"روستيخ": "تتمتع وحدة الهوائي بالقدرة على تتبع إشارة القمر الاصطناعي بشكل تلقائي، بالإضافة إلى أن المحطة مجهزة بنظام التوجيه اليدوي إلى القمر الصناعي. وتوفر المعدات التشغيل في نطاقات "C" و"X" مع المركبات الفضائية مثل "يامال" و "إكسبريس-إم".
الجدير بالذكر، أن منتدى "الجيش 2024" يقام حاليا في حديقة "باتريوت" بالقرب من عاصمة روسيا موسكو في الفترة ما بين 12 إلى 14 أغسطس/ آب.